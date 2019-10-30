На осенних каникулах дети азотчиков отдыхают в «Сказке»

Дети сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на осенних каникулах отдыхают в загородном оздоровительный центре «Сказка», который находится недалеко от Березников. Для этих целей предприятие выделило около 400 тыс. рублей.

На осенние каникулы в ЗОЦ «Сказка» отправились 44 ребенка сотрудников филиала «Азот». Стоимость путевки для родителей, как и во время летней оздоровительной кампании, составила 10% от общей цены. Осенью она не превысила 1 000 рублей. Продолжительность смены – 7 дней.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития «Азота»:

– Ребята активно и с пользой проводят время в «Сказке». В этом центре насыщенная творческая программа. Дети с удовольствием отдыхают. Надеемся, что после активного отдыха они также хорошо будут учиться в школе.

Напомним, предприятие в рамках летней оздоровительной кампании организует традиционный «Звездный бал» для детей работников филиала, достигших отличных результатов в учебе, призеров городских и краевых олимпиад по итогам учебного года.