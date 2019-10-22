"С Дашей всегда рядом мама". 2-летняя малышка большую часть жизни провела в больнице из-за онкологии
2-летняя Даша Зройчикова из Перми борется с онкологией. У малышки двусторонняя семейная ретинобластома - злокачественная опухоль сетчатки глаза.
- За свою жизнь она пережила уже 7 курсов химиотерапии, с мая она почти без перерыва лечится в столичной онкологической клинике, - рассказали в пресс-службе фонда "Берегиня". - Помимо основного лечения, девочка проходит еще кучу обследований, консультаций и анализов.
С Дашей всегда рядом мама. Лечение малышка проходит амбулаторно, поэтому им с мамой приходится жить на съемной квартире в Москве. А для семьи цена съемного жилья почти неподъемна.
- Важно, чтобы ребенку было где отдохнуть после тяжелой химиотерапии, которая лишает сил и часто поднимает температуру тела, - добавили в пресс-службе фонд. - И необходимо готовить домашнюю еду, ведь зачастую у ребенка после процедуры совсем пропадает аппетит, а вес терять никак нельзя.
Ради Даши в фонде открыли сбор - на проживание семьи в Москве и на лечение. Если вы хотите помочь малышке, сделать это можно тут.
ИСТОЧНИК KP.RU