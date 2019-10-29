"Он растерзал моего шпица за несколько секунд". Жителей Березников держит в страхе огромный беспризорный алабай

- Мы уже и не знаем, что делать, - говорит жительница Березников Дарья Фотеева. - Он за один день напал на нескольких собак и загрыз кошку.

Уже несколько дней по улицам города ходит огромный алабай. На днях он загрыз шпица Мэри, любимицу Дарьи и ее семьи.

- Мы шли около библиотеки, когда алабай выбежал из кустов, схватил Мэри и сразу задушил ее - это все произошло за несколько секунд, - вспоминает Дарья. - Потом он стал тянуть ее к себе, как будто хотел утащить. Я вцепилась в поводок и держала. Даже успела сфотографировать, чтобы потом были доказательства. После случившегося алабай просто стоял около тела Мэри и не шевелился. Мне пришлось позвонить мужу, чтобы он приехал и отогнал пса.

Мэри была любимицей семьи. Фото предоставлено ее хозяйкой

По словам Дарьи, на днях этот алабай загрыз кошку на глазах прохожих, укусил эстонскую гончую, лабрадора, а еще напал на джек-рассел-терьера по кличке Дейзи.

- В субботу я с дочкой и нашей собакой Дейзи шла у школы, - говорит хозяйка собаки Татьяна. - К нам подбежал алабай и просто смотрел. Он не лаял, не рычал, не проявлял агрессию, поэтому у меня страха не возникло. Я еще спросила: "Ты чей?". И вдруг он подмял под себя Дейзи и укусил ее. Я стукнула пса по морде, он отцепился и ушел. Позже мы с Дейзи поехали в клинику - у нее очень глубокая рана. Если бы укус пришелся на 1 сантиметр ближе к позвоночнику, то...

После нападения Дейзи придется долго лечиться. Фото предоставлено ее хозяйкой

Никто не знает, есть ли у алабая хозяева. В социальных сетях пишут разное. Кто-то говорит, что пес находится на самовыгуле. Другие утверждают, что у него есть хозяин - якобы вчера к алабаю подошел мужчина с ошейником и поводком и увел его домой. А некоторые изъявили желание взять пса на передержку, пока ему не найдут новый дом.

- В любом случае мы ищем хозяева пса, город у нас маленький, собачники друг друга знают, - добавляет Татьяна. - Уже есть предположения, у кого живет алабай.

- Мы хотим найти всех, чьи собаки пострадали от алабая, и написать коллективное обращение в полицию, - говорит Дарья. - Если ваши питомцы пострадали, звоните мне по телефону 89822558761.