«Ночь искусств-2019» в Перми: полная программа праздника

Куда пойти жителям Перми в «Ночь искусств-2019»

3 ноября кинотеатры, библиотеки, культурные центры и музеи Перми присоединятся к акции «Ночь искусств», предложив посетителям особую программу. Многие из них продлят работу в этот день до полуночи. Начать отмечать «Ночь искусств» можно будет уже 1 ноября.

1 ноября

Музей электротранспорта

МУП «ПермГорЭлектроТранс» приглашает на экскурсии в ретро-трамвай и ретро-троллейбус. Музей познакомит посетителей с историей первой трамвайной линии, даст послушать звон колокольчика, оповещающего горожан в 1950-х годах о приближении трамвайного вагона, а также разрешит сесть за руль ретро-трамвая и ретро-троллейбуса.

Ул. Уральская, 108а

Начало экскурсий: 18.00, 19.30, 21.00. (0+) Количество участников экскурсии – до 30 человек.

Вход – свободный, по предварительной записи на почту getpress2@yandex.ru

2 ноября

Библиотека им. А.С. Пушкина

2 ноября в библиотеке Пушкина объединятся живопись и музыка. В 14.00 начнется мастер-класс по изготовлению вышитой броши «Звездная ночь» Ван Гога. В 16.00 откроется персональная выставка молодого пермского живописца Елены Загарских. В 17.00 в малом зале состоится презентация книги «Danilin. Белая магия». В 18.00 начнется экскурсия «Литературные легенды Дома Смышляева». В программе – знакомство с литературной легендой Дома, рассказ о бывших владельцах и гостях особняка, погружение в историю постройки и переустройства здания.

Ярким завершением «Ночи искусств» станет концерт Пермского губернского оркестра «Грани классики», который начнется в 20.00. Оркестр представит музыкальные шедевры Моцарта, Чайковского, Бородина, Прокофьева и других композиторов. Для посещения концерта необходима предварительная регистрация на сайте библиотеки www.biblioteki.perm.ru.

Ул. Петропавловская, 25

С 14.00 до 21.00 (6+)

Вход – свободный

Центральный выставочный зал

Будет открыта выставка «Люди должны быть разными. Путешествие», объединяющая работы непрофессиональных художников, называемых также «наивными», из запасников музея-заповедника «Царицыно» и художественных произведений авторов Перми и Пермского края, работающих в этом жанре. На выставке можно будет увидеть 76 работ самых ярких художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века.

Комсомольский пр., 10

С 18.00 до 21.00 (0+)

Вход – свободный

Пермская государственная фармацевтическая академия

Пермская фармацевтическая академия приглашает на экскурсия по музею, где представлены экспонаты, раскрывающие историю фармации с XIX века по настоящее время: фармацевтическая литература, лабораторное оборудование и посуда, инструменты для изготовления лекарств, лекарственные препараты разных времен.

Ул. Полевая, 2 (ауд.209, музей)

С 10.00 до 14.00 (0+)

Вход – свободный

3 ноября

Пермская государственная художественная галерея

Центральным событием акции «Ночь искусств» в Пермской галерее станет выставка «Шедевры кремлевских мастерских». Экспозиция знакомит зрителей с уникальными произведениями придворных мастеров эпохи Московского царства из собрания Музеев Московского Кремля.

В 18.00 состоится лекция «Иконописная мастерская Оружейной палаты Московского Кремля. Вклады в Верхнекамские храмы. Коллекции галереи: история поступления, история изучения и популяризации собраний».

В 19.00 в залах Пермской деревянной скульптуры пройдет концерт хора «Сирень», а на первом этаже - лекция «Строгановское золотное шитье XVII века».

В 19.40 начнется лекция «Кремль в отечественном искусстве ХIХ-ХХ веков. Живопись и графика из собрания Пермской галереи».

В 20.00 – встреча с художником Юрием Лапшиным «Театр и только театр. Пространство спектакля».

В 20.20 – лекция «Золотое и серебряное дело в Москве в ХVII в.».).

В 22.00 – встреча «Резные образы: кто и как создавал памятники пермской деревянной скульптуры».

В это же время начнется экскурсия по выставке «Шедевры кремлевских мастерских».

Комсомольский пр., 4

С 18.00 до 23. 00 (0+)

Вход – 150 рублей, студенты и пенсионеры – 80 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

Драгоценная братина царя Михаила Федоровича.

Музей современного искусства PERMM

«Ночь искусств 2019» пройдет в рамках выставки «Земля Музъем». Экспозиция, расположенная на трех выставочных этажах, представляет работы более 30 художников. В программе: мастерские для детей и их родителей, мини-лекции, экскурсии, арт-медиация.

Бульвар Гагарина, 24

С 17.00 до 00.00 (0+)

Вход – 200 рублей, дети до 3 лет – бесплатно

Дом Мешкова

«Ночь искусств» в Доме Мешкова будет посвящена театру. Начнется она в 17.00 авторской экскурсией по выставке «За кулисами и на сцене», посвященной истории Пермского театра оперы и балета. На выставке представлены фотографии актеров, афиши, костюмы и реквизит из театра, комплекс предметов из фондов музея, использовавшихся к спектаклю «Емельян Пугачев» в годы войны, награда «Золотая маска».

В 18.00 начнется мастер-класс по театральному гриму.

В 19.00 состоится концерт учащихся Пермского музыкального колледжа, которые исполнят мелодии из опер Глюка, Прокофьева, Сен-Санса, Чайковского.

Пройдет также детективная игра «Ночной злодей». Начало в 20.00.

Завершит «Ночь искусств» концерт «В мире мюзикла и оперетты», который начнется в 20.40.

