Недобросовестные мужчины используют в текстах иронию, а женщины – мат

Ученые Пермского университета разработали программу «BFI CNN Detector», которая позволяет определять характер пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев.

- Мы пытались найти зависимость между речью человека и его поведением, - рассказал профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.

Для этого ученые изучили более двадцати тысяч комментариев, которые написали около тысячи пользователей соцсетей. Этих же людей опросили с помощью психологических тестов. А потом сопоставили их психологические портреты и анализ текстов.

- В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности, - отметил Константин Белоусов. - Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию.

Если человек использует в письменной речи ругань, особенно мат, у него занижена самооценка, считают ученые. А вот с психологической точки зрения, мужчин использование мата никак не характеризует – его могут применять и доброжелательные, и недоброжелательные люди. Если же женщина использует подобный лексикон, она характеризуется программой как недоброжелательная, недобросовестная и крайний интроверт.

Ученые также отмечают, что люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Ярко выраженные экстраверты любят советовать, а интроверты – жаловаться. Консерваторы в комментариях предостерегают и проявляют сочувствие.

- Разумеется, по одной характеристике нельзя судить о человеке, - говорит Константин Белоусов. - Поэтому программа играет на их системе. Мы вывели 30 разных параметров и характер человека определяется по их сочетанию с точностью примерно 60-70 процентов.

Сейчас программа «BFI CNN Detector» запатентована и передана в Минобрнауки РФ.

Программу еще собираются доводить, но области ее использования уже определены.

- Иногда при приеме на работу нужно о человеке узнать, на что он способен, - уточняют ученые. - Можно с ее помощью выявлять агрессивных людей. А еще и предпринимателям, которые размещают рекламу в соцсетях, необходимо знать, какие люди к ним приходят на сайт, что им интересно.

КОММЕНАТРИЙ ПСИХОЛОГА

- Я часто использую в своей речи сарказм и иронию, но меня трудно назвать недобросовестным, - говорит пермский психолог Олег Сильченков. - Ученые проделали серьезную работу, собрали большое количество вариантов, вывели какие-то закономерности. Этот труд достоин уважения. Но они же честно сказали, что точность составляет 60-70 процентов. И опираться на эту программу или нет, в своих суждениях о других людях – выбор каждого человека.

На мой взгляд, доверять этой программе можно примерно так же, как гороскопам. По гороскопу, Стрельцам свойственны оптимизм и целеустремленность. Есть Стрельцы, которые соответствуют этой характеристике, есть – которые не соответствуют. Если вы хотите оценить, насколько человек порядочен или нет, надо смотреть не на речь, а на его поступки. В принципе эта программа найдет свою аудиторию. Но я бы при приеме на работу сотрудника, хоть и имел бы данные этой программы в виду, но принимал бы решение, все равно основываясь на собственных представлениях.