2019-10-31T16:01:17+03:00
Общество

В День автомобилиста «Комсомолка» устроила блиц-экзамен среди пермских водителей

Все они получили призы от «ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ»
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Акция "КП" ко Дню автомобилиста.Акция "КП" ко Дню автомобилиста.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю провели акцию ко Дню автомобилиста - «Самый грамотный водитель». Партнером акции выступил «ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ», официальный дилер LADA на Спешилова, 105.

Участники блиц-экзамена получали полезные подарки. Фото: Василий Вахрин

Участники блиц-экзамена получали полезные подарки.Фото: Василий Вахрин

Сотрудницы «Комсомольской правды» при поддержке автоинспекторов устроили своеобразный блиц-экзамен на знание Правил дорожного движения среди пермских водителей.

Водители с удовольствием участвовали в акции "КП". Фото: Василий Вахрин

Водители с удовольствием участвовали в акции "КП".Фото: Василий Вахрин

- Какой вчера был праздник? – первым делом спрашивали они тех, кто останавливался, завидев яркие жилеты участников акции.

- День автомобилиста! – без запинки отвечали те.

Дальше вопросы следовали посложнее.

- Хотите к празднику получить подарки? Тогда нужно правильно ответить на вопросы по Правилам дорожного движения.

Акция проводилась совместно с ГИБДД. Фото: Василий Вахрин

Акция проводилась совместно с ГИБДД.Фото: Василий Вахрин

Пермские автомобилисты с готовностью соглашались продемонстрировать знание ПДД.

- Разрешается ли на транспортном средстве устанавливать ошипованные шины совместно с неошипованными? – интересовались девушки.

- Нет! – уверенно отвечали водители.

Спасибо за хороший день! Фото: Василий Вахрин

Спасибо за хороший день!Фото: Василий Вахрин

- Что нужно сделать, если придется остановиться на неосвещенном участке дороги в темное время суток?

- Включить габаритные огни.

- Правильно! – вручали сотрудницы «КП» подарок очередному водителю. – Надеемся, вы уже поменяли резину и соблюдаете дистанцию, ведь начались первые заморозки? Кстати, а как правильно экстренно затормозить на скользкой дороге, если автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой?

- Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. То есть – юзом.

Хорошую акцию вы придумали! Фото: Василий Вахрин

Хорошую акцию вы придумали!Фото: Василий Вахрин

Вопросы про особенности вождения при гололеде были не случайны – в городе ударили первые заморозки. Несмотря на морозец, участницы акции мужественно продолжали экзаменовать пермских водителей и поздравлять их с праздником.

В ходе блиц-экзамена они опросили 15 водителей. Все они дали правильные ответы и были вознаграждены за это: им вручили полезные подарки от «ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ» - официального дилера LADA.

Акция "КП"-Пермь" ко Дню автомобилиста..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев организуют крупное мероприятие в честь дня рождения торгового центра «Европейский»
Предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев масштабно отпразднуют день рождения одного из самых посещаемых в мире торгового центра «Европейский»
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
В Перми на выходные перекроют улицу Героев Хасана
Дело «Экопромбанка»: расследование продлили на три месяца
В армию призовут более 3300 пермяков
Пермские театры получили 31 номинацию на «Золотую маску»
«Турнир четырех» завершил комплексную спартакиаду «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза»
Состоялось посвящение молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в нефтепереработчики
Состоялся первый регулярный рейс из Перми на остров Хайнань
"Сгоняла на свидание". Школьница из Тюмени сбежала из дома, чтобы встретиться с парнем из Перми
«Помидоры и терн»: Яндекс определил самые популярные заготовки на зиму в Перми
При строительстве пермского зоопарка похитили сотни миллионов рублей
В центре Перми откроется Burger King
В пятницу в Перми пройдет прощание с погибшим пилотом Геннадием Белоглазовым
В Прикамье 14-летний подросток совершил суицид из-за неразделенной любви
Житель Пермского края обнаружил территорию, похожую на ранее неизвестный лагерь ГУЛАГа
Отомстил за жену: в Прикамье мужчина сломал обидчику супруги челюсть
2,9 млрд. рублей направил «Азот» на ремонты и модернизацию в 2019 году
Усыновленный мальчик из Прикамья получил титул чемпиона Италии по дзюдо