2019-10-28T15:41:44+03:00
Общество

Финансовый университет представил инновационную систему подсчетов расходов на зимнюю уборку города

Модель была разработана в партнерстве с Национальной ассоциацией зимнего содержания дорог
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Стоимость уборки снега и льда оказывается порой дороже, чем она может бытьСтоимость уборки снега и льда оказывается порой дороже, чем она может бытьФото: Алексей ФОКИН
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Во сколько бюджетам российских городов обходится снег? Финансовый университет при правительстве Российской Федерации представил инновационную систему экономических подсчетов расходов на зимнюю уборку города.

На Всероссийской конференции Национальной ассоциации зимнего содержания дорог, которая состоялась в рамках международной специализированной выставки «Дорога 2019», экономисты Финансового университета презентовали модель, позволяющую рассчитать стоимость зимнего содержания города, с учетом целого ряда показателей, которые, как правило, дорожные службы сейчас не учитывают. В результате стоимость уборки снега и льда оказывается порой дороже, чем она может быть.

Модель была разработана в партнерстве с Национальной ассоциацией зимнего содержания дорог, которая активно сотрудничает с регуляторами и изучает передовой опыт отрасли.

- Зачастую, в городах попросту не знают точно, во сколько обходится уборка от снега и льда одного квадратного метра, потому что, как правило, учитывают только прямые расходы: например, стоимость противогололедных материалов. Однако необходимо вести учет по целому ряду косвенных расходов, которые идут как следствие выбора той или иной технологии очистки улиц и тротуаров, - сказала Анна Климентова, руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

Модель, представленная экономистами Финансового университета, просчитывает бюджет по всему комплексу расходных статей, связанному с планом работ по выбранной технологии: затраты на топливо, работу водителей, принимает в расчет количество единиц техники, время, требуемое для уборки существующим парком автомашин, и массу других факторов, в том числе количество ДТП по причине неудовлетворительного состояния дороги и связанные с этим издержки.

О необходимости снижения аварийности на российских дорогах, в том числе и в зимнее время, в очередной раз подчеркнул председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, посетивший Международную выставку «Дорога-2019».

- Мы просчитали экономические модели для ряда городов России и выявили несколько тенденций. Например, использование песка по совокупности расходов выходит для городов значительно дороже, чем переход на современные технологии - такие, которые применяются в Москве. Город не только существенно повышает эффективность, качество и скорость работ, снижает аварийность и травматизм, но еще и существенно экономит, - сказал Никита Осокин, заместитель директора Центра отраслевых исследований Финансового университета при правительстве РФ.

Модель позволяет не только экономически обосновывать ту или иную технологию зимней уборки, но и рассчитывать количество дорожной техники, а также необходимость расположения дополнительных баз хранения противогололедных материалов.

Национальная ассоциация зимнего содержания дорог является некоммерческой, негосударственной и неполитической организацией, которая объединяет Российских представителей отраслевых научно-исследовательских институтов, экологов и экспертов в различных сферах, связанных одной целью: сделать жизнь зимой комфортной и безопасной для людей и природы.

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