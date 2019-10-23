2019-10-23T16:25:30+03:00
Здоровье

Участник «Клиника года 2019» - Клиника лазерной косметологии

Как оставаться вечно юной и привлекательной
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Фото предоставлено клиникойФото предоставлено клиникой
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Хотите много и часто получать комплименты по поводу своей внешности? Стремитесь оставаться молодой и привлекательной как можно дольше? Ищете эффективный способ избавиться от пары лишних килограммов? Мы можем вам в этом помочь! Эффективно и безболезненно!

Клиника лазерной косметологии на ул. Пушкина, 80 в Перми - это тот адрес, который вам нужен.

Фото предоставлено клиникой

Фото предоставлено клиникой

Отличный результат гарантируют три важных фактора:

- высокая квалификация наших врачей, имеющих дополнительное медицинское образование в области лазерной косметологии. Все врачи прошли обучение лазерной косметологии в Москве и имеют соответствующие сертификаты;

- современная аппаратура, выпускаемая в Европе ведущими компаниями медтехники. Наши партнеры - немецкая фирма Asclepion, более 40 лет лидирующая на рынке медицинского лазерного оборудования. Лазерные процедуры мы проводим с помощью многофункционального аппарата этой фирмы MeDioStar Effect;

- самые передовые косметологические препараты. Мы используем препараты давно проверенных и отлично зарекомендовавших себя компаний мирового уровня. Это позволяет с уверенностью говорить о безопасности и эффективности процедур.

Наша клиника предлагает большой спектр косметологических услуг, которые решают такие проблемы, как: старение и увядание кожи, сосудистые звездочки, лишний вес и последствия борьбы с ним, родинки и папилломы, пигментные пятна и нежелательные волосы.

Мы всегда рады видеть вас в Клинике лазерной косметологии!

+7 (342) 215-90-09, +7 (342) 207-96-24.

г. Пермь, ул. Пушкина, 80.

Работаем: пн-пт - 9.00 - 21.00, сб - 9.00 - 19.00, вс – выходной.

http://www.cliniclaser.ru/

Клиника лазерной косметологии Пермь.

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