Дискордантная любовь

Дневной звонок будильника напоминает ей, что пора принимать лекарство. И так изо дня в день более 10 лет, чтоб не подвергать опасности мужа и сына. Марина из дискордантной пары. Дискордантными парами называют супругов или половых партнеров, в которых один инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а другой - нет. Сын и муж Марины здоровы. Сын от первого брака, ему 12 лет. Ее второму браку 5 лет.

- После того как распался первый брак, я думала, что это все. Кому я такая нужна? С ВИЧ-инфекцией, с ребенком… Разве только такому же ВИЧ-инфицированному, как сама, - рассказывает Марина.

Когда за ней стал ухаживать здоровый молодой человек - растерялась. Не могла поверить, что такое вообще возможно. Парень - медик! Из медицинской династии! И сам, и его родители прекрасно знают, что такое ВИЧ, знают, как вирус передается.

Оказалось, настоящая любовь никаких границ не признает. Ей все равно – больной человек или здоровый, инфицированный или нет.

- Теперь, работая на общественных началах равным консультантом в одном из реабилитационных центров, я помогаю таким же ВИЧ-инфицированным, пристрастившимся к наркотикам, и другим людям, отчаявшимся из-за болезней или тяжелых жизненных ситуаций, поверить, что на этом жизнь не заканчивается. Рассказываю свою историю как пережившая не меньшую беду. Говорю измучившимся в семейных неурядицах, что не стоит из последних сил терпеть рядом наркоманов и алкоголиков, даже если у тебя ВИЧ-инфекция. Стараюсь убедить в том, что нельзя скрывать правду об инфицировании ВИЧ от тех, кого любишь. Жизнь на лжи не построишь! – делится Марина.

У Марины хорошая приверженность к лечению. Вирус в организме подавляется настолько, что не каждый тест его выявит. Но она знает, что вирус есть! И ежедневно, строго по часам, как предписывает врач, принимает лекарство, чтобы быть безопасной для близких, прожить полноценную долгую жизнь - это позволяют современные достижения медицины.

Взяв себя в руки после отчаяния, после того, как казалось, что жизнь рухнула, она получила высшее образование. Устроилась и работает по специальности. Получила водительские права, водит машину. Выступает с лекциями перед молодежными аудиториями, чтобы молодые люди понимали и берегли себя и свое здоровье смолоду. И вот уже семь лет использует свое свободное время, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи равного консультанта - человека, инфицированного ВИЧ, принявшего свой диагноз и научившегося с ним жить. Муж поддерживает ее в этом, понимая, как важен пример их семьи для других.

В Пермском крае, входящем в первую десятку российских территорий по распространенности ВИЧ, число дискордантных пар увеличивается с каждым годом. И все они мечтают о счастье, которое обязательно приходит в семьи, где каждый шаг друг перед другом честен, взвешен, обдуман.

Пресс-служба Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД. Сайт: http://aids-centr.perm.ru/ Адрес: г. Пермь, ул. Свиязева, 21, тел. (342) 285-03-02.