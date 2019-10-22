Майор Сергей Новокшанов из Лысьвы борется за звание лучшего «Анискина» страны

В России стартовал финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». За звание лучшего «Анискина» страны соревнуются полицейские со всех регионов.

От Пермского края участие в финале принимает майор полиции из Лысьвы Сергей Новокшанов. Ему 34 года, он служит в полиции уже 15 лет.

- Сергей Павлович по-настоящему народный участковый. Если бы все участковые были такими, мы бы преступность на 90% победили, - улыбается его руководитель, начальник отдела участковых уполномоченных полиции Лысьвенского городского округа Сергей Старцев. - На его участке живут 5,5 тысяч человек, очень многих он знает лично. Мы не раз предлагали ему служебный автомобиль, но он отказывается, потому что, обходя пешком свой административный участок, он имеет возможность общаться с людьми.

А вот список проблем, с которыми жители Лысьвы приходят к своему участковому: муж пьет и дебоширит, соседи по ночам шумят, машину поцарапали, бензин слили, лампочку в подъезде разбили. Не считаясь с личным временем, участковый проводит беседы, консультирует по юридическим вопросам и раскрывает дела.

Сергей Новокшанов. Фото ГУ МВД России по Пермскому краю

- В минувшее воскресенье, к примеру, у Сергея был выходной, но ему поступила информация, что на соседнем участке объявилась гражданка, которая находилась в розыске за совершение краж, - продолжает Сергей Старцев. - Так наш участковый оставил все свои домашние дела, отработал эту информацию и задержал подозреваемую.

В семье - лучший участковый Прикамья женат и растит ребенка - понимают важность его работы, всегда поддерживают и гордятся таким мужем и папой. Новокшановы любят проводить время на природе. При этом неважно, чем заниматься: кататься на лыжах или велосипеде.

В прошлом году Сергей Павлович уже получил звание «Человек года» в номинации «Герой по долгу службы» в народной акции Лысьвенского городского округа. Причиной стало его неравнодушное отношение к службе.

Он проходил мимо здания микрофинансовой организации и заметил через окно человека в маске. Майор вернулся и понял, что здесь происходит ограбление. Посетитель достал нож и набросился на женщину.

- Мне было нужно отвлечь внимание преступника на себя, чтобы он выпустил жертву из своих рук, - вспоминает тот день сам герой.

Несмотря на активное сопротивление - у налетчика, кроме ножа, был с собой газовый пистолет - участковый задержал грабителя и спас жизнь женщины.

Конкурс МВД, в котором принимает участие Сергей Новокшанов, действительно народный, и победил в региональном этапе участковый именно потому, что за него проголосовало большое количество жителей Лысьвы.

- К нам в отдел полиции приходили его бывшие подотчетные, которых он наставил на путь истинный, и спрашивали: «Подскажите, где за Сергея Павловича проголосовать? Мы за него всей душой болеем!» - рассказывает Сергей Старцев.

Онлайн-голосование за лучшего участкового страны пройдет с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. Победителя и призеров наградят в канун Дня участкового уполномоченного полиции в Москве.