Губернатор Максим Решетников - о бюджете, медицине и новой галерее

Итак, о чем говорил губернатор.

О бюджете и национальных проектах

- Сегодня я представляю проект регионального бюджета на ближайшие три года, - начал выступление Максим Решетников. - От чего мы отталкивались при его составлении? За прошедшие три года рост промышленности в крае составил 9 процентов. И положительная динамика сохраняется. Ожидаем, что доходы бюджета в текущем году составят 129,7 миллиарда рублей, расходы – 140,7 миллиарда. В 2021 году доходы составят 137 миллиардов рублей, расходы – 150 миллиардов. В 2022 году – 142,8 и 156,4 миллиардов рублей соответственно. Бюджет Пермского края на 2020–2022 годы по-прежнему сохранит социальную направленность. Среди основных приоритетов - реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. На их финансирование будет привлечено в регион в следующем году около 10 миллиардов рублей.

Что это означает для каждого из нас? Национальные проекты затрагивают все стороны жизни пермяков – от медицины до благоустройства. К примеру, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае уже благоустроено около 500 дворов. И эта программа будет продлена на следующие три года.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» ведется системная работа по обновлению больниц и поликлиник – на ремонты и стройку в следующем году заложено 4,3 млрд рублей. В территориях края в этом году должны ввести 78 ФАПов, 24 из них - в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ведется работа по замене ветхих ФАПов. На предстоящую трехлетку планируется замена более 100 ветхих ФАПов.

Нацпроект «Образование» дает серьезные возможности для развития талантливых детей. В Перми был создан детский технопарк «Кванториум». Будут созданы еще два – в Березниках и Чусовом. Ребята смогут начать заниматься там уже в 2021-22 годах. К 2022 году в Перми появятся краевая музыкальная школа и региональный центр «Сириус» для детей, талантливых в интеллектуальной сфере.

Переселение людей из ветхого жилья в новые квартиры, выплаты родителям маленьких детей, строительство стадионов и спортивных залов – реализацию всех этих направлений национальных проектов на практике ощутят многие жители Прикамья.

О повышении зарплат

- Считаю важнейшей задачей при принятии бюджета на будущий год сохранение и индексацию как мер социальной поддержки, так и фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, - отметил в своем докладе губернатор. - Меры социальной поддержки будут проиндексированы на 4 процента. Эта цифра является и минимальным ориентиром для роста заработной платы.

Конечно, речь идет не просто о цифрах статистики, представляющей нам радужную картинку «средней температуры по больнице», а о реальной заработной плате. Ее повышение почувствовали на себе многие пермяки. В среднем рост реальной зарплаты в Пермском крае за 8 месяцев этого года составил 2 процента. Значит, грядущий рост зарплат в бюджетной сфере на будущий год будет еще выше.

В сферы образования увеличение зарплаты должны почувствовать классные руководители. Много раз говорилось о том, что выплаты за классное руководство не соответствуют значимости и ответственности их работы. И вот, наконец, в будущем году суммы будут увеличены. О конкретных цифрах речь не идет, потому что система оплаты труда устанавливается на уровне каждой отдельной школы. Но согласно рекомендации министерства образования, выплаты должны вырасти минимум на 50 процентов.

О новых крупных стройках

Бюджетные деньги надо не просто тратить, а умело вкладывать, получая от этого отдачу. Поэтому в бюджете доля денег, направляемых на реализацию важнейших инфраструктурных проектов, или бюджет развития, за три года увеличится с 22 до 26 процентов. На следующий год бюджет развития составит 37 миллиардов рублей. На что они будут потрачены?

- В этом году мы приступили к реализации крупных проектов в сфере коммерческой недвижимости, - рассказал глава региона. - В ноябре на территории бывшей кондитерской фабрики начнется строительство крупного многофункционального центра с гостиницей мирового уровня. В районе бывшего ипподрома уже строится торгово-развлекательный центр. В следующем году должны стартовать новые инвестиционные проекты в инфраструктуре: строительство транспортно–пересадочных узлов и реконструкция железной дороги Пермь-Соликамск. В 2021 году начнем строительство нового железнодорожного моста через Каму.

Также в числе крупных строек долгожданное новое здание для Пермской художественной галереи. Как рассказал губернатор, на днях была получена экспертиза на техническую часть проекта, и после выбора подрядчика начнется строительство галереи. А до этого будут приведены в порядок многие экспонаты, до сих пор хранившиеся в запасниках. Впервые за 20 лет будут выделены деньги из бюджета на реставрацию фондов галереи.

