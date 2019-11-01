«Не покупайте готовые подарки! Их клеят на слюни»

Недавно хозяйка квартиры подняла аренду, и это был шок. Лишних денег у меня, студентки - заочницы, не было, как не было и перспектив сменить свою работу с небольшой, но стабильной зарплатой на более высокооплачиваемую. Пришлось искать подработку, благо, график у меня сменный и выдаются свободные дни.

В кадровом агентстве предложили несколько вариантов. Я решила, что расставлять товар в супермаркете, приклеивать этикетки в спортивном магазине или мыть посуду в общепите – это не мое, даже временно. А вот следующее предложение заинтересовало – упаковывать детские новогодние подарки.

Перед Новым годом яркие блестящие коробочки разлетаются с прилавков как горячие пирожки. В сады и школы, детям друзей, коллег, родных. Я решила стать участницей этого предпраздничного ажиотажа. Тем более за смену обещали платить тысячу рублей.

Медкнижка – за свой счет

- Работать нужно по 12 часов в день! – предупредили в кадровом агентстве.

Я напряглась, но все же согласилась на подработку. Казалось, что тут сложного - сиди и раскладывай конфетки по нарядным коробочкам. Сладкие запахи, новогодняя атмосфера. Именно так я представляла себе будущую работу. Тогда я еще не знала, что очень сильно ошибалась.

- Когда мне нужно сдать медкнижку? – спросила я, поскольку была уверена: без анализов к работе с продуктами питания никто не допустит.

- Это по вашему желанию, здесь она не нужна, - прозвучал ответ. – Но вы можете пройти медкомиссию за свой счет, чтобы потом иметь возможность перейти на другое место работы.

Я удивилась: получается, что подарки собирают люди без медицинских документов! Еще больше я удивилась, что медицинскую комиссию можно пройти только в одной частной клинике, которая сотрудничает с этим кадровым агентством, и других вариантов нет. При этом деньги, потраченные на обследования и заключение, работодатель не возмещает, а, наоборот, вычитает из зарплаты. Поэтому я решила: без медкнижки обойдусь и я, раз это возможно.

Пыль столбом и очередь к микроволновке

Все работники сидят в одном офисе. Хотя офис – это громко сказано для такого помещения. Это большой производственный склад, где хранится всевозможный товар для разных магазинов.

Условия работы – катастрофические. Склад без окон, с яркими, режущими глаза лампами, он абсолютно не отапливается. Там очень холодно. При входе стоят тепловые пушки, но их не включают – экономят электричество. Двери почти всегда открыты – постоянно завозят товар. Работать приходится целый день как на улице. Пол бетонный, очень мерзнут ноги.

В туалете нет света, а дверь не закрывается. Перерывы короткие, копятся очереди. Если не успел, терпишь до следующего перерыва. На обед времени чуть больше, но согреть еду в единственной микроволновке нереально, очередь – человек тридцать. Я часто ела холодный суп. Причем стоя, скамеек тоже на всех не хватает.

Чихают прямо в подарки

Я начала постигать «искусство» сборки новогодних подарков. Процесс выстроен конвейером, работает сразу больше ста человек. Работники разделены на бригады, в которой обязанности распределены до мелочей. Одни открывают целлофановые пакеты, другие складывают в них конфеты, третьи собирают их в коробки, четвертые клеят этикетки. Время от времени роли могут меняться.

Темп работы – бешеный. Планка стоит такая, что за пару минут нужно сделать несколько десятков подарков. Не выполнишь норму, оштрафуют. Поэтому упаковщики спешат, роняют конфеты на пол, наступают на них. Если обертка отпала, наспех заворачивают конфету обратно и могут ее лизнуть, чтобы бумажка хорошо приклеилась.

Пол грязный, его на складе никто не моет, работники ходят в уличной обуви. И грязные конфеты вместе с микробами попадают в детские подарки.

Когда я в первый раз увидела, что мои коллеги слюнявят пакеты, чтобы их быстрее открыть, меня чуть не стошнило. Через неделю я уже сама слюнявила пальцы – канцелярские гели для увлажнения рук здесь никто не выдает.

Из-за того, что складские помещения не отапливаются, многие сотрудники простужаются, кашляют, чихают. И вся эта гадость также летит в подарочные наборы.

- Нет времени менять, и так сойдет, - говорит парень по соседству, заметив мой удивленный взгляд. – Иначе отстану от графика.

У него только что порвался целлофановый пакетик, но он все равно положил его в подарочную коробку. И он - такой не один.

В кадрах - текучка

Кто там только не работает – и мужчины, и женщины разного возраста, от студентов до пенсионеров. Среди них и цыгане, и люди с наколками не очень опрятного вида. Словом, берут всех подряд, потому что за такую работу никто не держится.

Темп выдержать очень сложно – иногда выпадают ночные смены, а склад – на окраине города, и добраться до него сложно.

Подарки собирают для разных заказчиков, потом отправляют на продажи в магазины. Конфеты закупают на кондитерских фабриках. Кстати, те сладости, которые я видела, были вполне себе приличными, с нормальным сроком годности.