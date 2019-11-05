"Малыш практически лишился детства". 3-летний мальчик уже год борется со смертельно опасной болезнью

Ярику всего три годика, но за год он обследовался уже в нескольких больницах, перенес две операции и бесконечное количество терапий. У малыша опухоль головного мозга.

- Ярик лечится целый год, он практически лишился детства, - рассказывают в пресс-службе фонда "Берегиня". - Остается ловить минуты детского счастья между бесконечными процедурами, уколами, операциями и химиотерапиями.

Всеми силами семья Ярика борется за него. Но, к сожалению, операция по удалению опухоли, которая была всего два месяца назад, не дала нужного результата. Опухоль снова начала расти. И теперь Ярик уже не может ходить. Но он все еще с удовольствием лепит и играет в машинки.

- Врачи решили, что малышу необходимо пройти обследование ПЭТ, потому что практически все методы лечения опухоли были испробованы, но болезнь не хочет отступать, - рассказывают в фонде. - ПЭТ поможет определиться с дальнейшей тактикой лечения. Ярик стал взрослым очень рано. И, наверное, думает - почему его вторым домом стала больница, а второй семьей - люди в белых халатах?

Сейчас семье Ярика не хватает 65 тысяч рублей на анализы и ПЭТ-обследование в отделении НИИ Бурденко. Если вы хотите помочь малышу в борьбе с болезнью, сделать это можно тут.