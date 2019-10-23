В Прикамье проходят торжества по случаю 90-летия пермской нефти

- Мне всегда нравилась моя работа. Главное в ней - внимательность, ответственность и знания, конечно, - делится пермяк Сергей Сибирцев. - Все бывало: и радости, и сложности. Случались и аварийные ситуации, но мы выходили из них, что называется, с хорошим лицом. Могли вовремя собраться и найти решение.

Сергей Леонидович работает оператором технологических установок производства компонентов топлив ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез». На днях ему в числе лучших работников предприятия вручили высокую награду - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Торжественное собрание сотрудников организаций Группы ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в честь 90-летия пермской нефти состоялось во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина. Неф- тяников приветствовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

Фото: Павел Малышев

Сначала всем собравшимся представили книгу «Эра пермской нефти», которая только-только вышла в свет. Презентацию провели авторы - пермский писатель и журналист Светлана Федотова и директор корпоративной газеты «Пермская нефть», куратор Музея пермской нефти Алексей Нерослов. Это качественно иллюстрированное, большеформатное издание, которое представляет собой сборник документальных очерков.

Почти 40 лет на одном предприятии

Почетные гости вручили 27 наград, из них шесть - сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». И среди них - Сергей Сибирцев. Его общий стаж на предприятии составляет 37 лет. Сразу после армии Сергей пришел на завод, где работал его отец. Помнит этот день как сейчас - 16 августа 1982 года. Устроился на первых порах оператором 4-го разряда на установку 24-9 топливного производства. Через год сдал на 5-й разряд.

В 1986 году, когда выбор профессии был уже очевиден, Сергей Сибирцев поступил на вечернее отделение в пермский филиал Свердловского химико-механического техникума и окончил его по специальности «Переработка нефти и газа». Дальше учиться не пошел. Как признается сам Сергей Леонидович, семья не пустила. После окончания техникума дипломированный специалист сдал на 6-й разряд.

В 1990 году Сергею Сибирцеву предложили стать начальником установки. Он согласился. Но спустя девять месяцев понял, что это не его. Прежде всего не устраивал график работы - Сергей привык к вахтовому методу, когда больше свободного времени уделяешь семье, а тут нужно было работать стандартный 8-часовой рабочий день, с двумя выходными - субботой и воскресеньем. Поэтому мужчина вернулся в старшие операторы.

У Сергея Сибирцева две дочери - 36 и 29 лет. От папы переняли добросовестное отношение к труду. Семья поддерживает его в том, что он привержен одному предприятию уже почти четыре десятка лет.

- Я всегда старался работать ответственно и выполнять задания начальника с наименьшими трудовыми потерями, - рассказывает Сергей Леонидович. - Радует, что среди молодых специалистов много хороших работников. Незаменимых людей нет, но плохие отсеиваются сами по себе, а надежные и компетентные остаются. Прогресс идет вперед, внедряется автоматизация, качество продукции от этого становится выше, брака, которого и так было немного, теперь практически нет. План выполняется, люди довольны.

Фото: Павел Малышев

Вкладывать душу в свою работу

В тот же день у здания ООО «ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ» на улице Ленина, 62, прошло торжественное открытие памятника Павлу Ивановичу Преображенскому. Эскиз выполнил пермский скульптор Алексей Матвеев, автор памятника Александру Попову.

Открытие памятника. Фото пресс-службы предприятия

Павел Преображенский - выдающийся ученый-геолог. Именно под его руководством в 1929 году в Перми была обнаружена нефть. Это стало не только началом 90-летней истории нефтедобычи и нефтепереработки на Урале и в Поволжье, но и поворотом для развития всей российской промышленности.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что разведка месторождений, начало добычи нефти в Пермском крае послужили основой для формирования Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

- Сегодня нефтегазовая отрасль играет важную роль в экономике регионов Приволжского федерального округа, - сказал Игорь Комаров. - Нефтегазовые компании активно инвестируют в расширение производственных мощностей, а также в разработку и освоение передовых инновационных технологий. Компания «ЛУКОЙЛ» активно участвует в общественной жизни регионов, на территории которых работает. В Пермском крае ЛУКОЙЛ играет заметную роль в реализации социально значимых проектов.

Также полпред поздравил всех нефтяников Пермского края с памятной датой и отметил, что развитие предприятий группы «ЛУКОЙЛ», достижение высоких показателей невозможно без коллектива профессионалов, вкладывающих душу в свою работу. Это говорит о правильной и последовательной политике, проводимой компанией по развитию и поддержке кадров.

90-летие пермской нефти - это важная веха в истории Пермского края в целом. Это не только старт добычи нефти, но и событие, которое привело к созданию нефтеперерабатывающей промышленности, развитию нефтехимических проектов. Оно изменило экономику края и будет и дальше формировать ее основу.

- Благодаря ЛУКОЙЛу созданы тысячи рабочих мест, и не только в нефтяной промышленности, но и в машиностроении, высшем и среднем образовании, науке, - сообщил губернатор Максим Решетников. - Это динамичное развитие региона год за годом. К тому же ЛУКОЙЛ, помимо вложений в свою деятельность, активно инвестирует в социальную сферу. В конечном итоге не бывает современного производства без создания комфортных условий для жизни людей вокруг.

Глава региона рассказал, что сегодня власти договариваются с ЛУКОЙЛом о сотрудничестве и в рамках создания научно-образовательного центра «Рациональное недропользование». В начале 2019 года Президент РФ Владимир Путин назвал Пермский край одним из пяти регионов, где пилотные центры для реализации научно-образовательного проекта мирового уровня находятся в высокой степени готовности. Пермский край - один из пяти регионов РФ - получил возможность создать НОЦ международного уровня. Для региона и ЛУКОЙЛа это еще один шаг стратегического развития партнерских отношений с компанией в сфере новых технологий, новый их уровень и импульс.

Заслуга ветеранов

Президент компании Вагит Алекперов заверил, что линия социальной ответственности по отношению и к регионам, и к работникам предприятий будет продолжена. ЛУКОЙЛ первым в стране создал единую профсоюзную организацию, первым подписал соглашение с регионами о помощи в тех или иных социальных вопросах. Эти достижения в том числе привели к тому, что сегодня компания работает в 40 странах, активно конкурирует на международном рынке.

Фото: Павел Малышев

Все нефтеперерабатывающие заводы уникально оснащены и продолжают модернизацию, добыча растет даже в традиционных регионах, таких как Пермский край. Внедряются самые современные технологии и лучшие практики. В отношениях между руководством и работниками существуют социальная стабильность и нацеленность на выполнение главных задач - сокращение издержек, улучшение производительности труда, модернизация завода, рост заработной платы и налоговой базы для выполнения социальных обязательств, пополнение региональных и федерального бюджетов.

В Перми создан один из лучших научных центров, который показывает уникальные результаты. В этом году не было ни одной «сухой» скважины - практически все из них дали продукцию.

- Все эти достижения - заслуга наших ветеранов, - отметил Вагит Алекперов. - Это они заложили основу и в непростые 90-е смогли перенести традиции советских нефтяников в рыночную экономику. Уникальные выходцы пермской школы нефтяников возглавляли нефтяную отрасль страны. Они изменили психологию, видение, отношение к нефтяным месторождениям. Это та школа, которая была образована в далекие 30-е годы. И сегодня мы гордимся коллективами, которые работают на добыче и ведут переработку нефтяного сырья на лучшем нефтеперерабатывающем заводе не только России, но и Европы.