2019-10-23T16:25:30+03:00
Общество

Щи да каша – обучение наше

В Перми началось обучение людей старшего возраста по программе WorldSkills Russia. С ее помощью можно стать хоть поваром, хоть ювелиром, хоть сварщиком
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Элеана Бармина любит учиться, поэтому шанс, предоставленный WorldSkills Russia, решила не упускать. Фотография из архива Элеаны Барминой.Элеана Бармина любит учиться, поэтому шанс, предоставленный WorldSkills Russia, решила не упускать. Фотография из архива Элеаны Барминой.
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Элеана Бармина – кандидат медицинских наук. Отдав медицине 12 лет, она кардинально сменила жизнь: окончила Российский экономический университет и теперь преподает экономику в вузе. Но неугомонная пермячка не успокоилась и недавно решила получить еще одну профессию. Услышав от знакомых о программе обучения граждан предпенсионного возраста, организованную Министерством труда совместно с Союзом « WorldSkills Russia», она решила научиться поварскому делу.

- У меня отношения с кухней всегда складывались сложно, - рассказала она. - В детстве занималась музыкой, родители берегли мои руки и не подпускали к плите. Никакой преемственности поколений, рецептов от бабушки в моей жизни не было. И во взрослой жизни дефицит поварских навыков я долго ощущала. Конечно, я училась, потому что хотела быть хорошей хозяйкой и мамой. Главным мотиватором стал сын, ради него я научилась готовить хоть что-то вкусное. Но одно дело – варить дома, и совсем другое - готовить профессионально.

Курсы по поварскому делу, которые проходят в Пермском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова по программе WorldSkills, пользуются большой популярностью. На них записались более 20 человек. Перед началом учебы обсудили, кому и когда удобнее заниматься. В результате выбрали время, приемлемое для всех. Ведь курсы проходят без отрыва от работы.

«Знаете, чем отличается ватрушка от шаньги?» – огорошила меня вопросом Элеана Бармина. Вроде бы ничем, подумала я. Просто лепешку с начинкой, которую везде называют ватрушкой, на Урале именуют шаньгой. Оказалось, есть разница в технологии: на шаньгу начинку просто намазывают, а в ватрушке делают под нее углубление. Такими интересными вопросами-заманушками специалисты, преподающие на курсах, привлекают внимание слушателей. Даже те, кто раньше работали в сфере питания, узнают во время занятий много нового.

По окончании учебного курса, выпускники сдадут практический экзамен и получат скиллс-паспорт – документ, отражающий уровень компетенции выпускника в соответствии с международнымми стандартами WorldSkills. Он хорошо знаком отечественным работодателям.

- Занятия у нас начались с 23 сентября, - рассказывает заведующая центром дополнительного профессионального образования филиала Татьяна Обухова. - Пока идут теоретические уроки, а недели через полторы уже начнем практику. Кроме Перми мы открываем аналогичные группы в Добрянке, Чайковском и ведем переговоры с Соликамском.

Ажиотаж вокруг курсов понятен - редкая возможность бесплатно получить профессиональные навыки.

КОНКРЕТНО

Правительственная программа профессионального образования по стандартам WorldSkills действуют во всех регионах страны. В Пермском крае кроме поварского дела желающие могут бесплатно обучиться на сварщиков и веб-дизайнеров, штукатуров и ювелиров, стать специалистами по флористике или ремонту легковых автомобилей. Главное – чтобы было желание учиться. Участвовать в программе WorldSkills в этом году могут женщины в возрасте 51-55 лет , мужчины 56-60 лет, и те, у кого есть право на досрочную пенсию. Зарегистрироваться и выбрать программу обучения можно на сайте 50plus.worldskills.ru.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».

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