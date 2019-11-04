Две пермские девушки-студентки и доцент придумали, как с сосульками бороться

Первые морозцы напомнили о том, что неотвратимо приближается зимний сезон.

Что сразу приходит на ум при слове «зима» у многих жителей многоэтажных домов? Правильно. Опять на карнизах домов будут вырастать сосульки, а на крышах скапливаться снег. Работники коммунальных служб время от времени будут сгребать снежный наст лопатами и скалывать наледи ломиками, рискуя повредить кровлю. И вновь во многих квартирах на верхних этажах в итоге по весне «потечет».

Идею подсказал «козел» на даче

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/741755" frameborder="0"></iframe> В Перми придумали, как бороться с сосульками..

Год назад две студентки-первокурсницы пермского политехнического университета сидели на занятиях и смотрели на здание напротив. На его стене от крыши почти до земли образовалась наледь толщиной в полметра. Две одноклассницы приехали в Пермь из Березников, чтобы выучится на строителей и возводить для людей удобные и безопасные дома.

С огромной сосулиной теперь даже хрупкая девушка справится.

- А какая же безопасность, когда на крышах вырастают вот такие сосулины? - говорит одна из них, Лидия Задорина.

С такими мыслями они подошли к своему преподавателю физики. А тот как раз незадолго до этого с сосульками на своей даче боролся.

- Я как-то грелся там перед своим допотопным обогревателем, такие еще в народе «козлами» называют, знаете, в которых нихромовая проволока накаляется докрасна, - улыбается сейчас доцент политеха Олег Зверев. - Сидел и соображал, как сбить наледи на карнизе дачной крыши. Думал, думал, и придумал. Остудил «козел», отрезал кусочек проволоки, примотал ее к деревянной рогатке. Потом подвел провода от прикуривателя автомобиля. Весь лед с кровли я проволочкой, нагретой током, срезал за несколько минут.

Доцент и две студентки договорились составить «ледовое трио», которое будет бороться со льдом и снегом на крышах.

Ледовый дебют

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/741760" frameborder="0"></iframe> В Перми девушки-студентки придумали сосулькорез..

Первым делом они доработали и запатентовали свой нихромовый ледорез.

- Девушки провели перед этим настоящие исследования, как полагается, - говорит преподаватель. – Заморозили в холодильнике образцы льда. Меняли режимы плавления, фиксировали время.

- В конце концов, мы подобрали оптимальную толщину проволоки и подводящих проводов, мощность источника питания, - объясняет студентка Вика Муратова.

Выяснилось, что присоединить прибор можно к прикуривателю автомобиля, а также к обычному бытовому сварочному аппарату, какие в магазинах продаются.

- Прибор у нас получился простой, как лапоть! – говорит Олег Зверев. – На изготовление опытного образца ушло меньше трех тысяч рублей. Кусок нихромовой проволоки толщиной в 2 миллиметра я купил на блошином рынке за 200 рублей. 12 метров толстых проводов сечением в 10 квадратных миллиметров – в магазине за тысячу. Там же - выключатель за 400 рублей. В качестве «рогатки» использовали две телескопические швабры, какими коммунальщики окна моют. По 500 рублей каждая. Такое устройство любой мужик с руками соберет за полчаса. А если подручные материалы использовать - то и вовсе он обойдется за копейки.

- Нашим сосулькорезом удастся не только сосульки срезать, - говорит Виктория. – Можно, например, блоки из плотного снега быстро выплавить – для детской горки или ледовой скульптуры у себя на даче. Пробовали мы им кроить популярный утеплитель из минеральной ваты, обычно с его раскройкой люди мучаются. Нихромовая проволока, нагретая до тысячи градусов, плавит его замечательно.

Изобретатели говорят, что их сосулькорез - прост как лапоть.

Холодные испытания вызвали горячий интерес

Действие своего ледореза девушки решили проверить на той самой наледи в здании напротив, которую им так не нравилось разглядывать, сидя на занятиях. Они расправились с ней за считанные минуты.

- Один кусок срежем, другой, и вот уже нет ее! – вспоминает Лидия.

Изобретением университетского «ледового трио» заинтересовалась крупная клининговая компания «Флагман», которую промышленные предприятия приглашают убирать лед с переплетений трубопроводов химических и нефтегазовых установок и прочих коммуникаций.

- Мы лед, как правило, мотопилами режем и, были случаи, перерубали важные кабеля, а ваш прибор тоже их перережет? – поинтересовались ее специалисты.

Договорились провести реальные испытания. И выяснилось – сосулькорезом можно работать в самых сложных местах, и металлические электропровода он не перерезает, а останавливается, натолкнувшись на них.

- В итоге нам удалось найти потенциальных спонсоров, которые согласились помочь с сертификацией прибора, - говорят девушки. – Получим сертификат безопасности, тогда, может быть, наш сосулькорез появится в магазинах. А возможно - и не только он.

Телескопическая штанга помогает добраться до сосулек.

По секрету студентки рассказывают, что они запатентовали также попрыгунчик-снегоуборщик с вибрационным двигателем и пневмотранспортную установку, которая перемещает снег с крыши по рукавам из обычной ткани-плащевки.

- Эти рукава можно скрутить и спокойно положить в карман при переноске! - делятся девушки.

Чтобы проводить опыты с теми устройствами, какие они придумывают, студентки вместе с преподавателем построили во дворе родного строительного факультета несколько макетов крыш с 12 разными покрытиями и изменяемыми углами наклона кровли.

- Фактически у нас теперь есть настоящий стенд для того, чтобы придумывать, как бороться со снегом и льдом! – говорят они. – Может быть, со временем только старожили будут помнить, сколько всяких хлопот они людям доставляли.