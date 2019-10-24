2019-10-24T12:39:20+03:00
Общество

«Папа был похож на лешего». Житель Прикамья трое суток выживал в тайге, где бродил раненый волк

59-летний мужчина ушел в лес за лечебным мхом и заблудился
Алена ОВЧИННИКОВА
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Владимир Ваньков трое суток провел в осенней тайге, где водились дикие животные. Фото: поисковый отряд Liza Alert.Владимир Ваньков трое суток провел в осенней тайге, где водились дикие животные. Фото: поисковый отряд Liza Alert.
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- Когда я увидела папу после его трехдневного блуждания по лесу, по ощущениям он был похож на лешего, - вспоминает его дочь Елена. - У него выросла борода, и были ошалелые глаза и впалые щеки.

59-летний Владимир Ваньков из Красновишерска работает охранником в тайге на севере Пермского края. Ездит туда вахтами и живет в вагончике в лесу вместе с напарником. Каждый раз, находясь на вахте, он собирает лечебный мох, который растет только в этих краях, заваривает его и пьет. Владимир много курит, и отвар помогает ему выводить мокроту.

13 октября утром мужчина сказал напарнику, что на пару часов отлучится и ушел в тайгу за мхом. Причем одет он был далеко не по-осеннему: трикотажные треники, футболка, легкая курточка и резиновые сапоги. В то утро Владимир и представить не мог, что его вылазка растянется на трое суток.

- Я вырос в лесу, знаю его, как свои пять пальцев, - вспоминает мужчина. - Никогда не терялся, а тут не знаю, как крутанулся, и все одинаковое стало. В какую сторону идти - понятия не имею.

Напарник сначала ждал, потом начал искать Владимира. Он ходил неподалеку от вагончика, кричал и запускал петарды. А сообщил о пропаже начальству лишь на следующий день к обеду.

В понедельник вечером на поиски мужчины вышли полицейские, кинолог с собакой, пожарные и охотники. О том, что отец потерялся в тайге, сообщили Елене, дочери Владимира.

- Мы сначала написали заявление в полицию, связались с волонтерами Liza Alert, а потом с мужем поехали на место, - вспоминает она. - Добирались пять часов, и приехали во вторник около часа ночи. Все поиски к этому времени уже были прекращены. Возобновились они утром в среду. К этому времени папа уже трое суток находился в лесу, где водятся медведи, и ходил подстреленный охотниками волк.

Участковый раздал местным жителям ориентировки на пропавшего мужчину, и это сработало. Его опознали и помогли выбраться к людям несколько мужчин, которые пришли в лес собирать металлолом. Владимир в это время был в 10 километрах от вагончика.

- А всего за эти трое суток я намотал около 100 километров, - вспоминает мужчина. - Страх и паника, конечно, были. Промок и промерз до костей, но, как ни странно, даже не простудился, правда, ноги стерты в кровь. Шел дождь со снегом, и я из сапог постоянно воду выливал. Ел рябину, вывалил из пакета собранный мох и набирал в него воду. Спать боялся. Во-первых, мог во сне замерзнуть, а во-вторых, знал, что в лесу медведи ходят. Когда усталость уже валила с ног, я нашел три стоявших рядом дерева, положил под спину рюкзак, сел и уснул. Сколько спал, не могу сказать, а когда проснулся, увидел неподалеку старую дорогу. А там эти парни идут.

Мужики отвели Владимира в избушку лесников, отогрели, а потом вывели к людям.

- Мы очень благодарны всем, кто помогал нам искать папу, - говорит Елена. - И то, что он жив, - это огромная радость, которую не передать словами. Спасатели сказали нам, что в 80 процентах случаев в такую погоду людей живыми не находят. За нарушение трудовой дисциплины и должностных инструкций его, конечно, уволили с работы, но мы не расстраиваемся, самое главное, что он жив и здоров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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