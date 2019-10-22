2019-10-22T10:48:10+03:00
Общество

Михаил Скоморохов: «Самым юным зрителям теперь не придется сидеть на коленях пап и мам»

В Пермском ТЮЗе прошла масштабная реконструкция
Андрей МАТЛИН
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Такие кресла-трансформеры будут удобны и взрослым, и детям.Такие кресла-трансформеры будут удобны и взрослым, и детям.
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- Вот видите, у нас теперь в зрительном зале новые кресла-трансформеры, - рассказывает художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов. - Раньше детей приходилось сажать на колени. Либо они сами взбирались на подлокотники. А сейчас сиденье можно сложить, и оно станет повыше. И ножки есть, куда поставить.

Это далеко не единственное новшество, которое ожидает пермяков в обновленном ТЮЗе. В течение пяти месяцев здесь проходил полномасштабный ремонт строений и помещений, менялось и сценическое оборудование, реконструировались цеха. В Год театра и своего 55-летнего юбилея театральный коллектив начал новый сезон в обновленном здании.

В планах - капитальный ремонт театра. А в перспективе, если все получится, - и возведение новой сцены по соседству с театром.

Здание Пермского ТЮЗа будут подсвечивать по вечерам.

Здание Пермского ТЮЗа будут подсвечивать по вечерам.

Что нового увидит зритель?

Говорят, театр начинается с вешалки. Но уже на подходе к театральному комплексу на улице Екатерининской видны изменения. По вечерам с недавних пор включается подсветка здания. Строения внутреннего дворика отремонтированы и аккуратно выкрашены.

В фойе зрителей встретит обновленный паркет. В каминном зале сохранили прежнее, историческое, покрытие, сняв с него многочисленные напластования лака. Теперь не будет и очередей в санитарные помещения. Их расширили, сделали помещение для маломобильных граждан. Зрительный зал отделали новым декором и панелями, которые помогли улучшить акустику. И даже свет в зале будет гаснуть по-новому: освещение в нем тоже обновили.

В зрительном зале появились новые панели и люстры, а под сценой - новое оборудование.

В зрительном зале появились новые панели и люстры, а под сценой - новое оборудование.

Не сразу, но зритель поймет, что и за кулисами появилось много чего нового.

- Смонтирована абсолютно новая, современная нижняя механика сцены, - объясняет директор театра Артем Агеев. - Теперь у нас не только сценический круг, но еще и кольцо. Причем они будут приводиться в движение при помощи написанной компьютерной программы. Новый планшет - полсцены - устроен из качественной лиственницы.

- Как раньше писались партитуры для музыкального и светового сопровождения спектакля, так теперь будем писать и «сценическую» партитуру, - говорит Михаил Скоморохов. - Новые возможности мы обязательно используем при постановке премьерных произведений, которые вскоре увидят пермяки.

Таким обновленный зрительный зал теперь видят артисты.

Таким обновленный зрительный зал теперь видят артисты.

Языком цифр

Коллектив театра также теперь будет готовить спектакли в комфортных условиях. Появилась новая гримерка. Отремонтировали склады и цеха: реквизиторский, костюмерный, осветительский, пошива мягких декораций, звукоцех.

Как рассказало руководство театра, общая стоимость всех работ превысила 57 миллионов рублей, включая 14 миллионов на разработку научно-проектной документации. Деньги были выделены из бюджета Перми и Пермского края.

- Несмотря на то, что все месяцы, пока шел ремонт, мы вынуждены были гастролировать, мы тоже смогли вложить 3 миллиона рублей собственных средств, - сообщил Михаил Скоморохов. - Как это нередко бывает, в ходе ремонтных работ обнаруживались различные неожиданности, но Министерство культуры Пермского края и город помогали нам с ними оперативно справляться.

Например, выяснилось, что после войны в несущей стене, на которой должны были монтировать увесистое сценическое оборудование, проделали двери и окна, которые потом кое-как заложили кирпичами. Стену пришлось укреплять, что потребовало дополнительных вложений.

Художественный руководитель (справа) и директор театра показали эскиз новой сцены.

Художественный руководитель (справа) и директор театра показали эскиз новой сцены.

Планы на будущее

Пермский ТЮЗ удалось включить в национальный проект «Культура». В дальнейшем его предстоит капитально отремонтировать. Ну а в театре мечтают о том, что к 300-летию города у них появится новая сцена. Эскизный проект на красивый современный зал вместимостью в 180 мест уже отправлен на согласование.

- Теперь не только наши постановки, но и сам театральный комплекс становится все более современным, - говорит художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов. - Это просто замечательно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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