Также ведутся проектные работы по новой сцене театра оперы и балета¸ которая будут построена в Разгуляе. Выделены деньги на проектирование здания краеведческого музея «Пермский период» на заводе Шпагина.

О доступности медицины

За последние два года в Пермском крае было построено более 70 фельдшерско-акушерских пунктов и модульных врачебных амбулаторий, чтобы сделать доступнее первичную медицинскую помощь. Но сейчас основной проблемой в здравоохранении остается недостаточная доступность узких специалистов, особенно в удаленных территориях. Для ее решения, по мнению губернатора, есть три варианта.

- Первый из них - привлекать молодых специалистов в сельскую местность, хотя, признаемся, сложно убедить врача после 8 лет учебы в Перми уехать в глубинку, тем более, что дефицит специалистов есть и в самом краевом центре, - подчеркнул Максим Решетников. – Возможно также организовать регулярные выезды врачей в отдаленные территории, создав для этого систему мотивации, или же обеспечить людям транспортную доступность к медицинским учреждениям, то есть отправлять пациента в поликлинику или больницу на транспорте медорганизации, как уже делается в Кизеле, Губахе и Гремячинске. Кроме того, возможно компенсировать жителям отдаленных территорий расходы на поездки в больницы на общественном транспорте.

Также в рамках национального проекта «Здравоохранение» в крае созданы восемь онкологических отделений, куда жители из близлежащих территорий смогут приезжать на консультации и химиотерапию, и восемь межмуниципальных кардиологических центров. А благодаря краевой программе, уже почти 4 тысячи жителей края, которые перенесли сложные операции на сердце, стали получать бесплатные лекарства.

КОММЕНТАРИИ ДЕПУТАТОВ

После завершения послания губернатора мы обратились к депутатам Законодательного Собрания с просьбой оценить те планы, которые были им представлены.

Александр Григоренко:

- В этом году впервые в Пермском крае выделены значительные суммы на развитие территорий – порядка 30 миллиардов. Причем, на разные направления – от создания комфортной среды, когда за бюджетный счет строят детские площадки, приводят в порядок общественные пространства, до вложения в инфраструктуру. В частности, как говорил Максим Геннадьевич, 500 миллионов рублей заложено в бюджет на модернизацию систем теплоснабжения тех муниципалитетов, где были серьезные проблемы с отоплением. То же касается и проблем с водоснабжением, идет масштабное обследование систем.

Дарья Эйсфельд:

- Хотела бы отметить, что за последние два года работа правительства серьезно изменилась. Она стала более эффективной. Это связано с новыми подходами в работе. Если говорить про социальную сферу, существенно увеличено ее финансирование. Зарплаты бюджетникам планируется увеличить на 4 процента. Сейчас они выросли на 2 процента за 8 месяцев.

Вместе с тем у депутатского корпуса вызывает вопросы реализация тех планов, которые были нам сегодня представлены. Оставляют желать лучшего сроки сдачи новых объектов социальной сферы. Есть и еще вопросы по бюджеты, но для этого и существует промежуток между первым и вторым чтениями. Надеюсь, что за это время мы отредактируем проект и решим все вопросы. А планы, конечно, грандиозные. И это наши общие задачи, которые мы будем совместно реализовывать.

Юрий Борисовец:

- Нам был представлен очень хороший бюджет, я бы сказал - самый хороший за всю мою бытность депутатом. И главное, что мы перестали бояться расходной части. До сих пор мы пытались развиться, исходя из внутренних возможностей. Но это путь никуда. Ничего значимого без привлечения кредитов сделать нельзя. И в ответ на посты в интернете: «Ужас-ужас. Берем кредиты, как мы будем жить?» - скажу: «Жить будем хорошо». Потому что если мы правильно реализуем заемные средства и выходим в конце года на бездефицитность бюджета - это высокий уровень управленческих решений, который дает большой эффект. И в этой связи радует бюджет развития. Потому что, сохраняя социальную направленность регионального бюджета, мы наращиваем также бюджет развития. И это видно по направлениям развития. На дорожное строительство выделено 18 миллиардов, по сравнению, в 2005 году было всего пять. Если этот уровень будем выдерживать, думаю с дорогами у нас будет все нормально.

Так что, повторюсь, бюджет очень хороший, и сейчас задача правительства и депутатского корпуса, чтобы он был реализован.