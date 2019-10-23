Где поменять шины в Перми-2019

Каждую осень у пермяков-автолюбителей встает вопрос: где в Перми поменять летнюю резину на зимнюю? Общая рекомендация, что менять летнюю резину нужно, когда среднесуточная температура достигнет +5 градусов.

С одной стороны это позволит до выпадения снежного покрова привыкнуть к особенностям поведения вашего железного коня на шипованой резине, с другой стороны, резкое оледенение не застанет вас врасплох.

Тянуть со сменой летней резины на зимнюю не стоит, так как в День жестянщика на шиномонтажках выстраиваются безумные очереди, и записаться на эту услугу практически невозможно.

В этом обзоре мы собрали информацию об организациях в Перми, которые предоставляют услуги по замене летней резины на зимнюю и имеют хорошие отзывы от автомобилистов о своей работе:

Магазин «Колесо», ул. Свердловская ул., 2А, тел.8 (800) 100-68-78. Время работы 9.00 – 21.00 без выходных.

«Колеса даром», бул. Гагарина, 32, тел. 8 (800) 250-98-60. Время работы 8.00 – 20.00 без выходных.

«Римэкс», ул. Чернышевского, 3А +7 (342) 256-33-12. Время работы 9.00 – 21.00 без выходных.

Автотехцентр «ЛидерАвто» ул.Адмирала Ушакова, 38а. Время работы 9.00 – 20.00 без выходных.

Автосервис «Железный конь» ул. Рязанская, 103/2 +7 (3422) 77-88-20 Время работы 09.00 – 20.00 без выходных.

«Автодоктор» ул. Василия Васильева, 3в/1 +7 (3422) 78-55-56 Время работы круглосуточно, без выходных.

Центр кузовного ремонта «Автокар Плюс» ул. Революции, 3/7а +7 (3422) 98-45-60 (круглосуточно), +7 (952) 655-39-56 Время работы: Пн-пт: 10.00—20.00; сб-вс: 10.00—18.00 по предварительной записи: пн-вс.

Автосервис «АвтоТраектория», ул. Космонавта Леонова, 53/9, 1 этаж +7 (3422) 00-92-34+7 (982) 490-99-75 Время работы: Пн-пт: 09.00—21.00; сб-вс: 10.00—21.00

Пн - Пт 09.00 – 21.00; СБ-Вс 10.00 – 21.00.

Сервисный центр «Профессионал» ул. Карбышева, 48А тел. +7 (908) 271-56-44+7 (3422) 71-56-44 Время работы: Пн-пт: 10.00—19.00; сб-вс: 10.00—18.00.

Автотехцентр «Твой» ул. Василия Васильева, 17/1 тел. +7 (3422) 88-86-89 Время работы: ежедневно: 10:00 - 21:00

Сервисный центр «Профессионал», ул. Шахтерская, 40/1, тел. +7 (909) 107-08-93+7 (3422) 02-10-35 Время работы: круглосуточно без выходных.