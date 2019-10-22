Михаил Скоморохов: «Самым юным зрителям теперь не придется сидеть на коленях пап и мам»

- Вот видите, у нас теперь в зрительном зале новые кресла-трансформеры, - рассказывает художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов. - Раньше детей приходилось сажать на колени. Либо они сами взбирались на подлокотники. А сейчас сиденье можно сложить, и оно станет повыше. И ножки есть, куда поставить.

Это далеко не единственное новшество, которое ожидает пермяков в обновленном ТЮЗе. В течение пяти месяцев здесь проходил полномасштабный ремонт строений и помещений, менялось и сценическое оборудование, реконструировались цеха. В Год театра и своего 55-летнего юбилея театральный коллектив начал новый сезон в обновленном здании.

В планах - капитальный ремонт театра. А в перспективе, если все получится, - и возведение новой сцены по соседству с театром.

Здание Пермского ТЮЗа будут подсвечивать по вечерам.

Что нового увидит зритель?

Говорят, театр начинается с вешалки. Но уже на подходе к театральному комплексу на улице Екатерининской видны изменения. По вечерам с недавних пор включается подсветка здания. Строения внутреннего дворика отремонтированы и аккуратно выкрашены.

В фойе зрителей встретит обновленный паркет. В каминном зале сохранили прежнее, историческое, покрытие, сняв с него многочисленные напластования лака. Теперь не будет и очередей в санитарные помещения. Их расширили, сделали помещение для маломобильных граждан. Зрительный зал отделали новым декором и панелями, которые помогли улучшить акустику. И даже свет в зале будет гаснуть по-новому: освещение в нем тоже обновили.

В зрительном зале появились новые панели и люстры, а под сценой - новое оборудование.

Не сразу, но зритель поймет, что и за кулисами появилось много чего нового.

- Смонтирована абсолютно новая, современная нижняя механика сцены, - объясняет директор театра Артем Агеев. - Теперь у нас не только сценический круг, но еще и кольцо. Причем они будут приводиться в движение при помощи написанной компьютерной программы. Новый планшет - полсцены - устроен из качественной лиственницы.

- Как раньше писались партитуры для музыкального и светового сопровождения спектакля, так теперь будем писать и «сценическую» партитуру, - говорит Михаил Скоморохов. - Новые возможности мы обязательно используем при постановке премьерных произведений, которые вскоре увидят пермяки.

Таким обновленный зрительный зал теперь видят артисты.

Языком цифр

Коллектив театра также теперь будет готовить спектакли в комфортных условиях. Появилась новая гримерка. Отремонтировали склады и цеха: реквизиторский, костюмерный, осветительский, пошива мягких декораций, звукоцех.

Как рассказало руководство театра, общая стоимость всех работ превысила 57 миллионов рублей, включая 14 миллионов на разработку научно-проектной документации. Деньги были выделены из бюджета Перми и Пермского края.

- Несмотря на то, что все месяцы, пока шел ремонт, мы вынуждены были гастролировать, мы тоже смогли вложить 3 миллиона рублей собственных средств, - сообщил Михаил Скоморохов. - Как это нередко бывает, в ходе ремонтных работ обнаруживались различные неожиданности, но Министерство культуры Пермского края и город помогали нам с ними оперативно справляться.

Например, выяснилось, что после войны в несущей стене, на которой должны были монтировать увесистое сценическое оборудование, проделали двери и окна, которые потом кое-как заложили кирпичами. Стену пришлось укреплять, что потребовало дополнительных вложений.

Художественный руководитель (справа) и директор театра показали эскиз новой сцены.

Планы на будущее

Пермский ТЮЗ удалось включить в национальный проект «Культура». В дальнейшем его предстоит капитально отремонтировать. Ну а в театре мечтают о том, что к 300-летию города у них появится новая сцена. Эскизный проект на красивый современный зал вместимостью в 180 мест уже отправлен на согласование.

- Теперь не только наши постановки, но и сам театральный комплекс становится все более современным, - говорит художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов. - Это просто замечательно!