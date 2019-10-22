Участник конкурса «Клиника года 2019» клиника «Флеболог» дарит всем пациентам скидку!

Всем без исключения необходимо твердо стоять на ногах. Позаботиться о здоровье ваших ног может клиника «Флеболог»!

На первичном приеме сразу проводится УЗИ вен нижних конечностей, что очень удобно для пациента. Полученные результаты врач-флеболог оценивает и делает заключение об имеющейся проблеме, предлагает варианты ее решения. Медицина сегодня существенно расширила арсенал методов и усовершенствовала подходы в лечении варикозной болезни.

Современная флебология - это, прежде всего, точная, безвредная, безболезненная диагностика (УЗИ вен нижних конечностей), а также методы лечения, которые соответствуют следующим требованиям: безопасность для пациента, благодаря постоянному УЗИ-контролю; малотравматичность - разрезы не применяются, удаление варикозно расширенных вен проводится через проколы 1 - 2 мм, заживающие без следа; проведение всестороннего обследования на этапе подготовки и местная адекватная анестезия (никаких «уколов в спину») позволяет избежать ненужных рисков; индивидуальная программа лечения обеспечивает защищенность от возвращения варикоза.

В большинстве случаев используется эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) - температурная обработка ствола подкожной вены. Метод позволяет вылечить варикозную болезнь через прокол кожи 2 мм под местной анестезией, не требует пребывания в стационаре и практически не имеет противопоказаний. ЭВЛК сегодня - совершенная методика лечения варикозной болезни на любой стадии. Современные технологии позволяют ликвидировать варикозные вены любого диаметра. Процедуру ЭВЛК можно проводить даже при запущенных и осложненных формах: при тромбофлебите поверхностных вен, наличии язвы или воспаления. Отсутствие операционной травмы и реабилитации позволяет пациенту немедленно вернуться в привычный ритм жизни. С появлением современных эндовенозных процедур лечить варикоз эффективно и максимально комфортно для пациента можно в любое время года.

Секрет успешного лечения варикозной болезни состоит не только в использовании новейших достижений флебологии и высокой квалификации специалистов, но и в отработанном алгоритме диагностики, строго индивидуальном выборе программы лечения, а также контакта пациента с лечащим врачом. Разработанная для этого система наблюдения в периоде после проведенных процедур позволяет свести к минимуму число рецидивов варикоза.

Каждому пациенту нашей клиники после процедуры ЭВЛК выдается сертификат, который документально подтверждает пожизненную гарантию на обработанную вену.

Запись на консультацию: тел. 8 (342) 204-78-88.

Адрес: г. Пермь, Тополевый переулок, д. 6.

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