Испытано на себе: Как я устроилась на работу в цирк и сбежала оттуда через неделю

«Цирк, цирк, цирк - это вечный праздник взрослых и ребят» - все помнят слова этой замечательной детской песенки, но далеко не все знают, что порой творится по ту сторону цирковой арены.

Наш корреспондент устроилась уборщиком в цирк и… сбежала оттуда через неделю.

Обращаются с животными как со сломанными игрушками

В детстве каждый поход в цирк был для меня праздником. И мне очень хотелось оказаться по ту сторону цирковой арены - как там все устроено? Когда в наш город с гастролями приехала очередная цирковая труппа, я решила устроиться к ним на работу.

- Уборщики у нас получают 12 тысяч рублей, зарплата маленькая, - объяснял директор цирка на собеседовании. - А ты когда-нибудь сама занималась танцами? Ты девушка красивая, стройная. Давай, мы тебя немного поднатаскаем в хореографии и тоже будешь выступать. Вдруг к тебе какое-то животное привяжется, номер вам поставим. Зарплата - от 35 до 45 тысяч рублей. Будешь с нами по стране ездить. Проживание оплачиваем мы, плюс 300 рублей в день даем на еду.

Договорились, что я немного поработаю уборщицей, а там как пойдет. Мы ударили по рукам, и через неделю я поехала на окраину города, где циркачи арендовали временную базу, – знакомиться с животными. На участке стояли два автобуса, гаражи и двухэтажный дом. Звери жили как раз в одном из гаражей.

Труппа, куда я попала, была не очень большой. У них не было тигров, лошадей, пеликанов. В основном – обезьяны, дикобразы, носухи, собачки.

Хотя еще в офисе у директора я заметила фотографии медведя, который, как я поняла, гастролировал вместе с этой труппой. Вряд ли он поместился бы в маленький гараж.

- А где ваш медведь? - спросила я Антона, который проводил мне экскурсию по базе.

- В зоопарк сдали, слишком агрессивный стал, - нехотя протянул он.

- А в какой зоопарк?

Вопрос мой остался без ответа, а я, конечно, не поверила, что мишку отдали в зоопарк - там никогда нет мест.

Зверей чуть не заморозили

Гараж, где поселили четвероногих артистов, оказался тесным, обшарпанным и холодным. Несколько клеток стояли на полу, одна, побольше, у стены. Там жила обезьяна по имени Степа.

Антон, не стесняясь меня, сходу начал орать на уборщицу Машу матом. Как выяснилось, ночью сильно похолодало, и температура в гараже понизилась с 22 градусов до 16. Такие перепады для экзотических животных могут быть смертельно опасными.

Гараж, где жили четвероногие артисты. Фото: Алиса Соколова.

- Я все печки держала включенными, - оправдывалась женщина, ощупывая батареи.

Антон быстро открыл крышку аквариума и достал оттуда змею. С ней все было в порядке. И тогда ради смеха он стал засовывать ее в вольер к Степе и пугать животное. Тот забился в угол и жалобно пищал.

Клетки были настолько тесными, что бедные звери даже не могли по ним ходить - только поворачиваться. Тем временем, Маша вытащила носуху по имени Тоня. Той было очень страшно.

- Мы недавно купили ее у заводчиков, она всего боится, - объясняла уборщица. – Хочешь подержать, пока я клетку убираю?

Я взяла поводок, и Тоня начала беспокойно бегать вокруг себя, потом нашла уголок в одной из пустых клеток и забилась туда. Я попыталась ее погладить, но животное металось. Когда Маша убрала клетку и потянула Тоню за поводок, та стала сопротивляться и несколько раз ударилась о стенку. Ее вытащили силком и заперли за решетку.

«Гоша, сделай стойку!»

В мои обязанности входило убирать за животными и варить им еду. На следующий день, пока я варила в огромной кастрюле кашу, мои наставники – Маша и Антон – обсуждали недавний корпоратив.

Мужчина достал початую бутылку коньяка, которая была припрятана за клеткой с голубями, отхлебнул и подошел к Степе:

- Сынок, сделай стойку!

Степа не двигался и сверлил хозяина недобрыми глазами.

- Ты че б…, не понял? Стойку!

- Да вы его вчера пьяные достали! – вступилась за обезьяну Машу. – «Степа, сделай стойку, сделай стойку!». Раз 50 просили его делать одно и то же.

Замужем за клоуном

Маша оказалась замужем за клоуном Димой, они познакомились в цирке. Пока я чистила с белизной клетки с животными, она жаловалась на мужа – выпивоху.

Дома у них живут две собаки, одна из них – пудель Ара – тоже участвует в представлениях. Накануне подвыпивший Дима стал раззадоривать собаку, та не выдержала и три раза тяпнула его за нос.

- Он орал на Ару, потом стал ее бить, - пересказывала она семейную сцену. – Я заступилась за пуделя, а потом повезла Диму в травмпункт. Сейчас он лежит с температурой в номере.

Бродячая жизнь – не сахар. Ни для людей, ни для животных. Цирк приезжает в город как минимум на месяц. Артистов обычно размещают в частном доме или в самой дешевой гостинице где-нибудь на окраине города. Условия у животных – гораздо хуже.

Животных кормят раз в день

Мне поручили чистить голубиные клетки. Для понимания – обычная птичья клетка разделена на несколько отсеков, в каждой сидит голубь. Сидит неподвижно, потому что нет места даже расправить крылья.

А это клетки для голубей. Фото: Алиса Соколова

Голуби летают только во время представления, всю остальную жизнь они в клетке.

В тот день было ЧП. Заболел енот Паша. Сначала мы заметили, что Паша грызет прутья клетки и трясет лапками. Потом он оказался от еды, стал каким-то вялым. Маша пошла к начальству, попросить вызвать ветеринара, но тот так и не приехал.

- Порция каши на весь день? – просто офигела я от такого скудного рациона.

- Да, мы всех животных кормим один раз в день, но иногда даем к каше рыбу, мясо или йогурт, - говорит Маша. – То есть балуем чем-нибудь вкусненьким.

Еще один шок я испытала, когда из малюсенького ящика достали обезьяну Тусю. Я даже не поняла, как она умещается в этом гробике. Расправив лапки, Туся залезла на батарею и блаженно уснула.

После выходного на работу в цирк я больше не вышла. И не потому, что надоело возиться с хлоркой в промозглом гараже. Теперь я уверена на сто процентов: цирк - это настоящая тюрьма для животных. С ними обращаются как со сломанными игрушками. Бьют, дрессируют до седьмого пота и морят голодом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- В настоящее время в российском законодательстве нет требований к содержанию животных в цирках, - говорит пермский юрист Георгий Ситников. - Есть постановление правительства, которое позволяет проводить цирковые гастроли, но нет акта, который бы это регламентировал. В любом случае, если вам известны факты, что с цирковыми животными плохо обращаются, лишают их еды, содержат в антисанитарных условиях, можно обратиться в прокуратуру, она обязана провести проверку и вынести представление для устранения нарушений. Но даже если нарушения не устранят, привлечь руководства цирка – санкции нет.

Также в уголовном кодексе есть статья по поводу жестокого обращения с животными. Если, например, во время представления дрессировщик ломает лапу обезьяне на глазах детей, то по факту ЧП могут возбудить уголовное дело. Наказание - штраф до 80 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы.