В пермском аэропорту совершил вынужденную посадку «Боинг-738»

- Одному из пассажиров пришлось оказать срочную медицинскую помощь, - рассказали «Комсомолке» в пермском аэропорту.

Вечером в воскресенье, 27 октября, в аэропорту «Большое Савино» вынужденную посадку совершил самолет «Боинг-738». Лайнер выполнял перелет по маршруту Новосибирск-Москва, но во время полета стало плохо одному из пассажиров – 62-летнему гражданину Азербайджана.

Симптомы состояния мужчины напоминали инфаркт. Пилоты самолета решили срочно садиться в Перми. Здесь, в аэропорту, пассажира осмотрели врачи "скорой помощи", вызванной после сообщения с самолета.

Мужчине оказали необходимую помощь, но госпитализация не потребовалась. Тем не менее продолжать полет врачи ему не рекомендовали. Самолет находился в пермском аэропорту более часа. Все это время пассажиры находились внутри. Около полуночи «Боинг» вылетел в Москву.