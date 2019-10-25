Потеряв семилетнюю дочь, женщина из Краснокамска начала помогать мамам с особенными детьми

- У меня есть знакомые, которые пережили рождение больного ребенка, его воспитание и уход из жизни и сейчас говорят: «Я даже слышать об этом больше не хочу», - рассказывает 38-летняя Татьяна Гончарова из Краснокамска. – У меня все по-другому: сердце никак не может отойти от трагедии, потому я и поменяла профессию. Раньше работала поваром, а сейчас няней, помогаю мамам с особенными детьми.

У Татьяны произошло личное несчастье: 14 лет назад она ждала двойню. Беременность протекала нормально, трагедия случилась во время родов: первую дочку она родила сама, вторую спустя час кесарили. У второй девочки – родители назвали ее Виктория - было тяжелое поражение головного мозга, и отсутствовали глотательные рефлексы.

Муж не сразу принял такую дочь. Он ушел на неделю, потом вернулся и сказал: «У меня еще здоровые дети есть». Потихоньку втянулся, правда, кормить дочку так и не научился, но мог остаться с ней, на руках подержать и переодеть девочку.

Татьяна считает, что самое главное в воспитании таких ребят – это найти контакт, чтобы ребенок привык к тебе.Фото: Василий Вахрин

- Я никогда не прятала дочку от окружающих, - вспоминает Татьяна. - Хотя не скрою, было тяжело: тогда ни нянь, ни социальных работников не было, а ты круглые сутки рядом с ней находишься. А еще надо было старших в садик отвести, забрать, прибрать, постирать, приготовить... Справиться с проблемами тогда мне помогала лучшая подруга. Она и посидеть с дочерью могла и покормить ее.

Семь лет Татьяна отсидела дома в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом. Потом Виктории не стало. Горе помогли пережить оставшиеся дети.

- Когда я немного отошла от этой потери, мне предложили выучиться на няню, которая занимается с особенными детьми, - говорит женщина. - Я не побоялась этого, потому что у меня уже был личный опыт. Я попробовала, и у меня получилось.

Сейчас Татьяна помогает трем мамам из Краснокамска, у которых родились особенные дети. Всех этих деток женщины воспитывают в одиночку, и им даже положиться не на кого, если нужно в поликлинику сходить за рецептами, документы оформить, да и просто в парикмахерскую сходить.

Няня и накормит и напоит и лекарство даст ребенку.Фото: Василий Вахрин

Один из тех, с кем занимается Татьяна – шестилетний Степан. Он подопечный фонда «Дедморозим». У мальчика - гидроцефалия. Степа многое понимает, но говорит лишь несколько слов, а по квартире передвигается ползком на спине. С ним Татьяна работает уже третий год. Приезжает к Степе и его маме два – три раза в неделю. Остается с мальчиком, гуляет, кормит, играет с ним, песенки поет, если нужно, помогает маме в больницу съездить.

- Самое главное в воспитании таких ребят – это найти контакт, чтобы ребенок привык к тебе, завлекать его песенками, разговаривать. Все эти дети разные, у каждого свой характер. Раньше Степан кричал и не давал маме разговаривать, а сейчас он радуется мне и даже расстраивается, когда я ухожу. Он откликается на сказки, которые я ему читаю, любит мультики смотреть. Иногда мы со Степой удивляем маму, спокойно раздеваясь после прогулки. Еще я ей больницу помогаю сходить, так как пообщаться с врачом после осмотра Степа маме не дает.

И такая помощь просто неоценима для женщин, которые каждую секунду своей жизни отдают своему особенному ребенку.

Степа многое понимает, но говорит лишь несколько слов, а по квартире передвигается ползком на спине.Фото: Василий Вахрин

- Профессия няни - это мое, это продолжение моей истории, - объясняет Татьяна. - Дочки у меня не стало, а это словно продолжение, я беру ребеночка на руки и душой с ними отдыхаю. Не знаю я, как еще это объяснить. Я точно понимаю, что повар – это не мое, я никогда не вернусь в эту профессию, мне с детьми заниматься надо, они мне ближе.

Татьяна говорит, что не нужно бояться помогать таким семьям. Тем более, что эта помощь просто необходима мамам, которые воспитывают особенных детей. И чем старше ребенок становится, тем сложнее женщинам обходиться без чьей либо помощи, так как подросший ребенок все внимание мамы начинает требовать себе. Да и самим детям от этого только польза: или они с мамой вдвоем все время, или у него появляется новый человек и расширяется круг общения.

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