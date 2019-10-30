"Ногти пилить - не лес валить". Три истории от мужчин, которые выбрали "женские профессии"

Полицейский освоил швейное дело

Пермяк Дмитрий Макаров девять лет отслужил в полиции. По образованию он художник-живописец, но все его родные работали в органах, и он решил продолжить традицию. Дмитрия с его талантом взяли в экспертно-криминалистический отдел. Он ездил на место преступления, опрашивал очевидцев и рисовал портреты предполагаемых преступников. Дослужился до майора. Женился, у них с супругой родились три дочки: сначала одна, потом сразу две.

- После рождения близняшек я понял, что дома фактически не бываю, - говорит 35-летний пермяк. - Плюс суточные дежурства и командировки.

Этот рюкзак Дима сделал сам

Когда жена вышла из декрета, а близняшки пошли в садик, встал вопрос, кто будет их забирать.

Дмитрий понял, что пришло время что-то менять. И тут судьба повела его в необычном направлении.

- Я делал дома ремонт и решил натянуть на люстру прозрачную ткань, - вспоминает Дмитрий. - В магазине такие стоят 15 тысяч. А я купил ткань и прошил на машинке прямой строчкой. В итоге бюджет моей люстры - 700 рублей.

Потом стал шить обновки детям, себе, жене. Пробовал делать куртки, но из-за плотных тканей часто ломались иглы. Дмитрий заказал профессиональную машинку, и в ассортименте у него появились рюкзаки и сумки, которые он начал продавать через Instagram. Но полицейскому запрещено заниматься бизнесом. Пришлось написать рапорт об увольнении.

Дмитрий устроился настройщиком музыкальных инструментов, а через год его повысили до специалиста в отдел техконтроля качества. Зарплата у него сегодня даже больше, чем в полиции. Теперь, когда у Дмитрия появилось свободное время, он стал шить еще больше рюкзаков. Его заказы покупают в разных городах страны и даже в Барселоне.

Бывший токарь клеит ресницы

- Родители считали, что самое мужское занятие - машиностроение, поэтому мне пришлось поступить в Алапаевский индустриальный техникум, - рассказывает Андрей Туев.

После техникума парня забрали в армию в танковые войска. Вернувшись, он устроился токарем вахтовым методом в Ханты-Мансийский округ.

- Через неделю я понял: это не мое, - говорит Андрей. - Каждый день по 12 часов у станка, руки в мазуте, стружка раскаленная летит...

Он отработал вахту и решил круто изменить свою жизнь. Переехал в Пермь и стал мастером по наращиванию ресниц. Благо опыт у него имелся.

- Когда я учился в восьмом классе, сестра подарила моей подруге на день рождения сертификат на курсы по наращиванию ресниц, - рассказывает Андрей. - Но у подруги работа не пошла. После первого же опыта, когда клиентка не смогла открыть глаза из-за склеившихся наращенных ресниц, девушка забросила подаренный набор. Мне стало жалко денег, и я забрал набор себе. Съездил на бесплатный мастер-класс по наращиванию ресниц. Первой моей моделью стала мама. Я решил отбить деньги, потраченные на набор. Брал всего по 200 рублей. А в итоге заработал 12 тысяч.

В Перми Андрей снял комнату, устроился на работу - вначале расклеивал листовки, потом стал продавать сантехнику. А спустя некоторое время его знакомая случайно обнаружил набор и попросила нарастить ей ресницы. Рассказала о мастере подружкам. Андрей решил: это судьба. Он прошел профессиональные курсы и открыл свой салон.

- Если работать в режиме нон-стоп, могу зарабатывать 120 тысяч в месяц, говорит он. - Но я работаю в свое удовольствие, поэтому получается тысяч 80.

Андрей открыл свой салон.Фото: Личный архив героя публикации

От командира спецназа до мастера маникюра

37-летний Дмитрий Братчиков из Краснодара своей биографией гордится: успел и повоевать, и в индустрии красоты стать звездой.

- Я окончил военное училище в Новосибирске, потом по распределению попал в Чечню, - рассказывает Дмитрий.

Это был 2003-й, шла вторая чеченская.

