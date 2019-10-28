Погибший в Прикмье пилот легкомоторного самолета перегонял его на «авиатехосмотр»

Субботним утром легкомоторный самолет Cessna 172 поднялся с аэродрома «Нижнее городище» в Частинском районе Пермского края и взял курс на аэропорт «Фролы» в пригороде Перми. За штурвалом сидел опытный пилот - председатель краевой Федерации сверхлегкой авиации, мастер спорта Геннадий Белоглазов. Он собирался перегнать свой личный спортивный самолет для того, чтобы пройти своеобразный авиационный техосмотр. Так что, можно сказать, машина заведомо была в исправном состоянии. Погода была ветреной, но не критически. И ничто не предвещало беды.

Но где-то в 11.30 оранжево-белая Cessna исчезла с радаров. Связаться с пилотом также не удавалось.

От удара о деревья самолет разбился.

Пропавший самолет искали и в субботу, и в воскресенье - сотрудники МЧС, полиция, волонтеры, охотники, местные жители, а также зять и дочь пилота. Вдоль предполагаемого маршрута полета самолета летал также вертолет Росавиации. Поиски прекращали только с наступлением темноты. И лишь в понедельник удалось разыскать обломки самолета и тело погибшего пилота. Крушение произошло возле деревни Аннинск неподалеку от Кукуштана, уже в Пермском районе. Самолет упал в глухой лет в 150 метрах от дороги на Осу.

- Это настоящее чудо, найти в таежной чащобе место авиакатастрофы небольшого самолета, - говорит вице-председатель Федерации сверхлегкой авиации, заместитель погибшего Геннадия Белоглазова Юрий Гилей. - Обнаружить обломки с вертолета «Робинсон» Росавиации едва ли удалось бы, хотя пилот проявлял настоящее мужество - летал и осматривал местность в сложных погодных условиях. Мы благодарны всем, кто принимал участие в поисках, несмотря на ненастье. Именно благодаря освещению этого ЧП в СМИ и соцсетях к ним подключилось так много людей.

По словам Юрия Гилея, сузить зону поисковых работ удалось, запеленговав мобильный телефон погибшего пилота.

- Было сообщение о том, что его смартфон молчит, но мы держали в секрете, что был еще один, запасной, с тремя симками, - объяснил Юрий Гилей. – Видимо, на его основной телефон многие пытались звонить, и он быстро разрядился.

Излагать версии трагедии Юрий Гилей не считает возможным.

- Надо дождаться выводов комиссии МАК, - говорит он. – Мы, авиаторы, не любим гадать и высказывать домысли. Часто к авиакатастрофам приводят сразу несколько факторов.

По словам метерологов, погода в районе полета была ненастной, но предсказуемой.

- Действительно, в субботу там был достаточно сильный ветер, с порывами до 15-18 метров в секунду, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Но метеоусловия были стабильными, без каких-либо сюрпризов.

- 26 октября примерно в 7 километрах от поселка Аннинск в Пермском районе Пермского края потерпел крушение легкомоторный самолет «Сеssna 172», на борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб, - сообщили в следственных органах. - По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

По утверждениям следователей, пилот не согласовал свой полет с Росавиацией.

- По предварительным данным, 26 октября в 11 часов 30 минут по местному времени пилот самолета без направления плана полета в органы организации воздушного движения осуществил вылет на легкомоторном самолете «Сеssna 172» с территории взлетно-посадочной площадки, расположенной в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении поселка Фролы Пермского района Пермского края, - сообщили в транспортном следственном управлении. - Однако самолет к месту назначения не прибыл. По результатам проведения проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки будет принято процессуальное решение.