2019-10-30T07:44:55+03:00
Общество

ЖК «Орбита» - дом, где будет уютно всем

Дом сдан, и в эту холодную погоду пермяки уже проводят семейные вечера в тепле и уюте
Елена КОНОВА
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ЖК "Орбита".

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Новый жилой комплекс «Орбита», который построили на Бульваре Гагарина, 74в (остановка «Авторадио»), вводят в эксплуатацию. ЖК оснащен такими элементами системы «Умный дом», как датчики дистанционного снятия показаний и контроля в режиме онлайн, автоматический учет энергоресурсов, система видеонаблюдения, видеодомофон, система контроля доступа.

Квартиры в доме не просто с отделкой, но еще и со встроенным освещением на лоджиях и просторными гардеробными. А перед домом - детские площадки с современными горками, качелями и каруселями. Рядом - спортивная площадка с ударопоглощающим покрытием. В ЖК «Орбита» комфортно и уютно будет всем.

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