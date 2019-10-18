Дневник бариста: «Тараканы ползают по пачкам с кофе»

Провалив экзамены в универ, я начала искать работу. Опыта не было, зато были амбиции, и хотелось чего-то более приличного и романтичного, чем промоутер, сотрудник call-центра или продавец.

И - о, чудо - я нашла вакансию бариста. Я уже представляла, как буду варить ароматный кофе и кокетничать с постоянными посетителями, которые будут заказывать напитки именно у меня. Но…

«Нужно помнить о недостаче»

- Короче, можешь бесплатно пить кофе, но без палева, - учил меня старший бариста Дима. - Но учти: работать придется много, перерывов почти нет.

Говорил он все это, когда стоял на улице и курил пятую сигарету за час.

- В конце месяца у нас бывают недостачи, за которые вычитают деньги, - продолжал Дима. - Чтобы такого не произошло, лучше немного не доливать молока в стакан. Все равно никто не заметит, а молоко - сэкономится.

Под чутким руководством Димы я научилась экономить молоко, настраивать помол кофе и регулировать температуру напитков.

- А тебе не кажется, что пора заменить зерно? - спрашивала я. - Оно же с пятницы у нас стоит.

- Да нормально, пойдет еще, - отмахивался мой наставник.

Боясь недостачи, мы экономили все - чай, сахар, огурцы для сэндвичей. Да, мы, бариста, еще готовили горячие сэндвичи.

- Не знаю, можно ли использовать этот салат - он весь съежился и пожух? - спросила как-то я.

- Пойдет еще, - бросил Дима свою любимую фразу.

Жалоб на отравления у нас не было, но я не рисковала обедать в собственной кофейне. Кстати, недостачи у нас все равно случались, и с зарплаты почти каждый месяц вычитали до трех тысяч рублей.

Чизкейки из супермаркета

Если вам не нравится вкус молока, попросите показать упаковку от него, посмотрите срок годности.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех кофейнях продают десерты - пончики с начинкой, чизкейки, макаруны, брауни. Думаете, мы готовили их сами? Например, чизкейки покупали в соседнем супермаркете по 500 рублей за штучку. Нарезали на 8 частей и продавали по 120 рублей за кусочек, экономия получалась 460 рублей. На вкус они, конечно, сильно отличались от чизкейков из кондитерской напротив. Там они тоже, кстати, стоили 120 рублей, но были вкусными.

- Будем заказывать десерты у моих знакомых, у них своя кондитерская на дому, - как-то заявила начальница. - Продаем их три дня, со среды по пятницу. Если остаются, списываем и выбрасываем.

Кондитерская на дому - это уже странно, но, конечно, мы продавали эти десерты. В пятницу мы решили их попробовать - срок годности еще не вышел. На вкус они оказались кисловатыми. Возможно, испортились, но есть мы их больше не стали, хотя по-прежнему втюхивали покупателям.

«Тараканы в кофейнях - обычное дело»

Почти в каждой кофейне есть проблемы с санитарными правилами. Особенно это касается точек «кофе с собой». Закуток маленький, туалета нет, руки помыть негде. Если раковина и есть, то обычно вода стекает в обычную пластиковую бутыль, и вечером приходиться тащить ее в какие-то дворы и сливать. Но еще один «бич» заведений общепита - тараканы.

- Это что у вас там, таракан? - с ужасом спросила покупательница.

- Да нет, что вы, вам показалось, - нервно хихикнула я.

Конечно, там был таракан. Причем не один, в нашей кофейне жил целый тараканий табор. Мы травили их раз, второй, третий, но они все равно возвращались назад. Я с ужасом открывала шкафчик, где хранились пакеты с кофе, потому что боялась в очередной раз встретить там усатых кофеманов.

- Пфф, - смеялись знакомые из соседней кофейни. – Мы регулярно у себя мышей травим, так что твои тараканы – просто детский лепет.

А еще советую - заведите термокружку и ходите за кофе с ней. Никто не знает, что происходит со стаканчиками в кофейне. Уронить их - обычное дело. А выкинуть нельзя - стаканчики считаются.

А еще термокружка - это экологично. И некоторые кофейни делают скидку для тех, кто ходит со своей кружкой.

«Я не буду пить эту гадость»

Конечно, иногда попадались скандальные покупатели.

- Я не буду пить эту гадость, - как-то заявил мужчина. - Я почти не чувствую кофе, это какая-то водичка.

- Но ведь я предлагала вам эспрессо вместо американо…

Но в ответ мужчина швырнул мне свой стакан и ушел, хлопнув дверью.

С другой стороны, косяки случаются и у бариста. Наверняка, вы когда-нибудь покупали кофе, а он оказывался горьким или кислым? Скорее всего, вам подсунули некачественное сгоревшее зерно или при приготовлении напитка настройки кофемашины были выставлены некорректно. Как вариант, кофе готовился при слишком высокой температуре.

Но чаще всего дело в том, что бариста неправильно делают «таблетку» - кофе выходит за края холдера (приспособление, с помощью которого готовят кофе) или его слишком мало.

Советы любителям кофе

Если вам в кофейне предлагают: «Попробуете кофе на зерне из Эфиопии?», обязательно уточняйте, придется ли за это доплачивать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

1.Если вам в кофейне предлагают: «Попробуете кофе на зерне из Эфиопии?», обязательно уточняйте, придется ли за это доплачивать. А то потом удивитесь, почему кофе стоит на 50 рублей дороже.

2.Не заказывайте в кофейнях десерты, если вам не нравится внешний вид. Лучше съесть что-нибудь вкусное в нормальной кондитерской, чем заплатить 150 рублей за старый заветренный брауни.

3.Всегда уточняйте объем напитка, потому что в некоторых кофейнях маленький капучино - 250 мл, а в других - 150 мл. Вы потратите 100 рублей, а получите малюсенький стаканчик, которые опустошите за три глотка.

4.Кофейня - это, все-таки, место, где готовят напитки. Если там готовят что-то из еды (вафли, сэндвичи), то лучше поесть в нормальном месте. Кофейни не приспособлены под приготовления блюд.

5.Если вам не нравится вкус молока, попросите показать упаковку от него, посмотрите срок годности. Оно может быть просроченным. Но, в то же время, прокисшим молоко быть не может - в кофейне пачки молока улетают десятками.