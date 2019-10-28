2019-10-28T09:03:18+03:00
Происшествия

В пермском аэропорту совершил вынужденную посадку «Боинг-738»

Самолет совершал полет по маршруту Новосибирск-Москва
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В аэропорту пассажиру оказали медицинскую помощьВ аэропорту пассажиру оказали медицинскую помощьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Одному из пассажиров пришлось оказать срочную медицинскую помощь, - рассказали «Комсомолке» в пермском аэропорту.

Вечером в воскресенье, 27 октября, в аэропорту «Большое Савино» вынужденную посадку совершил самолет «Боинг-738». Лайнер выполнял перелет по маршруту Новосибирск-Москва, но во время полета стало плохо одному из пассажиров – 62-летнему гражданину Азербайджана.

Симптомы состояния мужчины напоминали инфаркт. Пилоты самолета решили срочно садиться в Перми. Здесь, в аэропорту, пассажира осмотрели врачи "скорой помощи", вызванной после сообщения с самолета.

Мужчине оказали необходимую помощь, но госпитализация не потребовалась. Тем не менее продолжать полет врачи ему не рекомендовали. Самолет находился в пермском аэропорту более часа. Все это время пассажиры находились внутри. Около полуночи «Боинг» вылетел в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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