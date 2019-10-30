«Дефицит внуков». Почему бабушек и дедушек становится все больше, а детей – меньше

- Когда мы спрашиваем в наших опросах, планируете ли вы заводить еще детей, у пермяков популярен достаточно эгоистичный ответ – «нам хватит и тех, которые у нас есть», - рассказал «Комсомолке» социолог, директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода. – Чем богаче страна и ее население, тем эгоистичнее родители, живущие в ней.

Пермьстат опубликовал данные, по которым численность пенсионеров в Пермском крае превысила численность детей и подростков до 16 лет на 23,7% или на 126 тысяч человек. Всего в регионе проживает свыше 2,6 миллионов человек, из них 658,5 тысяч – это люди старше трудоспособного возраста. Или еще такое сравнение - на тысячу жителей рабочего возраста приходится 839 человек нерабочего, среди которых 464 – это пенсионеры.

«А в Японии еще хуже»

В целом в последнее время в России сложился настоящий «дефицит внуков». За последние 90 лет их стало меньше в семь раз! Об этом говорят вполне конкретные цифры – в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, а в 2019 году – только 81.

- Пожилых россиян сейчас сравнительно много, так как это представители многочисленного поколения родившихся в конце 1940-х – 1950-х годов, - говорит доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Егорова. – За послевоенным бумом рождаемости последовал ее спад, это было в 1960-70-х годах. Но самый глубокий провал произошел в 1990-х. Поэтому молодых людей, которые находятся в детородном возрасте, сейчас мало. Из-за этого мы видим такую картину – много пожилых людей и мало детей. Избыток бабушек и дедушек и дефицит внуков, если выражаться экономическими терминами.

В Росстате рост числа пожилых людей объясняют тем, что жизнь становится спокойнее и благополучнее, возможностей медицины теперь хватает на все более сложные заболевания. Кроме демографических причин, в старении населения есть и социокультурные факторы – все чаще молодые женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок.

Но бояться этой тенденции не стоит, считают эксперты Росстата, скоро ситуация должна улучшиться благодаря относительно многочисленному подрастающему поколению 2000-х. Уже сейчас более треть населения составляют молодые люди от 25 до 40 лет.

В Японии, например, эта проблема стоит более остро. Там доля пожилых людей доходит до трети от всего населения.

- Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться, - предостерегает Елена Егорова. – Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения – не уникальная проблема России.

«Эгоистично, но естественно»

В среднем на одну женщину в нашей стране приходится 1,6 ребенка. Эксперты предупреждают, что старение население оказывает не лучшее влияние на рынок труда, развитие социальной сферы, рынок товаров и услуг. В 2019 году на тысячу человек в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 людей пожилого возраста. Итого одна бабушка или дедушка – на трех взрослых.

Всего, по данным Росстата, в начале этого года в России проживали 146,8 миллионов человек. Это 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллионов женщин, свыше 18 миллионов детей до 9 лет, более 14 миллионов подростков от 10 до 19 лет. Новые данные появится после того, как подсчитают итоги Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.

Пермский социолог Александр Нода подтвердил тенденции старения населения и отметил, что в богатых странах оно проходит быстрее.

- В развивающихся странах детей рожают для того, чтобы они стали помощниками по хозяйству, это бесплатные работники, - говорит он. – В богатых странах у людей есть возможности реализовать свои культурные, досуговые и иные потребности, и они оттягивают рождение детей. Уже в Перми период появления первенца ушел за 25-летний возраст. Молодым людям хочется пожить для себя. Да, эгоистично, но это естественный процесс.

Прогнозы социолога тоже не оптимистичны. Эксперт считает, что ситуация в дальнейшем не изменится.

- У нас стимулируют только рождение вторых детей за счет материнского капитала, - рассказывает Александр Нода. – Но он является приятным бонусом, а не главным фактором в принятии решения. Население у нас дальше будет только стареть, рождаемость – падать. И придется, как Европа, звать к себе мигрантов.