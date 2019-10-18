В Пермь привезли удмуртскую землю. На выставку

- «Музъем» по-удмуртски означает «земля», причем во всех смыслах этого слова, - рассказывает Кирилл Агафонов, куратор выставки «Земля Музъем», открывшейся в среду в Музее современного искусства PERMM. - Земля - это и почва, и территория, и планета. И каждому из этих смыслов посвящено по одной из частей выставки.

На первом этаже музея расположена «Почва», где посетители выставки сами могут творить инсталляции из мелких камешков, песчинок и зернышек. