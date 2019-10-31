Краны пересохнут в сотнях домов: отключения воды в Перми в ноябре 2019 года

Компания «Новогор-Прикамье» объявила об отключении воды в связи с ремонтными работами. Без воды останутся несколько сотен домов. Публикуем график отключения воды в Перми в ноября 2019.

1 ноября с 9.00 до 21.00 воду отключат в домах по адресам:

ул. Красина, 38, 38 к3;

ул. Маяковского, 1, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 3, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 5, 7, 9;

ул. Сергея Есенина, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а;

Старый пер., 29;

ул. Ударника, 11, 3, 5, 7, 9.

2 ноября с 9.00 до 19.00

ул. Александра Щербакова, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а;

ул. Белозерская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9.

2 ноября с 10.00 до 19.00

ул. Дружбы, 11, 13, 15а;

ул. Крупской, 51а;

ул. Студенческая, 1, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 5, 7;

ул. Техническая, 1, 16, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 7.

С 10.00 2 ноября по 10.00 3 ноября

ул. Верховая 1-я, 10;

ул. Встречная, 31, 33, 35, 37;

ул. Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23;

пр. Декабристов, 62;

ул. Дениса Давыдова, 23, 25, 25а, 27, 27а, 7;

ул. Ипподромная 1-я, 5;

ул. Качалова, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Комбайнёров, 32, 34, 36, 38, 39, 39б, 44;

ул. Кордонная, 1;

ул. Космонавта Беляева, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 26, 29, 29а, 30, 31, 33, 35, 40б, 40д, 42, 44, 45, 54а, 56, 8, 9, 9а;

ул. Космонавта Леонова, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 33, 37;

ул. Лизы Чайкиной, 22, 28;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 113, 115, 115а, 115б, 136, 41, 41/1;

ул. Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 16, 17, 1а, 2, 21, 211, 26, 28, 3, 31, 33, 4, 40, 42, 46, 46а, 48, 48а, 5, 50, 52, 53, 60, 62, 62а, 8, 9;

ул. Одоевского, 34, 35, 37, 38, 44, 46;

ул. Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40;

ул. Подводников, 75, 87, 92, 94, 96;

ул. Рязанская, 80;

ул. Советской Армии, 33, 33/1, 33/2, 60;

ул. Теплогорская, 20, 22;

ул. Шахтерская, 26;

шоссе Космонавтов, 158а, 160, 164, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217;

ул. Экскаваторная, 35, 37а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 62.

3 ноября с 9.30 до 13.30

ул. Глеба Успенского, 2а, 5, 7;

Комсомольский пр., 47, 49, 51, 51а, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 64;

ул. Красноармейская 1-я, 41а, 43, 54, 56а, 58а;

ул. Революции, 56.

6 ноября с 9.00 по 19.00

Ул. Двинская, 10, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ул. Карбышева, 12.

7 ноября с 9.00 до 18.30

Ул. Екатерининская, 65, 71, 74, 78, 80, 82, 84, 84а, 88

Комсомольский пр., 32.

9 ноября с 9.30 до 18.30

Ул. М. Горького, 1, 14, 14б, 2, 8, 9

Ул. Монастырская, 2, 3, 5;

Ул. Советская, 1, 3.

С 10.00 9 ноября до 10.00 10 ноября

Ул. Боровая, 20, 22;

Ул. Углеуральская, 12.