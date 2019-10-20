2019-10-20T10:27:21+03:00
Происшествия

«Мне сейчас очень тяжело». Пермячка рассказала, почему ее бывший муж покончил с собой в прямом эфире

У него остался трехлетний сын
Екатерина ГАСПЕРАндрей МАТЛИН
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Михаилу было 29 лет. Фото: соцсетиМихаилу было 29 лет. Фото: соцсети
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Житель Краснокамска совершил непоправимый поступок. 29-летний Михаил П. выложил на своей странице в социальной сети сразу две видеозаписи о том, что собирается свести счеты с жизнью. Он говорит о том, чтобы «половинки» хранили верность друг другу. Судя по кадрам видео, он находится в не слишком адекватном состоянии.

После публикации первого видео в комментариях посетители его страницы советуются, как можно попытаться предотвратить роковой поступок. Но несколько минут спустя следует второе, последнее видео.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что это была не «постановка», человек погиб.

- На место происшествия выезжали следователи, сотрудники полиции, - сообщили в главке ведомства. – Производятся все необходимые следственные мероприятия, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пользователи соцсетей начали высказывать разные версии этого шокирующего поступка. Так, среди них прозвучала и такая – якобы поводом послужила измена его возлюбленной, и он не смог пережить то, что она ушла к другому.

Сразу после трагедии девушка Михаила попросила всех неравнодушных помочь с похоронами. Уже в этот же день она написала, что деньги были собраны.

Один из друзей погибшего подтвердил корреспонденту «Комсомолки», что молодой человек покончил с собой «из-за измены своей девушки». Также он рассказал, что у него остался маленький сын.

«Комсомолка» нашла и девушку Михаила, 25-летнюю Юлию. Она рассказала, что Михаил – ее бывший муж, они прожили в гражданском браке почти 7 лет. У них действительно есть ребенок, ему 3 года.

- Он был очень хорошим отцом и очень его любил, - поделилась Юлия. – Мне сейчас очень тяжело.

На вопрос, что послужило причиной такого поступка, девушка написала: «Я не знаю, что сказать, он был пьян».

Кстати, сегодня шокирующего видео на странице Михаила уже нет, видимо, его удалили родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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