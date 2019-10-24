"Сын даже маму "папой" называет": пермяк отправил жену на работу, а сам вышел с ребенком в декрет

- Вот так у нас весь день и проходит, - улыбается Павел, снимая с ноги сына башмачок. – Спим, гуляем, ходим в школу развития. Только и знаем, что одеваться и раздеваться.

Молодой дизайнер освоил новую профессию - он работает папой. Уже полтора года сидит в декретном отпуске.

Увольняйся или иди в декрет

Жена устроилась на новую работу всего за год до рождения сына. Она менеджер по продажам. Сначала платили немного, а когда появилась своя клиентская база – зарплата выросла. Уйти в декрет - все связи нарушатся.

А мне в тот момент снизили зарплату до 2,5 тысяч. Сокращать должность не стали, тогда ведь компенсацию платить бы пришлось. А так, хочешь – работай, не хочешь – увольняйся.

Работы не было, жена собиралась в декрет. На что семью содержать? На семейном совете решили, что в декрет пойду я. И отпускные по уходу за ребенком у меня выйдут больше. А если найду работу, тогда поменяемся.

И когда сыну исполнилось три месяца, я ушел в декретный отпуск.

«Папа вечно орущего мальчика»

Поначалу тяжело было. Страшно. Ребенок маленький, все время кричит, а почему кричит – непонятно. Я когда с ним гулять ходил, называл себя «папой вечно орущего мальчика». Только выйдем, он начинает орать, и мы с ним бегом-бегом домой. Он зимой родился, я очень боялся, чтобы он в мокром подгузнике не простудился. А как подгузник на улице в мороз менять?

А вот брать на руки не боялся. До беременности жены мне как-то давали грудного ребенка на руках подержать. Я разволновался, воздух в легкие набрал и дышать боялся – вдруг заплачет. А своего когда в первый раз взял, меня страх отпустил. Видно, готов уже был. Даже более лихо с ним справлялся, чем жена.

Сначала я его из бутылочки кормил, потом он сам стал бутылочку держать. Смеси быстро делать навострился.

Немного паниковал, когда в больницу с сыном приходил. Сначала не знал, что делать, когда он там кричать начинал. Хватал в охапку, укачивал, по коридору с ним бегал. А сейчас привык. Только завопит, я ему «би-би» достаю, машинку то есть. Или на бумажке солнышки рисую, цветочки – это тоже работает.

Я у Севы в авторитете. Со мной он себя ведет намного спокойнее, чем с мамой. На днях в больницу ходили втроем. Жена хотела зайти с ним, сын ни в какую, заревел. Пришлось мне идти.

Врачи вначале у меня все допытывались: «Почему мама не приходит?». Каждый раз, как на прием приходил, спрашивали. А потом привыкли, даже наоборот говорят, что со мной он себя лучше ведет.

Кстати, Сева так привык, что с ним все время папа, что и маму поначалу называл папой. Теперь, когда нас обоих надо позвать, говорит «мапа».

Папа с сыном выходят на прогулку по нескольку раз в день.Фото: Евгения ГУСЕВА

В топе плейлиста – «В лесу родилась елочка»

Усыпляю сына тоже я, с мамой он балуется и убегает. Когда Сева маленький был, я колыбельные ему пел. В топе моего плей-листа - «В лесу родилась елочка», «Спят усталые игрушки». Потом начинал импровизировать: «И книжки спят, и детишки спят, и собачки спят. И лошадка иго-го спит уже давным давно».

У нас шезлонг был на даче, так я укладывал в него ребенка, ставил между ног и раскачивал по полчаса, часу. Пел, кормил, укачивал... Когда уснет – прямо счастье.

Сейчас приспособился мультики ему включать. Слава тем, кто придумал «Машу и медведя» и «Синий трактор». Сева их смотрит, потом незаметно засыпает.

«Сбитый летчик»

Мне казалось, сын подрастет, станет легче. Как же я заблуждался! Чем старше, тем он шустрее. Сейчас от него вообще не отвернуться. За компьютером уже не посидишь, он сразу лезет. На диван приляжешь, он бежит, тянет за руку – играть.

