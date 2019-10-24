Щи да каша – обучение наше

Элеана Бармина – кандидат медицинских наук. Отдав медицине 12 лет, она кардинально сменила жизнь: окончила Российский экономический университет и теперь преподает экономику в вузе. Но неугомонная пермячка не успокоилась и недавно решила получить еще одну профессию. Услышав от знакомых о программе обучения граждан предпенсионного возраста, организованную Министерством труда совместно с Союзом « WorldSkills Russia», она решила научиться поварскому делу.

- У меня отношения с кухней всегда складывались сложно, - рассказала она. - В детстве занималась музыкой, родители берегли мои руки и не подпускали к плите. Никакой преемственности поколений, рецептов от бабушки в моей жизни не было. И во взрослой жизни дефицит поварских навыков я долго ощущала. Конечно, я училась, потому что хотела быть хорошей хозяйкой и мамой. Главным мотиватором стал сын, ради него я научилась готовить хоть что-то вкусное. Но одно дело – варить дома, и совсем другое - готовить профессионально.

Курсы по поварскому делу, которые проходят в Пермском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова по программе WorldSkills, пользуются большой популярностью. На них записались более 20 человек. Перед началом учебы обсудили, кому и когда удобнее заниматься. В результате выбрали время, приемлемое для всех. Ведь курсы проходят без отрыва от работы.

«Знаете, чем отличается ватрушка от шаньги?» – огорошила меня вопросом Элеана Бармина. Вроде бы ничем, подумала я. Просто лепешку с начинкой, которую везде называют ватрушкой, на Урале именуют шаньгой. Оказалось, есть разница в технологии: на шаньгу начинку просто намазывают, а в ватрушке делают под нее углубление. Такими интересными вопросами-заманушками специалисты, преподающие на курсах, привлекают внимание слушателей. Даже те, кто раньше работали в сфере питания, узнают во время занятий много нового.

По окончании учебного курса, выпускники сдадут практический экзамен и получат скиллс-паспорт – документ, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии с международнымми стандартами WorldSkills. Он хорошо знаком отечественным работодателям.

- Занятия у нас начались с 23 сентября, - рассказывает заведующая центром дополнительного профессионального образования филиала Татьяна Обухова. - Пока идут теоретические уроки, а недели через полторы уже начнем практику. Кроме Перми мы открываем аналогичные группы в Добрянке, Чайковском и ведем переговоры с Соликамском.

Ажиотаж вокруг курсов понятен - редкая возможность бесплатно получить профессиональные навыки.

КОНКРЕТНО

Правительственная программа профессионального образования по стандартам WorldSkills действуют во всех регионах страны. В Пермском крае кроме поварского дела желающие могут бесплатно обучиться на сварщиков и веб-дизайнеров, штукатуров и ювелиров, стать специалистами по флористике или ремонту легковых автомобилей. Главное – чтобы было желание учиться. Участвовать в программе WorldSkills в этом году могут женщины в возрасте 51-55 лет , мужчины 56-60 лет, и те, у кого есть право на досрочную пенсию. Зарегистрироваться и выбрать программу обучения можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».