- Мы ежедневно сопровождали военные грузы по Чечне и проверяли дорогу на наличие мин и бомб, - вспоминает Братчиков.

В Чечне он дослужился до командира мотострелкового взвода, перевелся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа. В 2010-м Дмитрий решил оставить службу. И освоил необычную для парня профессию: на курсах маникюра он оказался единственным учеником среди девчат. Правда, выпускники-мужчины такая редкость, что в документе ему по привычке написали: «Маникюрша и педикюрша 2-го разряда».

- Почти сразу я оказался нарасхват, - признается мужчина. - Многие хозяйки салонов красоты хотят какую-то изюминку, чтобы отличаться от конкурентов.

Часто за спиной мастеру перемывали косточки, шутили по поводу ориентации. Но Дмитрий своим командирским взглядом пресекал все слухи. А клиентки, признается он, к нему мало того что в очередь выстраиваются, так еще и не прочь пофлиртовать...

Электрик ушел с завода и стал мастером по педикюру

36-летний пермяк Артем Ушаков по образованию техник-электромеханик. Он работал на заводе электриком.

- На заводе я получал примерно 18 тысяч рублей, и принял решение уйти как раз тогда, когда начали «резать» премии, - говорит Артем. - Зарплата была всего 15-16 тысяч рублей.

Уйдя с работы, Артем таксовал, а параллельно учился на курсах… по педикюру.

- Моя жена - мастер по маникюру, - говорит Артем. - А вот педикюр ей было делать тяжело физически – сильно болела спина. Клиентов упускать не хотелось и я решил ей помочь.

На курсах Артем был единственным мужчиной. Первое, чему научился – делать кислотно-фруктовый педикюр. Это когда со ступней снимают огрубевшие кусочки кожи.

- Моей первой «моделью» была хорошая знакомая, так что все прошло гладко, - говорит Артем. - И вот я уже два года делаю педикюр. Одно направление - эстетика (это обработка ступней и нанесение на ногти лака). Правда, сложные дизайны у меня пока не получаются, но пару раз делал педикюр с наклейками и френч. В основном я наношу однотонные покрытия, может, еще с какими-нибудь блестками. Также я прошел обучение по медицинскому педикюру. Умею убирать грибок, работаю с вросшими уголками ногтей и лечу прочие неприятности.

Артем за работой.Фото: Личный архив героя публикации

Знакомые Артема отнеслись к его новой профессии сдержанно. Главное, что деньги зарабатывает и жене помогает. На этой работе Артем получает точно тысяч 15 в месяц, а иногда и больше.

- Мне нравится, что график свободный - отпуск в удобное время, расписание сам себе составляю, - говорит пермяк. - Клиенты меня находят через социальные сети супруги - у нее есть группы «ВКонтакте» и в Instagram. Когда сразу несколько клиентов в день, иногда - затишье. Но вообще на отсутствие клиентов я не жалуюсь. Хотя у жены, конечно, их больше, маникюр - более популярная услуга.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Сейчас всем рулит женщина»

Пермский психолог Людмила Кочкаева:

- В последнее время у нас стало гораздо больше клиентов-мужчин, которые работают парикмахерами, кутюрье, массажистами, маникюристами, портными. Они заняты обслуживанием женщин и перестают чувствовать свое мужское начало.

Причин, почему мужчины выбирают женские профессии, несколько. Во-первых, у многих из них нет наглядного примера: в семье отсутствует отец, который смог бы показать всю значимость мужского труда, и всеми делами в семье заправляет женщина. Во-вторых, сейчас женщины перестали много рожать, и им стало легче выживать в этом мире. Глядя на женщин, занимающихся прибыльным бизнесом, мужчина подсознательно понимает, что в женской сфере ему будет гораздо легче проявить себя. В-третьих, это женщины не боятся боли, а для мужчин - это самый большой страх.

