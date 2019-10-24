2019-10-24T07:51:53+03:00
Общество

«Я устала бороться за жизнь». Волонтеры ищут помощников женщине-инвалиду с онкологией

Анна из Прикамья пережила два инсульта, а еще она плохо ходит и говорит
Екатерина ГАСПЕР
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Анна П. отчаялась бороться за жизнь. Фото Светланы АлексеевойАнна П. отчаялась бороться за жизнь. Фото Светланы Алексеевой
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В далеком поселке Майкор Юсьвинского района за 289 километров от Перми живет 69-летняя Анна (имя изменено – прим.ред.).

У женщины диагностирован рак кожи и было два инсульта. Она плохо ориентируется и часто забывает то, что ей говорят. Из-за травмы колена (был вывих) она почти не может ходить, передвигается только с тростью. У женщины - 3 группа инвалидности.

Анна прошла обследование, и в августе ей сделали операцию, удалили опухоль. Теперь ей рекомендована лучевая терапия. Но после операции случился еще один микроинсульт, и врачи в лучевой терапии отказали – организм может не выдержать.

О ситуации с Анной узнала пермячка Светлана Алексеева, которая сама борется с раком молочной железы, и сейчас она создает Службу сопровождения для онкобольных, которая будет работать по всему Пермскому краю.

- Несмотря на свои заболевания, Анна жизнерадостная, шутит, охотно рассказывает о месте, где она живет, и о людях, которые ее окружают, - говорит Светлана. - А родственники… У всех они разные, у Анны с этим сложно.

Анна рассказала, что в одном поселке с ней живет ее дочь и четверо внуков. Изредка они приходят, помогают, но далеко не так часто, как нужно и как хотелось бы. Женщина получает пенсию по инвалидности, и из этих небольших денег платит за то, чтобы чужие люди ей то картошку на огороде выкопали, то дров накололи, то на машине в больницу свозили. Воду она носит сама с колонки, благо, что она во дворе.

По словам Анны, в соцзащите ей предложили переоформить инвалидность на 2-ю группу, чтобы выплаты были больше. Но для этого нужно ехать в Кудымкар, опять собирать документы и ходить по врачам. А соцработника ей пока не выделяют – говорят, что нужно ждать, когда исполнится 70 лет. А это будет в апреле следующего года.

- Я не хочу больше никуда ехать, я уже устала, - признается от отчаяния Анна. – Сколько проживу – столько проживу. Мне тяжело ездить и ходить, при этом, болит нога. Решила, что буду лечиться народными средствами.

Светлана помогла Анне пройти обследование в Перми, сопровождала ее в поездках в онкодиспансер.

- Из-за перенесенных инсультов у нее пострадала речь, ей сложно говорить с врачами, она не может запомнить рекомендации, которые они ей дают, - рассказывает Светлана. – К тому же, она очень устает от долгих переездов. А надо ездить по пять с половиной часов в Пермь и столько же обратно. Сейчас лечение ей не назначено, направили пока к невропатологу. Врачи тоже сочувствуют ей, хотя мало что могут сделать. Я видела, как терапевт переживает, делая заключение о невозможности прохождения лучевого лечения. Сложно принять такое решение, понимая, что лечение нужно, но не позволяют сопутствующие заболевания.

Сейчас Светлана собирает команду единомышленников-волонтеров, которые будут помогать взрослым людям с онкодиагнозами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - специалиста по социальной работе, психолога, автоволонтера. В благотворительную организацию можно будет обратиться за помощью с транспортом, документами, услугами психолога.

- Со взрослыми онкобольными практически никто не работает, - сетует женщина. – А так важно помочь им справиться с ситуацией, чтобы не опустились руки и остались силы на лечение и борьбу с заболеванием.

Если вы готовы предложить помощь, можно обратиться в редакцию по телефону 206-45-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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