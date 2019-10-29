2019-10-29T11:18:32+03:00
Происшествия

"Он растерзал моего шпица за несколько секунд". Жителей Березников держит в страхе огромный беспризорный алабай

Хозяева, чьих питомцев убил или покусал пес, готовятся идти в полицию
Елена КОНОВА
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Именно к людям алабай агрессии не проявляет. Фото из группы ЧП БерезникиИменно к людям алабай агрессии не проявляет. Фото из группы ЧП Березники
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- Мы уже и не знаем, что делать, - говорит жительница Березников Дарья Фотеева. - Он за один день напал на нескольких собак и загрыз кошку.

Уже несколько дней по улицам города ходит огромный алабай. На днях он загрыз шпица Мэри, любимицу Дарьи и ее семьи.

- Мы шли около библиотеки, когда алабай выбежал из кустов, схватил Мэри и сразу задушил ее - это все произошло за несколько секунд, - вспоминает Дарья. - Потом он стал тянуть ее к себе, как будто хотел утащить. Я вцепилась в поводок и держала. Даже успела сфотографировать, чтобы потом были доказательства. После случившегося алабай просто стоял около тела Мэри и не шевелился. Мне пришлось позвонить мужу, чтобы он приехал и отогнал пса.

Мэри была любимицей семьи. Фото предоставлено ее хозяйкой

Мэри была любимицей семьи. Фото предоставлено ее хозяйкой

По словам Дарьи, на днях этот алабай загрыз кошку на глазах прохожих, укусил эстонскую гончую, лабрадора, а еще напал на джек-рассел-терьера по кличке Дейзи.

- В субботу я с дочкой и нашей собакой Дейзи шла у школы, - говорит хозяйка собаки Татьяна. - К нам подбежал алабай и просто смотрел. Он не лаял, не рычал, не проявлял агрессию, поэтому у меня страха не возникло. Я еще спросила: "Ты чей?". И вдруг он подмял под себя Дейзи и укусил ее. Я стукнула пса по морде, он отцепился и ушел. Позже мы с Дейзи поехали в клинику - у нее очень глубокая рана. Если бы укус пришелся на 1 сантиметр ближе к позвоночнику, то...

После нападения Дейзи придется долго лечиться. Фото предоставлено ее хозяйкой

После нападения Дейзи придется долго лечиться. Фото предоставлено ее хозяйкой

Никто не знает, есть ли у алабая хозяева. В социальных сетях пишут разное. Кто-то говорит, что пес находится на самовыгуле. Другие утверждают, что у него есть хозяин - якобы вчера к алабаю подошел мужчина с ошейником и поводком и увел его домой. А некоторые изъявили желание взять пса на передержку, пока ему не найдут новый дом.

- В любом случае мы ищем хозяева пса, город у нас маленький, собачники друг друга знают, - добавляет Татьяна. - Уже есть предположения, у кого живет алабай.

- Мы хотим найти всех, чьи собаки пострадали от алабая, и написать коллективное обращение в полицию, - говорит Дарья. - Если ваши питомцы пострадали, звоните мне по телефону 89822558761.

ИСТОЧНИК KP.RU

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