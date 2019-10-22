Пермским школьникам показывают «Магию в экологии»

- Многие наши ученики и их родители понимают, что просто выбрасывать батарейки в мусорку опасно, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе пермской школы №109 Егор Кокшаров. - Но мало кто знает, что с ними нужно делать. Теперь же батарейки в школу приносят целыми пакетами. Желающих принять участие в акции очень много.

В Пермском крае стартовал долгосрочный просветительский проект экологических уроков в школах под названием «Магия в экологии». Его совместно запустили региональный оператор «Теплоэнерго» и благотворительный фонд «Обитаемый Урал». Он проводится для учеников с первого по шестой классы и направлен на обучение детей правильному обращению с мусором - батарейками, пластиком и бумагой, и их раздельной утилизацией.

Выбрасывать мусор достойно

Ранее трехстороннее соглашение было подписано между «Теплоэнерго», «Обитаемым Уралом» и Министерством образования и науки Пермского края.

- Одно из важнейших направлений нашей совместной деятельности - это проведение экологических уроков для младшего поколения, - поясняет главный эколог ПКГУП «Теплоэнерго» Юлия Скопец. - Раньше по этой теме мы работали с юридическими лицами, а теперь вышли на подрастающее поколение. Важно вовремя донести до детей необходимость сохранения природы родного края и города, рассказать, что мусор нужно не просто выбрасывать, а делать это правильно, в предназначенное для этого место. В перспективе мы стремимся прийти к достойному раздельному сбору отходов и их утилизации.

Региональный оператор помогает вывезти батарейки из образовательных учреждений Пермского края к месту их дальнейшей переработки. Сегодня вопрос перехода к раздельному сбору, распределению отходов по классам опасности и заключению соглашений на утилизацию в рамках новой экологической реформы стоит в приоритете во всех регионах страны. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что переход на раздельный сбор мусора является одним из ключевых направлений в сфере экологии.

В рамках соглашений задействовано свыше 200 школ и детских садов, десятки тысяч школьников и студентов. Новая экологическая реформа - глобальный проект, который призван восстановить экологическую ситуацию, решить проблемы несанкционированных свалок и увеличить долю перерабатываемых и повторно используемых отходов. В рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, предполагается, что к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% ТКО.

Главный эколог "Теплоэнерго" Юлия Скопец поговорила с ребятами о том, как сделать родной город чищеФото: Василий Вахрин

Фокусы с батарейками

Президент благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков рассказал, что первые пробные экологические уроки в школах прошли в Перми еще в мае. Тогда они хорошо себя зарекомендовали, и после летних каникул эксперимент было решено продолжить на постоянной основе.

Сейчас «ЭКОчас» проходит регулярно, два-три раза в неделю в разных школах. Название «Магия в экологии» дано урокам не просто так - на них присутствует солист театра Владимира Данилина «Иллюзион» Станислав Колегов. После теоретической части он показывает школьникам фокусы, где вместо привычных карт «превращаются», «исчезают» или «появляются из ниоткуда» батарейки и макулатура. По словам организаторов, так детям проще и интереснее воспринимать материал.

- Цель наших уроков - это правильное и грамотное обращение с отходами, находящимися на руках, - делится Вячеслав Марков. - Самые опасные из них - батарейки, которые могут нести даже раковые заболевания. Все это отходы 1 и 2 класса опасности, признанные Росприроднадзором и указанные в Федеральном классификационном каталоге отходов. Об этом мы и говорим детям - что такое тяжелые металлы, какой у них период распада, как вредные вещества могут накапливаться в организме. Объясняем, почему это происходит и что нужно делать с батарейками и другими отходами.

Один из первых уроков прошел в октябре в актовом зале пермской школы №109. В нем приняли участие ученики 6-го класса. Ребята с заметным оживлением слушали лекторов и смотрели видеоматериалы.

- Что вы делаете для того, чтобы сделать свой город чище? - спросила школьников Юлия Скопец.

Сразу же в зале поднялся лес рук.

- Я всегда выбрасываю фантики от конфет и другой мусор в урны! - с гордостью сообщил один из учеников.

- Когда нужно сдавать макулатуру, я приношу старые газеты и бумаги в школу, - поделился другой.

- А я участвую в субботниках в своем дворе, - рассказала еще одна ученица.

О раздельном сборе мусора рассказал президент благотворительного фонда "Обитаемый Урал" Вячеслав МарковФото: Василий Вахрин

Экологические уроки проходят не только в школах, но и в детских садах. Самый маленький возраст - 5 лет. Для малышей время «ЭКОчаса» максимально сокращено, чтобы они смогли воспринять информацию. Для ребят постарше организаторы готовят лекции и интерактив с видеоматериалами и картинками. Детям предлагают ответить на вопросы о том, как они понимают тему экологической безопасности, знают ли, что такое раздельный сбор мусора, сколько лет живет пластиковая и стеклянная бутылка, во что ее можно переработать.

- Есть культура речи, питья, общения, поведения, а есть экологическая культура, - говорит Вячеслав Марков. - Это определенные правила поведения в городе и на природе. Формированием этих привычек нужно заниматься с самого раннего возраста. В начальной школе есть уроки по окружающему миру, но у них немного другая направленность. Экологию как таковую преподают углубленно только в университете. Но в 18 лет уже поздно учить бережному отношению к природе.

300 килограмм использованных батареек

Программа по экологическому воспитанию одними уроками в школах не ограничивается. В школах и детских садах устанавливают специальные контейнеры по сбору батареек. Дети их приносят, после чего батарейки отправляют на переработку - в единственный в России завод в Челябинске.

Сегодня такие контейнеры уже установлены в трех пермских школах - №100, 102 и 109, а также в школе-саду №5. В целом заявки подали 211 школ Пермского края. Ребята активно сдают батарейки. Так, только в школе №109 за последнее время сдали уже 300 килограммов.

Идет и сбор макулатуры. «Обитаемый Урал» устраивает в этом процессе соревнования с призами, чтобы привнести элемент игры и как можно больше заинтересовать детей. Сейчас готовятся три видеоурока о батарейках, пластике и бумаге. Их будут показывать в отдаленных районах Прикамья, куда сложно доехать лекторам. Кроме того, школьники придумывают свои проекты на тему экологии, а общественники помогают им их реализовывать.

Активную проектную деятельность ведут и в школе №109. Егор Кокшаров рассказал, что ежегодно ученики школы являются победителями и призерами краевых конкурсов. Теме экологии здесь уделяют повышенное внимание. Ее регулярно поднимают на уроках биологии, и на инициативу «Теплоэнерго» и «Обитаемого Урала» о проведении «ЭКОчаса» откликнулись сразу.

- Я сам по специальности биолог и понимаю, насколько это важно, - говорит Егор Кокшаров. - Чем старше ребята становятся, тем больше они «зубрят» учебники, а такие уроки помогают донести до них эмоциональный момент, а не только знания, которые понадобятся им для решения всевозможных тестов. Мы планируем и дальше сотрудничать с «Теплоэнерго» и «Обитаемым Уралом» и учить наших детей практическому использованию отходов и вторичному использованию сырья.

Открытый урок на тему обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрения раздельного сбора в Пермском крае можно провести по предварительной договоренности. Заявки на участие принимаются по электронной почте tvaleksanova@te.permkrai.ru.