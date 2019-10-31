2019-10-31T17:51:28+03:00
Общество

Детская фан-зона, призы для взрослых и никаких бесплатных билетов: в ХК «Молот-Прикамье» рассказали, что нового ждет болельщиков

Пермский хоккей обещают сделать семейным
Андрей МАТЛИН
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В детской фан-зоне не скучно. Фото: ХК "Молот Прикамье"В детской фан-зоне не скучно. Фото: ХК "Молот Прикамье"
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- Это полная перезагрузка пермского хоккея! – заявили в эфире радио «КП»-Пермь» (96,6 FM) представители ХК «Молот-Прикамье».

В «Молот», который был создан в далеком 1949 году из заводских спортсменов-любителей, пришла новая тренерская команда. И сейчас всех волнует вопрос: что будет с пермским хоккеем?

- Он будет семейным, - сообщил пресс-атташе клуба Олег Коневских.

- Мы два года к этому шли, - объяснил организатор шоу-программ, ведущий, комментатор, «голос клуба», как его называют, Андрей Белый. – И вот, наконец, видим результаты: на трибунах становится все больше болельщиков с детьми. На матчи приходят целыми семьями. Это подтверждает и статистика. В перерыве можно привести ребенка в детскую фан-зону, а среди болельщиков постарше мы разыгрываем призы от наших партнеров, число которых все увеличивается.

- Кроме того, как и во всей лиге, мы откажемся в этом сезоне от раздачи бесплатных билетов по предприятиям, - объявил Олег Коневских. - Совсем. Да, это отразится на посещаемости. Но нам не нравятся болельщики, которые приходят на стадион только затем, чтобы в перерыве выскочить и перехватить кружечку. Нам нужны те, кто действительно болеют за пермский хоккей.

- Сохранятся ли при этом социальные билеты? – поинтересовались радиослушатели.

- Да, конечно, - пообещали представители клуба. – Мы по-прежнему будем их распространять, например, в детских домах. Это святое.

Понятно, что популярность хоккея напрямую зависит и от успехов самих хоккеистов.

- В начале октября власти пообещали поддерживать клуб, если будут результаты, - напомнили слушатели. – Эти результаты уже есть?

- «Молот Прикамье» - в десятке в турнирной таблице ВХЛ, пермские хоккеисты выигрывают игру за игрой, - напомнили гости радиостудии.

- Нам очень повезло с новым тренерским штабом, - отметил Олег Коневских. - Это люди, которые знают, как работать с командой, которые приехали с готовым сочетанием игроков. У нас уже есть слаженная пара игроков обороны, которую не нужно «сколачивать» с нуля. Есть тройки нападения. Предстоит создать слаженные пятерки. Перед началом сезона проведена большая селекционная работа, тренеры посмотрели более 50 спортсменов. То есть у нас будет полностью обновленная команда. А у наших основных соперников – стабильный состав. Но мы должны выстоять. Ставится задача и возрождения юниорской составляющей хоккея. Работа с молодыми спортсменами не велась как следует лет десять, а хорошего хоккеиста можно вырастить за 15 лет. В итоге – вспыхивали яркие звездочки, но тут же и гасли, растворившись где-нибудь на просторах ночной хоккейной лиги. Это надо менять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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