Проездной на месяц или 60 поездок - разбираемся, кому какой будет выгоднее

С 1 декабря ездить по проездным билетам смогут не только школьники и пенсионеры. Власти Перми предложили ввести проездные билеты и для обычных пассажиров. Появятся транспортные карты на разное количество поездок и на разный срок - от суток до года.

Разбираемся, кому и какие проездные будут удобны.

На следующей неделе, напомним, депутаты Пермской городской Думы будут утверждать новый тариф на проезд в транспорте. Предполагается, что одна поездка обойдется в 26 рублей при оплате наличными деньгами и в 24 рубля - при оплате банковской картой. Исходим из этих цифр.

Если вам предстоит день, насыщенный переездами по городу, вы можете купить за 130 рублей безлимитный проездной билет на сутки. Карта становится выгодной после пяти поездок. Чем больше ездите, тем дешевле окажется одна поездка.

Приходится ездить каждый день на работу и обратно? Приобретите месячный проездной на 60 поездок. Он стоит 1404 рубля, если ездить весь месяц 2 раза в день, стоимость одной поездки составит 23,4 рубля. Эти же 60 поездок за наличный расчет обойдутся в 1560 рублей.

А если вы ездите на работу с одной пересадкой, то удобнее купить месячный безлимитный проездной. Он действует 30 дней с момента первой оплаты проезда и стоит 2 232 рубля. Если оплачивать по 4 поездки в день, то выложить за проезд пришлось бы 3120 рублей (120 поездок по 26 рублей). Даже если в выходные вы будете сидеть дома и никуда не ездить, то за 22 рабочих дня за проезд надо будет заплатить 2288 рублей.

Решили сразу заплатить за три месяца? Проездной будет стоить 6302 рубля. Сумма немалая, но экономия начинается после 242-й поездки. То есть такой проездной выгоден для тех, кто ездит более 80 раз в месяц,

Есть еще и проездные на год. Скорее всего, их будут приобретать предприятия для своих сотрудников, которым приходится много ездить по городу. Например, для курьеров. Годовой проездной без лимита поездок будет стоить 18 907 рублей. Или 1576 рублей в месяц.

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Останутся и льготные проездные для школьников, студентов и пенсионеров.

Они будут также рассчитаны на определенное количество поездок. На 30 поездок в месяц предполагается скидка - 30%. То есть одна поездка обойдется в 18,2 рубля, проездной будет стоить 546 рублей. На проездной, рассчитанный на 60 поездок в месяц, скидка составит 40%, а стоить он будет 624 рубля. Проездной на 90 поездок в месяц - 1170 рублей, одна поездка – 13 рублей, то есть скидка в 50%.

Школьнику или студенту приходится много ездить: кружки, секции, концерты? Что ж, для них, в отличие от пенсионеров, будет введен безлимитный проездной на месяц. Его стоимость составит 1313 рублей.

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Не будем сравнивать наш город со столицами, где стоимость одной поездки составляет 55 рублей (в Москве) или 40 рублей (в Санкт-Петербурге). Сравним с соседними городами.