В Прикамье пьяный водитель на иномарке протаранил мотоцикл: погибли три человека

26 октября в Пермском крае произошло смертельное ДТП - иномарка протаранила мотоцикл, где находились три человека. Они скончались на месте.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, авария произошла около 23.30 на 8 километре трассы "Кишерть-Суксун". По дороге двигался автомобиль "Форд Фиеста", за рулем которого находился 37-летний мужчина.

- По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом "ИЖ Планета-5" с коляской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате аварии водитель и два пассажира мотоцикла скончались на месте.

Иномарка превратилась в груду металлолома.Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

Прибывшие полицейские отвезли водителя иномарки в отдел, чтобы он прошел тест на наличие алкоголя в крови. Как выяснилось, он был пьян. И ранее у него уже забирали водительские права за вождение в нетрезвом состоянии.

- Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавили в ведомстве.