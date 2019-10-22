Взяли передышку. Депутаты решили отложить повышение платы за проезд в Перми

«Если проблема имеет сложное решение, его лучше отложить на потом». Таким принципом, похоже, руководствовались депутаты Пермской городской думы при обсуждении вопроса о повышении платы за проезд. С одной стороны, тарифы на проезд не менялись почти 4 года. С другой, резкое повышение цены на 6 рублей - очень непопулярное решение. Поэтому предложение главы Перми о переносе даты повышения оплаты с 1 декабря на 1 февраля депутаты восприняли с явным облегчением.

Тем не менее транспортная реформа вновь стала основной темой для обсуждения на заседании думы.

За час до начала пленарного заседания Пермской городской думы члены двух комитетов – по экономическому развитию и социальной политике – собрались на совместное заседание. Вопросов в повестке было два. И оба касались стоимости проезда в городском транспорте. Депутаты хотели обсудить, надо ли повышать цену билетов с 20 рублей до 26 и какую стоимость проездных билетов при этом устанавливать.

Несколько предыдущих заседаний заканчивались практически ничем. Депутаты не утвердили предложения городской администрации, сочтя их преждевременными. Напомним, чиновники предложили повысить плату за проезд уже с 1 декабря. Еще до заключения новых контрактов с перевозчиками и установке во всех автобусах валидаторов для безналичной оплаты проезда. В данном случае воспользоваться скидкой в 2 рубля за оплату проезда с помощью карты смогли бы не все пассажиры.

На внеочередном заседании комитетов вновь ожидалась бурная дискуссия. Но ее не случилось - заместитель главы Перми Людмила Гаджиева сообщила, что накануне мэр города Дмитрий Самойлов предложил перенести повышение тарифа на 2 месяца. А за это время разрешить все возникающие проблемы.

Это решение депутаты поддержали в первом чтении.

Также на заседании думы Людмила Гаджиева рассказала о планах по внедрению новой транспортной системы и ответила на вопросы депутатов. По ее словам, в новой маршрутной схеме появится 15 новых маршрутов. В основном это внутрирайонные маршруты, они были добавлены по просьбам жителей. Маршрутная сеть будет вводиться поэтапно с 1 апреля по 15 июля 2020 года

Людмила Гаджиева сообщила и о строительстве новых остановочных комплексах. Сейчас в Перми 1154 остановки. На 203 из них появятся новые павильоны, где пассажиры смогут ожидать автобус.

Также, по словам вице-мэра, для Перми будут куплены три трехсекционных трамвая с возможностью движения в обе стороны.

- Эти трамваи большой вместимости будут ходить по новой линии вдоль набережной Камы, а до ее появления - на маршруте от Перми-2 до Висима, - отметила Людмила Гаджиева.

-Мы говорим о внедрении безкондукторной системы, но по опыту Москвы могу сказать, что далеко не все пассажиры оплачивают проезд. Почему в рамках пилотного проекта не апробировали эту систему? - задала вопрос депутат Вероника Куликова.

- Переход на безкондукторный проезд запланирован на 2021 год, - ответила Людмила Гаджиева. - До этого времени успеем провести на одном из маршрутов общественного транспорта эксперимент по поездкам без кондукторов.

- Будут ли предусмотрены в тарифном меню бесплатные пересадки и есть ли возможность расширить категорию льготных пассажиров, включив туда предпенсионеров? - поинтересовался депутат Владимир Молоковский.

- Бесплатные пересадки пока действуют только на автобусах, входящих в пилотный проект, и трамваях, - рассказала заместитель главы города. - По мере перехода маршрутов на новые контракты, они будут включаться в систему бесплатных пересадок. А с 15 июля – уже на всех маршрутах. В данный момент система бесплатных пересадок обходится бюджету города в 400-450 миллионов рублей. Что же касается предпенсионеров, мы будем рассматривать этот вопрос, но он потребует дополнительных средств.