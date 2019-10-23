2019-10-23T17:57:04+03:00
Общество

«Ремонт на Героев Хасана нужно ускорить, а поставщиков тепла «воспитывать». Губернатор Прикамья Максим Решетников рассказал о подготовке к зиме и дорогах

Он пообщался в «прямом эфире» с пользователями соцсетей
Андрей МАТЛИН
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Прямой эфир с губернатором. Фото: страница Максима Решетникова в Instagram.Прямой эфир с губернатором. Фото: страница Максима Решетникова в Instagram.
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Максим Решетников свой очередной «прямой эфир» в Instagram посвятил двум темам – теплоснабжению и дорогам.

Он принимал жалобы от пермяков и жителей края на холодные батареи. По всем адресам предлагал руководителям инспекции государственного жилищного надзора взять адреса на контроль. В свою очередь, и пермякам посоветовал самим обращаться в ИГЖН с заявлениями.

- Мы добавили инспекции персонала, и она сейчас превращается в реальный рычаг по защите прав потребителей, - объяснил он.

Отдельно губернатор высказался по поводу перерасчета за тепло.

- Не нужно никуда писать никаких заявлений, - порекомендовал он. – Большинству пермяков Пермская сетевая компания обязана сделать перерасчет автоматически. Правда, для тех, кто перечисляет плату за тепло не напрямую ПСК, а управляющим организациям, процесс затянется.

Ситуацию с теплоснабжением в Прикамье накануне зимы губернатор оценил следующим образом.

- Динамика есть, но и проблемы остаются, - резюмировал он. – Будем «воспитывать» Пермскую сетевую компанию, будем с ней работать. Тепло в дома поступает, но не во всех случаях его хватает.

По поводу дорог Максим Решетников покритиковал затянувшийся ремонт на улице Героев Хасана.

- Вот пишут, мол, все лето отдыхали, а к зиме стали шевелиться, полностью согласен с этой оценкой, - отметил губернатор. – Глава Перми Дмитрий Самойлов должен взять этот объект под свой контроль.

Губернатору пожаловались и на улицу Трамвайная, где из-за ремонта перекрыли движение.

- Я с пониманием отношусь к дорожникам, - отметил Максим Решентников. – Но когда улица перекрыта, а по ней вяло ходит один-единственный рабочий, это недопустимо. Работы здесь и на улице Героев Хасана должны вестись если не в три, то, по крайней мере, в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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