А что сейчас происходит в мире? Большое количество агрессии как экономической, так и политической, а они боятся этого, и не готовы воевать, потому-то и происходит перераспределение ролей в семьях. Доходит до того, что мужчины уходят в декрет. И совсем не потому, что очень любят своих детей, а чисто из материальной выгоды: работающая жена принесет в дом гораздо больше денег, чем он.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалист по кадрам:

Сфера красоты активно развивается, и вакансий там много

- Мужчины, работающие в индустрии красоты, - это нормальная ситуация, связанная с развитием рынка труда, - объясняет Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - У нас, конечно, есть стереотипы, что одна профессия женская, а другая мужская. Но в последнее время эта разница стирается. С маникюром и стрижкой вполне справятся и мужчины, тем более что это профессии творческие. Нас же не удивляют мужчины-художники. К тому же эти профессии сегодня очень востребованы. Мы живем в мире красивых картинок, и людям хочется выглядеть хорошо. А раз есть спрос, то появляется много специалистов, которые готовы этот спрос удовлетворить. Сфера красоты активно развивается, и вакансий там достаточно много. Получив известность, успешные мастера могут открыть собственный бизнес.

ДРУГОЙ ОПЫТ

Первым делом - самолеты: Сибирячка рассталась с парнем ради авиации

Татьяна Кожевина запросто могла бы стать стюардессой или моделью, внешность позволяет. Но 23-летняя сибирячка сменила каблуки на гаечный ключ и перепачканную форму. Она - единственная девушка-авиамеханик в цехе периодического технического обслуживания в Новосибирске.

Таня с красным дипломом окончила факультет гражданской авиации в Красноярске. Но вот устроиться в авиакомпанию было непросто. Девушка-механик? Вы шутите?! Так прямо и говорили на собеседовании. Зато с вакансией повезло в Новосибирске. Там механика искала местная авиакомпания. Переезд дался непросто. В Красноярске у нее остался жених, который отказался паковать чемоданы. Но девушка решила, что для нее первым делом - самолеты. На новом месте работы она оказалась единственной женщиной среди 190 мужчин!

- Свой первый рабочий день помню отлично: инженер привел меня к борту A-320, где установкой багажных полок занимался мужчина. Ему меня и поручили в качестве стажера, - рассказывает Татьяна. - Его первое замечание касалось длины ногтей. Строго сказал: «Режь их под корень!» На следующий день я подошла к нему и показала спиленные ногти. Мы сработались.

С формой все оказалось тоже непросто. Таня носит 40-й размер при росте 160 сантиметров, а на складе оказались комбинезоны только для крепких мужиков - пришлось перешивать.

Со временем в личной жизни у девушки все наладилось. И ее новый парень совсем не против, что у Тани «первым делом - самолеты».

ДРУГОЙ ОПЫТ

Первым делом - самолеты: Сибирячка рассталась с парнем ради авиации

Татьяна Кожевина запросто могла бы стать стюардессой или моделью, внешность позволяет. Но 23-летняя сибирячка сменила каблуки на гаечный ключ и перепачканную форму. Она - единственная девушка-авиамеханик в цехе периодического технического обслуживания в Новосибирске.

Таня с красным дипломом окончила факультет гражданской авиации в Красноярске. Но вот устроиться в авиакомпанию было непросто. Девушка-механик? Вы шутите?! Так прямо и говорили на собеседовании. Зато с вакансией повезло в Новосибирске. Там механика искала местная авиакомпания. Переезд дался непросто. В Красноярске у нее остался жених, который отказался паковать чемоданы. Но девушка решила, что для нее первым делом - самолеты. На новом месте работы она оказалась единственной женщиной среди 190 мужчин!

- Свой первый рабочий день помню отлично: инженер привел меня к борту A-320, где установкой багажных полок занимался мужчина. Ему меня и поручили в качестве стажера, - рассказывает Татьяна. - Его первое замечание касалось длины ногтей. Строго сказал: «Режь их под корень!» На следующий день я подошла к нему и показала спиленные ногти. Мы сработались.

С формой все оказалось тоже непросто. Таня носит 40-й размер при росте 160 сантиметров, а на складе оказались комбинезоны только для крепких мужиков - пришлось перешивать.

Со временем в личной жизни у девушки все наладилось. И ее новый парень совсем не против, что у Тани «первым делом - самолеты».