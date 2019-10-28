Сам себе работодатель: что дает статус самозанятого

«Не хочу работать на чужого дядю», - решает однажды человек и открывает собственное дело. Но в мгновение ока стать руководителем большого предприятия вряд ли кто-нибудь сумеет. Ступенькой на пути к большому преуспевающему бизнесу может стать статус самозанятого.

Кто такие самозанятые? Это те люди, кто решил работать на себя и зарабатывать на любимом деле. Самозанятым может стать человек, который занимается маникюром или визажем на дому, сдает квартиру, перевозит пассажиров или грузы, продает выпечку или бижутерию собственного производства, фотографирует или снимает видео на заказ, ремонтирует квартиры или строит дома, ведет бухгалтерию или оказывает юридические консультации, работает аниматором или ведущим на праздниках.

Что дает статус самозанятого? Легализацию деятельности. Самозанятые работают законно, платят налоги и спокойно спят по ночам. Причем, если обычные предприниматели часто жалуются на трудности при регистрации и подготовке отчетности, необходимость готовить большой пакет документов для подачи в налоговую, для самозанятых все намного проще.

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Самозанятому нужно отдавать 6 процентов от выручки, если он работает с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2 процентов, но не больше 10 тысяч рублей. Если самозанятый работает только с физическими лицами, то он отдаст государству 4 процента от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1 процента. При этом не надо предоставлять налоговую отчетность в соответствующие органы. Но при доходах свыше 2,4 миллиона рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

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Можно ли совмещать основную работу и самозанятость? Да, можно, например, работать по трудовому договору в компании и оказывать юридические консультации. ФНС не будет собирать налог с дохода на основном месте работы, если с сотрудником заключен обычный договор - в этом случае с работника уже взимается НДФЛ. При найме самозанятых компании не нужно платить страховые и пенсионные взносы. В качестве самозанятого может зарегистрироваться и государственный служащий. Незаконный доход от аренды квартиры может стоить чиновнику карьеры. Но, если он зарегистрируется в качестве самозанятого и будет платить налог с аренды, увольнение за незаконную предпринимательскую деятельность ему не грозит.

А как будет рассчитываться пенсия для самозанятых? Самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не могут копить баллы за стаж и получать страховую часть пенсии. Однако все граждане вне зависимости от стажа могут получать социальную пенсию. Если предпринимателя не устраивает размер социальной пенсии, он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить взносы как ИП.

Как зарегистрироваться в качестве самозанятого? Для регистрации работающему на себя человеку достаточно скачать приложение «Мой налог» для смартфона на IOS или на Android. Далее нужно отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Кроме приложения можно зарегистрироваться на сайте ФНС или в отделении банка. В любой момент можно отменить регистрацию или заново зарегистрироваться в приложении — дополнительных пошлин нет.

Где действует налог для самозанятых? Пока его тестируют в пилотном режиме в Республике Татарстан, а также в Москве, Московской и Калужской областях. Но можно зарегистрироваться в качестве самозанятого жителям и из других регионов, если оказывать услуги в Татарстане (или в других пилотных регионах). Приезжать не нужно, все оформляется онлайн.

На сайте Агентства по государственному заказу Республики Татарстан «Биржевая площадка Республики Татарстан» (http://bp.zakazrf.ru), которое является федеральным оператором государственных закупок, встроен специальный ресурс «Самозанятые». Регистрация на данном ресурсе обеспечивает «самозанятым» доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг. Также функционирует интернет-ресурс по предоставлению информационных сервисов субъектам малого и среднего предпринимательства – «Проверенный Бизнес» (http://provbiz.ru)

Где можно получить консультацию? В Республике Татарстан создана автономная некоммерческая организация «Центр поддержки самозанятых». Там можно получить бесплатные консультации по условиям и порядку применения нового налогового режима.

Азиза Шарифуллина - конструктор-модельер одежды. Вначале она шила одежду родственникам и знакомым, а потом решила открыть свое ателье.

- Я слышала, что можно стать самозанятой, но подробностей не знала, - рассказала Азиза Шарифуллина. - Хотела уже открывать ИП. Но выяснилось, что мне удобнее и проще зарегистрироваться именно как самозанятая. Этим летом я обратилась в Центр поддержки самозанятых. Мне все объяснили и помогли, оказалось, что очень легко оформить статус.

После этого Азиза арендовала помещение, где открыла свое ателье. Шьет разную одежду – от летних платьев до пальто. А недавно она стала развивать свой бренд мусульманской одежды.

- Мне очень понравилось, что я теперь стала самозанятой. Это удобно и отчитываться не надо, время на это не тратить, - говорит модельер.

Подробности, как стать самозанятой, можно узнать в Центре поддержки самозанятых.