Когда пермякам вернут «переплаченные» деньги за тепло? На радио «Комсомольская правда» прошел очередной ЖКХ-марафон

Эксперты по душам побеседовали с радиослушателями

Как ускорить капремонт? Что делать, если из крана течет ржавая вода? Надо ли куда-то обращаться, чтобы произвели перерасчет за тепло?

В конце сентября радио «Комсмольская правда – Пермь» (96,6 FM) уже устраивало так называемый ЖКХ-марафон. В течение дня в радиостудию подходили ответственные за «коммуналку» госслужащие, руководители ресурсоснабжающих организаций, а радиослушатели их «пытали».

Такой формат откровенного общения пришелся пермякам по нраву. И вот «Комсомолка» совершила еще один «забег» ЖКХ-марафона.

Как ускорить капремонт?

Первым «держать ответ» довелось генеральному директору Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Дмитрию Баранову. (Полностью запись разговора с ним можно скачать или послушать по этой ссылке).

Дмитрий Баранов рассказал, как можно приблизить капремонт в многоквартирном доме.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А зачем вообще нудны капитальные ремонты и ваш фонд? – задали ему «проверочный» вопрос пермяки.

- Количество отремонтированных домов должно увеличиваться, чтобы не пополнялся список аварийных «под снос», - с честью прошел директор проверку.

Тогда ему начали задавать вопросы практического свойства.

Больше всего людей интересовало: нельзя ли ускорить капремонт в их доме и что для этого требуется? Мол, по графику он намечен бог знает на когда, а у них уже крыша течет.

Дмитрий Баранов объяснил: перенос срока капремонта на более ранний вполне возможен, а часто и просто необходим. И рассказал, что для этого нужно.

- Программа капитального ремонта многоквартирных домов расписана до 2044 года, - пояснил он. - Дома в нее включались, исходя из года постройки и степени износа. Понятно, что она «приблизительна». Поэтому составляется оперативная программа – трехлетняя. Если вы понимаете, что ваш дом, допустим, уже плохо входит в отопительный сезон, что у него течет крыша, вы можете подать заявление на перенос даты капремонта. Такую заявку могут написать собственники жилья либо управляющая компания, неважно. Кроме этого потребуются еще две вещи: во-первых, заключение о том, что в доме необходим срочный капитальный ремонт. Его может составить управляющая компания. А может и наш фонд по просьбе жильцов провести обследование. Во-вторых, не менее 80 процентов собственников должны дисциплинированно вносить плату на капремонт. Это все, что нужно.

- А в случае, если капремонт делается не «ускоренный», а по плану, тогда также действует требование о 80 процентах платящих? – забеспокоились радиослушатели.

- Нет, в этом случае такого требования нет, - успокоил их Дмитрий Баранов.

Когда и как пермякам сделают перерасчет за тепло?

Весьма острую тему подняли радиослушатели, когда в радиостудию «Комсомольской правды» пришел директор пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. (Запись разговора - по ссылке).

Сергей Кругляков объяснил, как будут делать перерасчет за тепло.Фото: Василий Вахрин

Как известно, недавно Верховный Суд принял решение о некотором снижении тарифа на теплоэнергию для тех пермяков, которые пользуются услугами Пермской сетевой компании. То есть – для большинства жителей Перми.

И в связи с этим возник настоящий ажиотаж.

- В почтовые ящики стали приходить письма с предложением идти в наш офис и подавать заявления на перерасчет за последние два года, - рассказал Сергей Кругляков. - Приходило до полутора тысяч человек в день, в 20 раз больше, чем обычно. А в офисе всего 5 окон. Но для того, чтобы получить такой перерасчет, подобные визиты вовсе не нужны.

А что для этого требуется? Задали законный вопрос радиослушатели.

- Более 80 процентов наших клиентов из числа собственников жилья заключили с ПСК прямые договоры, это большая часть жителей Перми, - объяснил теплоэнергетик. - Для них перерасчет будет произведен автоматически. Уже в ноябре они получат квитанции за октябрь, и там будет отражено уменьшение платы за теплоэнергию за последние два года. В среднем, это около 600 рублей. Ну, а те, кто по-прежнему перечисляют плату за тепло в ТСЖ и УК, должны будут обращаться с заявлением на перерасчет в эти управляющие организации, а они, соответственно, к нам. Все будет зависеть от их оперативности.

В Перми есть дома, где в кранах такая же вода, как в радиаторах

Застарелую проблему, из-за которой мучаются жители многих домов в микрорайонах Кислотные дачи и Камский ведущие радио «Комсомольская правда – Пермь» (96,6 FM) радиослушатели обсудили вместе с депутатом Пермской городской думы Олегом Бурдиным. (Ссылка на запись разговора).

Олег Бурдин сообщил, чего ждать тем, у кого из крана по-прежнему бежит ржавая вода.Фото: Василий Вахрин

- В этих домах действует так называемая открытая система горячего водоснабжения, - объяснил он. – Попросту говоря, в горячие краны смесителей подается такая же вода, как и в радиаторы отопления, в батареи.

Что происходит в итоге?

- Не слишком-то приятно мыться в ржавой воде, - говорит Олег Бурдин. – Еще хуже, что у детей от нее развивается ихтиоз кожи. У меня ребенок также страдал этим недугом. Долгое время проблема казалась неразрешимой. И вот недавно с Пермской сетевой компанией удалось достичь договоренности. В рамках концессионного соглашения будет проводиться модернизация системы горячего водоснабжения в этих домах. При этом будут модернизироваться как котельные, так и трубопроводы.