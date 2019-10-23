Пермячка отдала подаренные ей на день рождения деньги на лечение бездомного пса

В подъезд одного из домов в поселке Ферма забрел маленький рыжий песик. На нем места живого не было - рана на ране. Он пришел к людям, это была его последняя надежда на спасение.

И люди его пожалели.

- Нам его привезли уже почти безжизненного, - вспоминает председатель пермского приюта для животных «Доброе сердце» Марина Панькова. - Единственное, что нам рассказали, это то, что малыш отбивался один от стаи больших псов. Мы решили спасти смельчака.

Когда песика осмотрел ветеринар клиники «Надежда», куда волонтеры его привезли, то сообщил, что на лекарства и лечение потребуется не меньше 5 тысяч рублей.

В ветклинике "Надежда" искусанного песика вылечили.

- И тут в жизни Пепперони, как мы потом его назвали за окрас и «острый», будто у американской пиццы, характер, второй раз произошло чудо, - вспоминает Марина. – В клинику в тот день пришла девушка Юля. Она неплохо знает английский и иногда помогает врачам с переводами медицинской литературы и в общении со стажерами из-за рубежа. Юля улыбнулась и сказала: «Надо же, а мне как раз подарили деньги на день рождения, и я думала, как их потратить на что-нибудь хорошее».

Лечить Пепперони пришлось долго. И все же он встал на ноги. На лапки то есть.

Вернувшись в приют, он старался охранять волонтеров от любой опасности.

- Несмотря на свой невеликий размер, по характеру он настоящий грозный защитн

Взгляд у Пепперони - преданного друга.

ик! – улыбаются они. - Но погладишь его, он тут же тает и чуть ли не мурлычет от удовольствия. Такой пес обычно становятся настоящим другом для хозяев.

В конце концов, Пепперони обрел новый дом.

- Бывает так, у нас возьмут собаку, а потом приводят обратно, мол, не сошлись характерами, - рассказывают в приюте. - Но с Пепперони такого не произошло. И то сказать: верными друзьями не разбрасываются.