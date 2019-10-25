Александр Петров о фильме "Текст": "Там показали такой секс, какой он есть - живой и настоящий"

25 октября в Пермь приехал актер Александр Петров. Он представил фильм "Текст" (18+), в котором сыграл главную роль.

"Грелись с Ваней Янковским в одом тазике"

По сюжету его герой Илья Горюнов идет в клуб, где Петр Хазин (Янковский), сотрудник правоохранительных органов, подбрасывает ему наркотики. Молодого человека на 7 лет отправляют в колонию. Выйдя из колонии, Илья едет домой, но узнает, что его мать умерла, так не дождавшись сына. Он напивается и идет в тот самый клуб, где встречает того самого Петра Хазина. Илья хочет с ним "просто поговорить", но не выдерживает и начинает избивать мужчину. Хазин умирает, Илья прячет его тело и забирает телефон, получая доступ к жизни Петра - его видео, фото и перепискам с родителями и девушкой Ниной (Асмус).

- Этот фильм доказывает, что смартфон можно управлять жизнью человека, - рассказал Александр Петров. - Если ты в сети, то ты живой. Плюс в том, что с помощью телефона можно общаться с большим количеством людей, но, в то же время, гаджеты нас поглощают. Отказываться от смартфона, конечно, нельзя, но главное, чтобы он тебе помогал, а не сжирал. Кстати, после выхода фильма у меня изменилось отношение к гаджету. Я, например, иногда проверяю, включена ли у меня геолокация. А если включена, то почему.

Александр признался, что съемки в фильме были не самые простыеФото: Василий Вахрин

Александр Петров рассказал и том, как проходили съемки фильма. Они были максимально открыты - проходили на улицах Москвы, на вокзалах, в электричках. Без всякой массовки.

- Сложные моменты в съемках тоже были, конечно, - рассказал Александр. - Например, сцена в канализации. По сюжету Ваня Янковский мертв, и ему приходится неподвижно лежать в обычной одежде и обуви. А на улице - минус 30. В итоге нам организовали тазик с горячей водой, в которой мы с Ваней вместе стояли и грелись. Уже после съемок мы снимались в клипе Басты, и мне и надо было снова надеть тот свитер, в котором я хожу в фильме. Это было тяжело - сразу вспоминаешь эту промозглую погоду, ад, в котором оказался герой.

- Кстати, а сколько вы раз фильм смотрели?

- Шесть, - ответил Александр.

- Актерский состав фильма довольно необычный. Как вам работалось с Кристиной Асмус и Иваном Янковским?

- Ваня Янковский, хоть и похож на отца и на деда, идет по другому пути, - рассказал Александр. - После этого фильма никто его сравнивать с ними не будет. А для Кристины Асмус этот фильм был серьезным преодолением (в фильме есть откровенная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского). Там показали такой секс, как он есть - живой, настоящий.

Александру Петрову очень понравился пермский фестиваль "Лампа"Фото: Василий Вахрин

"На съемках "Звоните ДиКаприо" постоянно болел"

На пресс-конференции успели поговорить и о других фильмах, в которых снимался Александр Петров. Например, о сериале "Звоните ДиКаприо ", где герой Александра узнает, что у него ВИЧ.

- На самом деле, на съемках я постоянно болел, меня преследовала температура 37.5, - признался Александр. - Я же себе говорил, что по сюжету у меня внутри какая-то зараза. Вот организм так и отреагировал.

Режиссер сериала - Жора Крыжовников, который известен еще и по своим короткометражкам, а также фильмам "Горько! ".

- Жора Крыжовников - умнейший человек, очень начитанный, - рассказал Александр. - Хочется обращаться к нему только "Андрей Николаевич". Кстати, скоро у него выходит фильм "Лед 2" с моим участием.

Скоро в прокат выйдет фильм "Лед 2", где Александр также исполнил главную рольФото: Василий Вахрин

"В Перми живут добрые и интересные люди"

В ходе пресс-конференции выяснилось, что Александр успел посетить кинофестиваль "Лампа", который ежегодно проходит в Перми.

- Меня сильно перекрыло от фильмов, которые я смотрел. Например, кино про девушку из Австралии, которая оплатила учебу двум девочкам из Мозамбика. Она и сейчас продолжает помогать детям из Африки получать образование. Мне тоже хотелось бы представить на "Лампе" свое документальное кино.

- А как вам Пермь?

- Люди в Перми живут добрые и интересные, - отметил актер.