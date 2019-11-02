Дневник кофемана в завязке: Хлестала американо как воду, по два литра в день. И как выжила, отказавшись от кофеина

«Пока я пью кофе, пусть весь мир подождет…» Это была моя история еще со студенческих времен. Я всегда пила отвратительно много кофе. И даже не чашками – литрами.

В выходной день я могла весь день валяться у телевизора, попивая американо, и слезать с дивана только для того, чтобы сварить себе очередную порцию. В будни мой день начинался и заканчивался одинаково – с кофе в руках. Я выпивала его за завтраком, потом покупала капучино по дороге на работу. В офисе коллеги всегда знали, где меня искать, если я отсутствовала на рабочем месте – я как наркоманка паслась у кофейного аппарата. А по вечерам делала выручку местной кофейне.

- Алиса, у тебя что-то случилось? – с тревогой спросила однажды коллега. Я только что рявкнула на нее, хотя женщина очень вежливо задала обычный рабочий вопрос.

«Случилось! Какой-то идиот залил воду в зерна! Офисную кофемашину забрали на ремонт, и я осталась без допинга!»

Я, конечно, промолчала и даже извинилась. А потом словно посмотрела на себя со стороны: злющая как собака, руки трясутся, сердце бешено стучит, голова кружится.

Последний день с кофе

И я решилась на нечеловеческий для меня эксперимент – отказаться от кофе на две недели. Каждый день я наблюдала сама за собой и записывала все, что происходит с организмом и настроением.

Новую жизнь принято начинать с понедельника. В воскресенье я без всякого удовольствия выпила свои традиционные десять чашек. А потом убрала подальше фильтры для кофе, зерна и банку с растворимой гадостью.

Я так разнервничалась, что в мои 22 года впервые решила измерить давление – 150 на 100, пульс выдавал 133 удара в минуту. Всю ночь я прокрутилась без сна с единственной мыслью: жизнь – боль.

Болела голова и хотелось спать

Прошу всех, кто манерно пьет с утра до вечера водичку и зеленый чай, проходить сейчас мимо, но первые три дня показались мне настоящим адом.

Мой зависимый от кофе организм сразу понял, что его лишили допинга. Утром он не хотел просыпаться. Голова болела, а тело – ныло. Не помогали даже обезболивающие таблетки. Мозг зависал: я могла сидеть и смотреть на одну точку минут пять, прежде чем кто-то возвращал меня в реальность.

Меня бесили все: коллеги, друзья, родители. И этот негатив просто убивал мои силы. По вечерам я не могла пошевелить даже рукой. Если раньше я ложилась в час ночи, а утром просыпалась бодрой и веселой, то в первые дни без кофе я проваливалась в тревожный сон уже около 22 часов и вставала не выспавшейся.

Нюхала чужой кофе

На четвертый день эксперимента я поняла, что меня бесят люди, которые пьют кофе. Тем не менее, я подходила ближе, незаметно нюхала их кружки и давила желание отхлебнуть чужой напиток.

Работоспособность по-прежнему была на нуле. Я продолжала слишком громко разговаривать и неосознанно ссориться с окружающими.

Решила порадовать себя и отправилась в торговый центр за новым платьем. Купила два, пришла домой злая - зачем потратила ползарплаты? Заметила, что сон стал крепче, иногда клонило в сон даже днем. Хотя днем я не спала даже в детском саду.

На пятый день я немного пришла в норму, но продолжала завидовать тем, кто по вечерам гуляет по улицам со стаканчиком кофе. Но я продержалась до вечера, отправилась с подружкой в бар и выпила пятничный бокальчик вина.

"Я смотрела на людей, которые пьют кофе и завидовала им".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через неделю я пришла в себя

В субботу я обычно люблю наслаждаться жизнью и смотреть сериалы. Конечно же, в компании теплого пледа и большой кружки кофе. В этот раз я проснулась и вдруг поняла, что никакого кофе сегодня не будет. Только чай и сериал, сериал и чай. Было по-прежнему грустно, но грусть эта была легкой и незлой.

Днем я пошла гулять и в итоге вернулась домой только в воскресенье. За выходные я пару раз давила в себе желание выпить капучино, который пили, кажется, все вокруг.

А в понедельник я впервые поняла, что больше не испытываю кофеиновое голодание. Я отметила маленький юбилей – неделя без кофе – бутербродами с красной рыбой и чаем, и пошла на работу.

