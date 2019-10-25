2019-10-25T08:59:21+03:00
Общество

В выходные в Прикамье будет тепло и ветрено

Также временами возможны осадки
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В последние выходные октября погода подготовила жителям края небольшой сюрприз. В Прикамье ожидается теплая погода. Температура воздуха будет не несколько градусов выше климатической нормы.

Так, по прогнозам синоптиков пермского ГИС-центра при ПГНИУ, в пятницу, 25 октября, днем средняя температура воздуха будет в районе +3 градусов. В Перми возможно потепление до +7.

В ночь на субботу ожидает теплый фронт, из-за которого на севере края возможны осадки. Днем температура воздуха поднимется до +7 градусов на севере края и до +12 на юге. В Перми среднесуточная температура будет в районе +9…+10 градусов. Однако в субботу на Пермский край обрушится шквалистый ветер. Порывы могут достигать 15-18 м/с.

Синоптики обещают, что в ночь на воскресенье, 27 октября, в Пермском крае будет очень тепло, +6…+9 градусов. Однако возможны небольшие дожди на всей территории края, а на востоке особенно сильные. Температура по югу края вновь повысится до +10, в Перми ожидается +8…+9. Также ожидаются сильные ветры.

Потепление сменится резким похолоданием в ночь на понедельник. Температура опустится до -2, и пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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