Самый трэш – на улице. Тот еще «сбитый летчик». Откуда он у меня только не падал. И с качелей, и со скамейки. С того же шезлонга, пока я его укачивал. Я тогда только к компьютеру отвернулся, слышу за спиной тихое «ой». Повернулся, а он на пол упал, свернулся калачиком и лежит себе спокойненько. Даже не попискивает.

Как-то при маме грохнулся, та перепугалась, схватила его, давай ощупывать – не сломал ли себе чего. Сева только тогда и заорал. А со мной когда – я его подхвачу, отряхну, и все в порядке.

Трактор в унитазе

Конечно, без казусов не обходится. Как-то иду я из кухни, а мне навстречу Сева подбегает и показывает, что, извините, навалил в штаны. Я не сообразил сразу в ванную пойти, сдернул с него трусы, а оттуда выпадает… сами знаете, что.

Ладно, думаю, раз начал снимать, то не буду останавливаться. Главное, чтоб Сева не влез туда. А он как будто только этого и ждал. Наступил и стал размазывать свое творение по полу. Начинаю снимать с него носки, а он падает попкой на пол и начинает ей елозить. Вот, думаю, денек начался.

В итоге я имею: обкаканного сына, обкаканную одежду, обкаканный пол. Что отмывать вперед, не понимаю, просто давлюсь от смеха. Сажаю Севу в ванну, отмываю, переодеваю. Потом иду мыть пол и слышу какой-то шум. Возвращаюсь, а он свой трактор в унитазе полощет.

«Хотел, как лучше, а получается…»

Живем мы с Севой мирно. Хотя, бывает, что и злюсь на него. Обычно на даче, когда я что-то ремонтирую, а он лезет помогать. Надо было мне стену зашить досками. Сева видит, что я молотком стучу. И как только я молоток отложил, он тут же схватил его и начал бить им по стене, которую я только что сделал.

Или когда я у машины колеса меняю, может взять отвертку и тыкать ею в крыло, в дверь. Это на нервы действует. У меня руки грязные, ухватить его грязными руками и увести от машины не могу. А он же хочет помочь, сделать как папа, а на самом деле очень мешает.

Дома тоже, если найдет молоток, начинает им стучать по стенам. Приходится прятать инструмент. А спрячешь – обидится. Тогда нахожу ему дощечку какую-нибудь и даю по ней постучать. Самое главное – отвлечь чем-нибудь ребенка.

«Лучше сиди дома»

Сначала жена гнала меня искать работу. Мол, стремно мужику дома сидеть. А потом увидела, как я занимаюсь ребенком, и отстала. И даже когда мне предложили работу, она сказала: «Нет, лучше сиди!»

Подружки у нее все время спрашивают: «И как это у тебя Паша с ребенком сидит?». Две из них сейчас сами с детьми сидят, так спят и видят, как бы на работу вернуться. А мне – нормально.

Если хочется с друзьями встретиться – без проблем. Жена всегда отпускает, понимает, что тяжело мне целый день с ребенком сидеть.

Друг у меня тоже в декрете сидел. Он рассказывал, что на него молодые мамы очень реагировали, заглядывались, знакомиться пытались. Со мной – нет. В центре развития, бывает, мамы посматривают с интересом. Но этим все и ограничивается. Даже не подходят.

Мне кажется, папа в декрете – обычное уже явление. Мы когда с сыном гуляем, часто встречаем здорового такого мужчину, шкаф под два метра ростом. Он - бывший милиционер, сейчас тоже в декрете. Постоянно с ребенком.

Сейчас Севе год и девять. Пока три года не исполнится, сидеть с ним буду. Потом, возможно, в садик отдадим. А может, и нет. Мы о втором ребенке думаем. Тогда буду и дальше сидеть в декрете. С двумя-то интереснее.

КСТАТИ

КАК ПАПЕ УЙТИ В ДЕКРЕТ

Сам по себе декретный отпуск, то есть больничный на то время, пока ребенку не исполнилось три месяца, может получить только мать. А вот отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить и отец.

Для его оформления надо подать на работе заявление с просьбой предоставить отпуск по уходу за ребенком и принести свидетельство о рождении ребенка, а также справку с места работы матери о том, что она своим правом на отпуск не воспользовалась.