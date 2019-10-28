Откровения вебкам-модели: «За мою обнаженную грудь мужчины платили 100 рублей в минуту»

Студентка из Перми несколько лет работала вебкам-моделью - девушкой, которая получает деньги за общение с клиентом по видеосвязи. В том числе и обнаженной. Она анонимно рассказала нам о своей «профессии».

«100 рублей за обнаженную грудь»

Как-то вечером я получила сообщение «ВКонтакте». Незнакомая девушка предложила мне работу вебкам-моделью.

- Предлагаю вам вакансию с удобным графиком и хорошей зарплатой, - писала она.

Я до этого ничего про этот бизнес не слышала, так что зашла в интернет и нашла много информации.

Вебкам-модель - это девушка, которая общается по видеосвязи с мужчинами из разных стран через специальный сайт. Чтобы посмотреть на модель, они платят деньги. Модель может как просто разговаривать с мужчиной, так и раздеваться, танцевать.

Сначала у меня возникли сомнения - это ведь не продавцом устроиться. Но я решила попробовать и записалась на собеседование.

В студии меня встретила приветливая дружелюбная девушка, стройная и ухоженная. Она сама выглядела как модель. Мне сразу понравилось, что от меня ничего не скрывали, а рассказывали все прямо.

- Наша работа связана с демонстрацией женского тела, - говорила она. - Вы будете получать столько, сколько сможете заработать на привлеченных клиентах. Добавим, что студия забирает половину дохода. Но они тут немаленькие - одна минута примерно 100 рублей.

Я принесла ксерокопию паспорта, больше никаких документов у меня не просили. Трудоустройство, конечно, было неофициальное.

«Зарабатывать по 500 долларов в неделю? Легко»

Студия - это такая квартира, состоящая из маленьких комнаток. В каждой есть кровать, шкаф, компьютер с колонками. Выглядит каждая комната очень стильно и уютно.

Мне придумали фейковое имя и завели аккаунт на сайте, где я буду общаться с клиентами.

- Какие идеи для фотосессии? - спросила меня администратор.

Оказывается, для моделей устраивают даже откровенную фотосессию. Чтобы потом разместить снимке в аккаунте.

Когда все было готово, я приступила к работе.

На таких сайтах есть общие беседы. Ты заходишь в одну из них и начинаешь переписываться на английском языке с мужчинами (иногда и с женщинами). Кто-то из них смотрит твой аккаунт, ему нравятся фото, и он зовет тебя в приватный чат.

Почти все деньги модели как раз получают из приватов, но бывает, что и в общем чате тебе кто-то перешлет немного денег.

В среднем я получала около 24 тысяч в месяц. Половину - еще 24 - забирала себе студия. Мне, в принципе, хватало - для подработки зарплата неплохая. Но некоторые девочки легко получали в неделю и по 300-500 долларов.

Вебкам-модели могут зарабатывать и по 500 долларов в неделюФото: Василий Вахрин

«Просят покрутить ступнями»

Конечно, все понимают, что в основном эта работа связана с обнаженкой. Некоторые, перейдя в приват, сразу приказывают: «Раздевайся!». И с каждой снятой шмоткой ты получаешь по доллару.

А другие клиенты могут просто за красивые глазки кинуть тебе, если переводить из долларов, рублей 500. С одним клиентом мы даже подружились. Сначала он брал меня в приват, но потом мы стали просто общаться. И он кидал мне деньги за разговоры.

Бывают и фетишисты - просят поднять ступни на уровень камеры и смотрят на них, как на кусок бифштекса. Или просят облизать туфли.

А бывает и так:

- Спой мне «Катюшу»!

И ты затягиваешь: «Расцветали яблони и груши…».

Некоторых возбуждает процесс переодевания - ты встаешь в полный рост, медленно раздеваешься, а затем переодеваешься в другую одежду.

А вот еще случай. Пишет парень:

- Привет, хочу взять тебя в приват. Только тебе придется ходить по комнате и изображать слепую.

Ну, я минут 10 так и ходила, ощупывала все предметы, как будто ничего не вижу.

- Если честно, ты не очень хорошо изображаешь слепую. Пока, - написал парень и вышел из привата.

А как-то мою подругу-модель мужчина попросил показать ему чайник. Она сходила на кухню, принесла его и просто минут 15 с ним сидела перед камерой. В одежде.

Люди разные - не все приходят ради того, чтобы посмотреть на голую говорящую девушку. Некоторые просто хотят пообщаться, рассказать о своих проблемах.

«Снял на видео и шантажировал меня»

Конечно, в этой профессии есть свои риски. Почти все студии регистрируют моделей только на иностранных сайтах. Если, например, мужчина из России хочет «заказать» вебкам-модель на сайте, его просто блокируют. Но некоторые умудряются обходить блокировку - и это ужасно.

Один раз мою знакомую снял на видео парень из России. Он быстро нашел ее в соцсетях с помощью программы, которая ищет пользователей сети по фото.

- Привет, у меня тут интересное видео есть, - написал он ей. И отправил ссылку, где она танцует без лифчика.

- Что ты хочешь? Денег?

- Нет, просто хочу, чтобы ты делала все, что я скажу.

Знакомая долго думала и решила ничего не отвечать - будь что будет. В итоге этот парень разослал видео ее друзьям.