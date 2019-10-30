2019-10-29T17:03:09+03:00
Общество

Недобросовестные мужчины используют в текстах иронию, а женщины – мат

Пермские ученые запатентовали программу, определяющую характер пользователей соцсетей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Все люди разные. Даже в соцсетях.Все люди разные. Даже в соцсетях.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Ученые Пермского университета разработали программу «BFI CNN Detector», которая позволяет определять характер пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев.

- Мы пытались найти зависимость между речью человека и его поведением, - рассказал профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.

Для этого ученые изучили более двадцати тысяч комментариев, которые написали около тысячи пользователей соцсетей. Этих же людей опросили с помощью психологических тестов. А потом сопоставили их психологические портреты и анализ текстов.

- В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности, - отметил Константин Белоусов. - Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию.

Если человек использует в письменной речи ругань, особенно мат, у него занижена самооценка, считают ученые. А вот с психологической точки зрения, мужчин использование мата никак не характеризует – его могут применять и доброжелательные, и недоброжелательные люди. Если же женщина использует подобный лексикон, она характеризуется программой как недоброжелательная, недобросовестная и крайний интроверт.

Ученые также отмечают, что люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Ярко выраженные экстраверты любят советовать, а интроверты – жаловаться. Консерваторы в комментариях предостерегают и проявляют сочувствие.

- Разумеется, по одной характеристике нельзя судить о человеке, - говорит Константин Белоусов. - Поэтому программа играет на их системе. Мы вывели 30 разных параметров и характер человека определяется по их сочетанию с точностью примерно 60-70 процентов.

Сейчас программа «BFI CNN Detector» запатентована и передана в Минобрнауки РФ.

Программу еще собираются доводить, но области ее использования уже определены.

- Иногда при приеме на работу нужно о человеке узнать, на что он способен, - уточняют ученые. - Можно с ее помощью выявлять агрессивных людей. А еще и предпринимателям, которые размещают рекламу в соцсетях, необходимо знать, какие люди к ним приходят на сайт, что им интересно.

КОММЕНАТРИЙ ПСИХОЛОГА

- Я часто использую в своей речи сарказм и иронию, но меня трудно назвать недобросовестным, - говорит пермский психолог Олег Сильченков. - Ученые проделали серьезную работу, собрали большое количество вариантов, вывели какие-то закономерности. Этот труд достоин уважения. Но они же честно сказали, что точность составляет 60-70 процентов. И опираться на эту программу или нет, в своих суждениях о других людях – выбор каждого человека.

На мой взгляд, доверять этой программе можно примерно так же, как гороскопам. По гороскопу, Стрельцам свойственны оптимизм и целеустремленность. Есть Стрельцы, которые соответствуют этой характеристике, есть – которые не соответствуют. Если вы хотите оценить, насколько человек порядочен или нет, надо смотреть не на речь, а на его поступки. В принципе эта программа найдет свою аудиторию. Но я бы при приеме на работу сотрудника, хоть и имел бы данные этой программы в виду, но принимал бы решение, все равно основываясь на собственных представлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
В Прикамье в День народного единства не будут продавать спиртные напитки
В Прикамье пропали брат и сестра
В Прикамье остановлены поиски женщины с тростью
В Перми сетевиков обязали подключить дом к теплу
Пермячка стала лучшей в Европе по скалолазанию
Елена Темникова на своем концерте в Перми будет дарить подарки зрителям
Школьники примут участие в стратегической инициативе главы города «Кадры будущего для регионов. Пермь»
В Пермском центре бизнеса проконсультируют предпринимателей по вопросам отмены ЕНВД
Ночью 30 октября перекроют движение на участке Комсомольского проспекта
Продолжается регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»
«ПЗСП» принимает участие в международном форуме 100+ Forum Russia
За пермской поликлиникой обнаружили огромную руку
В Пермском крае школьники пытались выкинуть из окна третьего этажа одноклассника
В Перми мотоциклист не справился с управлением и протаранил иномарку
По факту крушения в Прикамье самолета Сеssna 172 возбудили уголовное дело
ГУФСИН отрицает голодовку заключенного в Соликамской колонии № 9
Низкопольные и с кондиционерами: администрация Перми закупит девять новых трамваев
В Прикамье нашли грубые нарушения в содержании Чусовского моста
«Недобросовестные мужчины часто используют в текстах иронию». Пермские ученые научились определять характер человека по комментариям в соцсетях