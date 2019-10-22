2019-10-22T12:20:19+03:00
Дом. Семья

"Дыши, маленькая!". В Прикамье пожарные реанимировали кошку, которую спасли из горящего дома

Когда беднягу нашли, она почти не подавала признаков жизни [фото]
Елена КОНОВА
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Кошку нашли лежащей на полу без сознания. Фото Алексея СедышеваКошку нашли лежащей на полу без сознания. Фото Алексея Седышева
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- Когда кошка ожила и замяукала, это было самое крутое чувство, - рассказывает пожарный Алексей Седышев.

21 октября в одном из многоквартирных домов Соликамска начался пожар - горела кухня в квартире на первом этаже. Прибывшие пожарные эвакуировали из дома всех жильцов и стали тушить огонь.

- Наше отделение подъехало чуть позже, - рассказывает Алексей. - Мы повторно зашли в задымленные квартиры, чтобы проверить, не осталось ли в доме людей. На втором этаже мы увидели кошку. Она лежала в коридоре без признаков жизни. Так как людей в доме не было, я быстро взял кошку и вынес ее на свежий воздух. Затем я решил полить ее водой и сделал непрямой массаж сердца.

Кошка зашевелилась и начала дышать. На помощь к Алексею подбежал еще один пожарный - Виктор. Он приложил к мордочке животного маску дыхательного аппарата.

- Во время реанимации я говорил кошке: "Дыши, маленькая", - смеется Алексей. - Это как-то автоматически получилось.

Бедняжка очень устала от случившегося. Фото Алексея Седышева

Бедняжка очень устала от случившегося. Фото Алексея Седышева

Спустя несколько минут кошка начала нормально дышать, а затем даже замяукала. Наверное, очень испугалась.

- Самая большая благодарность в этой ситуации - ее взгляд, когда она на меня посмотрела после реанимационных действий, - говорит Алексей. - Я в принципе кошек люблю, и, конечно, не смог пройти мимо, когда увидел эту кошку лежащей в коридоре. До сих пор не понимаю, как она выжила - этаж был сильно задымлен.

Кошка благодарно смотрела на своих спасителей. Фото Алексея Седышева

Кошка благодарно смотрела на своих спасителей. Фото Алексея Седышева

Когда бедняжка окончательно пришла в себя, а все квартиры полностью проветрили, Алексей занес кошку обратно - на улице было очень холодно. Он надеется, что с кошкой будет все хорошо - у нее есть хозяева, потому что бедняга была в ошейнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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