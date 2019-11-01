Научите ребенка спать

Мы учим детей огромному количеству полезных и важных навыков. Но все же какие-то повседневные вещи оказываются за пределами нашего внимания. А ведь научить ребенка правильному здоровому сну, возможно, гораздо важнее, чем раннему чтению. Итак, уроки сна для самых маленьких и не только!

Во-первых, знаете ли вы, что использование гаджетов в течение 1-2 часа перед засыпанием на 22% снижает интенсивность выработки мелатонина — гормона, который отвечает за здоровый и полноценный сон? Не разрешайте ребенку засыпать во время просмотра телевизора. Его необходимо выключить не позже, чем за полчаса до сна. Ложиться в кровать с планшетом и другими гаджетами также не рекомендуется.

Во-вторых, избегайте возбуждающей обстановки для ребенка за 1-2 часа до сна. Не позволяйте ребенку играть в активные игры, бегать, выполнять какие-либо физические упражнения. Лучше всего почитать книжку, порисовать или заняться лепкой. Хороший сон свидетельствует о хорошо проведенном дне. Перед сном пообщайтесь со своим чадом, узнайте, что нового он узнал за этот день, какие моменты его особо порадовали.

Обязательно проветривайте комнату ребенка перед сном. Кислород способствует быстрому засыпанию и здоровому сну. И обратите внимание на одежду для сна и постельное белье. Они должны быть экологичными и безопасными, не вызывать аллергию при контакте с телом. Обязательное условие — способность пропускать воздух, позволяя коже «дышать». Хорошо подобранное постельное белье не скользит, не электризуется, не вызывает никаких неприятных ощущений на ощупь. Предпочтение лучше всего отдать натуральным тканям, например, хлопку.

Ну, и главное — это, конечно, режим. Чтобы сон приносил максимум пользы, нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время. Если нарушается этот режим, сбиваются биологические часы — биоритмы. Объясните детям, что даже в выходные дни режим сна и бодрствования не должен меняться. Не стоит забывать, что хороший сон и режим дня — это один из эффективных способов профилактики простудных заболеваний.