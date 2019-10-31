В День автомобилиста «Комсомолка» устроила блиц-экзамен среди пермских водителей

«Комсомольская правда» совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю провели акцию ко Дню автомобилиста - «Самый грамотный водитель». Партнером акции выступил «ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ», официальный дилер LADA на Спешилова, 105.

Участники блиц-экзамена получали полезные подарки.Фото: Василий Вахрин

Сотрудницы «Комсомольской правды» при поддержке автоинспекторов устроили своеобразный блиц-экзамен на знание Правил дорожного движения среди пермских водителей.

Водители с удовольствием участвовали в акции "КП".Фото: Василий Вахрин

- Какой вчера был праздник? – первым делом спрашивали они тех, кто останавливался, завидев яркие жилеты участников акции.

- День автомобилиста! – без запинки отвечали те.

Дальше вопросы следовали посложнее.

- Хотите к празднику получить подарки? Тогда нужно правильно ответить на вопросы по Правилам дорожного движения.

Акция проводилась совместно с ГИБДД.Фото: Василий Вахрин

Пермские автомобилисты с готовностью соглашались продемонстрировать знание ПДД.

- Разрешается ли на транспортном средстве устанавливать ошипованные шины совместно с неошипованными? – интересовались девушки.

- Нет! – уверенно отвечали водители.

Спасибо за хороший день!Фото: Василий Вахрин

- Что нужно сделать, если придется остановиться на неосвещенном участке дороги в темное время суток?

- Включить габаритные огни.

- Правильно! – вручали сотрудницы «КП» подарок очередному водителю. – Надеемся, вы уже поменяли резину и соблюдаете дистанцию, ведь начались первые заморозки? Кстати, а как правильно экстренно затормозить на скользкой дороге, если автомобиль не оборудован антиблокировочной тормозной системой?

- Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. То есть – юзом.

Хорошую акцию вы придумали!Фото: Василий Вахрин

Вопросы про особенности вождения при гололеде были не случайны – в городе ударили первые заморозки. Несмотря на морозец, участницы акции мужественно продолжали экзаменовать пермских водителей и поздравлять их с праздником.

В ходе блиц-экзамена они опросили 15 водителей. Все они дали правильные ответы и были вознаграждены за это: им вручили полезные подарки от «ЛАДА ЦЕНТР ПЕРМЬ» - официального дилера LADA.