Коллеги тусовались у кофемашины, я гордо прошла мимо, стараясь не обращать внимание на звук перемалываемых зерен. Мысли мои были светлыми и ясными, за полдня я успела сдать все долги, скопившиеся за прошлую неделю.

Вечером я уже не чувствовала себя такой разбитой. Успела переделать все домашние дела, ни с кем не поругалась и снова стала ложиться спать за полночь – я жуткая сова.

Мешки под глазами «горели не так ярко»

Вторая неделя эксперимента прошла быстро. И я стала замечать приятные бонусы. Кожа на лице стала ровнее и светлее, мешки под глазами «горели» уже не так ярко, как обычно. А зубы я отбелила и поэтому всю неделю соблюдала светлую диету - ела рыбу, крупы, пила водичку и зеленый чай.

Кстати, чай мне очень помог. Вспомнив, что он тонизирует, решила купить пачку зеленого чая с манго. Пила по три кружки в день – спать не хотела, но и особого удовольствия не испытывала – вкус чай не идет ни в какое сравнение с кофе.

Осталась чисто психологическая штука - я все равно нервничала, понимая, что ограничиваю себя в кофе. Хотя все вокруг спокойно его пили и наслаждались процессом.

Был еще один плюс. Из-за переизбытка кофе мой организм постоянно находился в состоянии обезвоживания. Но к концу второй недели эксперимента мой водный баланс восстановился, и я перестала все время чувствовать сухость во рту.

- Мимо кофеен я быстро пробегала, чтобы не соблазниться.Фото: Евгения ГУСЕВА

И что теперь?

Первое, что я сделала, когда мой эксперимент закончился, - отправилась в кофейню. Заказала себе огромную кружку капучино и с огромным удовольствием ее выпила.

Я по-прежнему пью кофе каждый день и даже купила милый для него стаканчик. Но уже не так фанатично, а, скорее, для удовольствия, расслабления и компании.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

- Кофеин, как вы знаете, оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему и на организм в целом, - говорит кардиолог Наталья Пачина. – Мы, можно сказать, рекомендуем пить кофеиносодержащие напитки людям, у которых пониженное давление. В кофе нет ничего плохого, если пить его в меру.

- Сколько чашек в день?

- Если у вас есть заболевания кишечника, желудка, повышенное давление, то одной чашки кофе в день после еды будет достаточно. А если вы здоровы, то можно пить до трех чашек крепкого кофе, до пяти – слабого или разбавленного. И тоже – только после еды. В этом случае кофе повысит работоспособность и активность. Если пить его слишком много, то работоспособность снижается, появляется невнимание, переутомлямость, сонливость и вялость, происходит истощение нервной системы. Еще совет: не забывайте пить воду, так как от кофеина организм действительно сильно обезвоживается.

5 ФАКТОВ О КОФЕ

1. Кофеин - это индивидуальное соединение, у которого есть определенная химическая форма и фармакологическое действие.

По словам заведующего химической лабораторией ПГНИУ Андрея Максимова, самое главное действие кофеина - стимулирующее. Кофеин блокирует в клетке ферменты, которые расщепляют адреналин, и он начинает поступать в кровь. Если систематически употреблять кофе, то организм привыкает к нему, становится зависимым. Вскоре организм адаптируется к определенной норме, действие вещества снижается, а, значит, мы начинаем пить еще больше кофе.

2.Натуральный кофе полезнее, чем растворимый, поскольку его подвергают меньшей обработке, там больше витаминов. Кофеина тоже больше в натуральном.

3.Кофе помогает стабилизировать пониженное давление, повышает работоспособность, снижает вероятность развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

4.От кофе темнеют зубы, возможны гиперстимуляция нервной системы, учащенное сердцебиение, обезвоживание. А если у человека высокое давление, то избыток кофеина может привести к гипертоническому кризу.

5.Нельзя пить кофе на голодный желудок. Особенно людям, у которых есть болезни желудка: избыток напитка может привести к язве.

Чем заменить кофе?

Зеленый чай. Он не только тонизирует, но и выводит из организма шлаки. Кстати, желательно покупать чай на развес, а не в пакетиках - в нем сохраняется больше витаминов.

Цикорий. Он оказывает расслабляющий эффект, но, в то же время, тонизирует и бодрит организм.При этом цикорий расширяет сосуды, и в больших количествах его не стоит употреблять тем, у кого варикоз или проблемы с сердцем.