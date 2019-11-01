2019-11-01T05:48:27+03:00
Общество

«Победителю – внедорожник УАЗ». Началось голосование за лучшего «Народного участкового» страны

От Пермского края в конкурсе участвует майор Сергей Новокшанов, рассказываем, как можно отдать за него свой голос
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.
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1 ноября стартовал финал IX Всероссийского конкурса «Народный участковый». На протяжении 10 дней любой желающий может отдать свой голос за одного из участников финального этапа.

От Пермского края участие в соревновании за звание лучшего «Анискина» страны принимает майор полиции из Лысьвы Сергей Новокшанов. Ему 34 года, он служит в полиции уже 15 лет. Чтобы проголосовать за него в региональном этапе, в отдел полиции приходили его бывшие подотчетные, которых участковый наставил на путь истинный, и спрашивали: «Подскажите, где за Сергея Павловича проголосовать? Мы за него всей душой болеем!».

В итоге Сергей Новокшанов обошел всех участников регионального этапа и теперь борется за звание лучшего «Народного участкового страны».

- Сергей Павлович по-настоящему народный участковый. Если бы все участковые были такими, мы бы преступность на 90% победили, - рассказывает его руководитель, начальник отдела участковых уполномоченных полиции Лысьвенского городского округа Сергей Старцев. - На его участке живут 5,5 тысяч человек, многих он знает лично. Мы не раз предлагали ему служебный автомобиль, но он отказывается, потому что, обходя пешком свой административный участок, имеет возможность общаться с людьми.

Этот конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 44 тысяч сотрудников и только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие в заключительном финальном голосовании на портале издательского дома «Комсомольская правда».

В итоге победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 15 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

ВАЖНО!

Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.), в связи с простотой роботизирования учетных записей с целью накруток. Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени. Организатор оставляет за собой право провести технический аудит протоколов голосований и удалить голоса, которые будут считаться накрученными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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