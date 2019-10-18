2019-10-18T18:03:19+03:00
Общество

В Перми появился памятник первооткрывателю пермской нефти профессору Павлу Преображенскому

Отлитый из бронзы ученый сидит возле здания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» с геологическим журналом и куском горной породы в руках
Андрей МАТЛИН
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Вылитый в бронзе Павел Преображенский в окружении потомков.Вылитый в бронзе Павел Преображенский в окружении потомков.
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- Мы с радостью передаем нашу семейную реликвию, геологический молоток моего деда, в дар компании «ЛУКОЙЛ» для замечательного музея пермской нефти, где так заботливо чтят память Павла Преображенского, - вручил заветный дар Президенту «ЛУКОЙЛа» Вагиту Алекперову внук русского ученого Юрий Орлов. – Для всех нас сегодняшнее событие – настоящий праздник.

В Перми на улице Ленина возле офиса «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» сегодня был торжественно открыт памятник Павлу Ивановичу Преображенскому. На открытии бронзового монумента, выполненного по эскизам пермского скульптора Алексея Матвеева, присутствовали потомки российского геолога, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, губернатор Максим Решетников. Они возложили к постаменту красные гвоздики.

Отлитый в бронзе ученый сидит, задумчиво глядя вдаль. На его колене – геологический журнал, в руке - образец горной породы. Высота бронзовой скульптуры – 2,5 метра, вес около полутора тонн. Постамент облицован гранитом, привезенным из Ленинградской области. Монумент изготовлен и установлен при поддержке нефтяников. В обновленном музее в здании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» оформлена отдельная экспозиция о выдающемся ученом.

Профессор Павел Преображенский совершил два геологических открытия, значение которых для Пермского края невозможно переоценить.

Он стал первооткрывателем нефтяных и калийных залежей Прикамья.

Первый в СССР геолог кавалер Ордена Трудового Красного Знамени с 1921 года преподавал в Пермском университете, где являлся профессором кафедры геологии, также был избран деканом агрономического факультета университета. В 1929 году экспедиция, которой он руководил, открыла Верхнечусовское месторождение нефти. После этого начались работы по поиску и разведке нефти на Западном Урале, завершившиеся открытием Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.

И сегодня пермские нефтяники отмечают юбилей – 90-летие Пермской нефти. С 1945 по 1969 годы на территории Пермской области открыли 72 новых месторождения нефти. Многие села Прикамья стали превращаться в города нефтяников. Сейчас по праву говорят, что нефть является движущей силой развития региона.

Пермский край – один из немногих регионов страны, в котором представлены все отрасли нефтегазовой индустрии: геологоразведка, нефтедобыча, переработка и сбыт, которые работают под единым флагом Компании «ЛУКОЙЛ». Рост добычи нефти и газа, повышение качества и глубины переработки углеводородов, увеличение объема реализации нефтепродуктов оборачиваются созданием новых рабочих мест, инвестициями в экологию, ростом вложений в социальную сферу.

В юбилейный 2019 год план по добыче нефти в Прикамье составил более 15 миллионов тонн. Это третий по объемам результат среди добывающих предприятий ЛУКОЙЛа. К юбилею нефтяники подняли из недр Прикамья 750-миллионую тонну нефти. В честь 90-летия Пермской нефти в течение года в регионе проходят десятки благотворительных акций, завершились большие гастроли ведущих пермских театров. Только в этом году при поддержке нефтяников построен 91 социальный объект, а районные больницы получили 21 медицинский автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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