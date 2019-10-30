ЖК «Орбита» - дом, где будет уютно всем

Новый жилой комплекс «Орбита», который построили на Бульваре Гагарина, 74в (остановка «Авторадио»), вводят в эксплуатацию. ЖК оснащен такими элементами системы «Умный дом», как датчики дистанционного снятия показаний и контроля в режиме онлайн, автоматический учет энергоресурсов, система видеонаблюдения, видеодомофон, система контроля доступа.

Квартиры в доме не просто с отделкой, но еще и со встроенным освещением на лоджиях и просторными гардеробными. А перед домом - детские площадки с современными горками, качелями и каруселями. Рядом - спортивная площадка с ударопоглощающим покрытием. В ЖК «Орбита» комфортно и уютно будет всем.