Ул. Монастырская, 11

С 17.00 до 22.00 (6+)

Вход – 150 рублей, дети 7-14 лет – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Музей пермских древностей

Музей приглашает гостей исследовать мифы и легенды палеонтологии. До появления естественных наук в их современном понимании, люди мифологизировали непонятные явления или представляли их в произведениях искусства. Есть даже отдельное направление исследований - криптозоология - представляющая животных, которые никогда не существовали.

В программе - театрализованная мистерия вокруг скелетов динозавров, мастер-класс по созданию масок в виде животных, квест-игра «Как я встретил динозавра».

Ул. Сибирская, 15

С 18.00 до 22.00 (0+)

Вход – 150 рублей, дети 7-14 лет – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Музей-Диорама

В музее расскажут о культурной жизни дореволюционной Мотовилихи и об истории создания диорамы «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе». Пройдет тематическая экскурсия «Культурная жизнь дореволюционной Мотовилихи». Состоятся концерт вокальной студии «Форте», фотовыставка «Пермские зарисовки» и встреча с автором работ – фотографом Натальей Мокрушиной, показ немого кино, чаепитие с баранками в «чайной-читальне».

Ул. Огородникова, 2

С 18.00 до 23.00 (6+)

Вход – 150 рублей, дети от 7 до 14 лет – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Исторический парк «Россия – моя история»

В Историческом парке «Ночь искусств» посвящена Году театра в России.

В 18.00 откроется фотовыставка «Три сестры» в губернском городе» о постановках знаменитой пьесы А.П. Чехова.

С 18.00 до 23.00 пройдут квесты по экспозициям «Романовы» и XX века. Участники проверят свои знания о культуре и театральном искусстве в разные эпохи и узнают много нового.

В 19.00 начнется экскурсия «Мир искусства» по экспозиции «Романовы».

В 20.00 состоится интеллектуальная игра «Музыкальная шкатулка».

В 21.00 начнется театральное представление, посвященное Году театра.

Ул. Монастырская, 2 (Речной вокзал)

С 18.00 до 23.00 (6+)

Вход – 150 рублей, дети от 7 до 14 лет – 50 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Фото постановки спектакля «Три сестры» в Московском художественном театре в 1916 году.

Пермский дом народного творчества

В 18.00 в арт-фойе откроется музыкально-поэтический салон от мастерской музыкальной драматургии и школы домашнего музицирования. В 20.00 в малом концертном зале начнется разночинный бал.

Ул. Советской Армии, 4

С 18.00 до 23.00 (0+)

Вход – свободный

Пермский театр оперы и балета

Солисты пермской оперы, артисты балета, хор и оркестр выступят на гала-концерте. Они исполнят арии, дуэты и хореографические миниатюры из репертуарных постановок. Главный хормейстер театра – Евгений Воробьев, а дирижировать будет Владимир Ткаченко.

Ул. Петропавловская, 25а

С 21.00 до 22.15 (18+)

Вход – 200-300 рублей

Дом актера

Студия творческого развития «Оперение» покажет спектакль-концерт «Мой плей-лист». Задача спектакля показать эволюцию музыки за 100 лет. Композиции не просто исполняются артистами, они обыгрываются какими-то жизненными ситуациями. В спектакле минимум оформления, никаких декораций и пышных костюмов. Главное - свет, который сопровождает игру юных актеров.

Ул. Ленина, 64

С 21.00 до 22.00 (16+)

Вход – свободный

Часовой завод

В 18.30 начнется музыкальный спектакль «Эпистолярный роман» – копродукция культурного пространства «Часовой завод», «Свободного театра современного танца» и арт-группы «СМОГ». В 20.00 состоится Большой открытый микрофон. Любой желающий может подняться на сцену и выступить со своим стендапом, у каждого будет 3 минуты, чтобы доказать что его юмор лучший. Участвовать могут как новички, так и опытные комики. Для выступления необходимо заранее записаться.

Чернышевского, 28

С 18.30 до 21.30 (18+)

Вход – свободный, необходима регистрация на сайте

Частный музей «Комната плюшевых медведей»

Музей отметит «День рождения медведя Тедди» и проведет экскурсии по экспозиции и мастер-класс, как сделать медведя. В коллекции музея представлены медведи, изготовленные с 1906 года и до наших дней, а также антикварные куклы и плюшевые звери.

Ул. Ленина, 60 (Колизей Атриум, вход с улицы Пермская, подъезд 1, кнопка 7, этаж 3)

С 18.00 до 22.00 (0+)

Вход – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

Пермский музей кукол

Музей приглашает на мастер-классы по созданию авторских кукол, экскурсию по музейной экспозиции с рассказом про наряды кукол разных эпох, творческая встреча с художником и коллекционером авторских кукол и показ фильма о ведущих современных художниках по куклам.

Пермская, 82а

С 17.00 до 23.00 (0+)

Вход – 150 рублей, дети до 6 лет – бесплатно.

Чайная «Грибушин»

В 18.00 начнется чайный мастер-класс. Мастер Ксения Костылева расскажет об истории появления красного китайского чая, разных cортах, местах произрастания, о том, как выбирать и как заваривать этот чай. В 19:00 состоится лекция «Танго с коровами. Железобетонные поэмы Василия Каменского».

Ул. Петропавловская, 57

С 18.00 до 20.30 (0+)

Вход свободный, по регистрации

Сцена-Молот

В театре пройдет пластический спектакль «Глаза голубой собаки» по нежному и завораживающему рассказу Маркеса о призрачном танце сновидений, любви, одиночестве и вечном поиске.

Ленина, 53

С 20.00 до 21.00 (16+)

Вход - 400-600 рублей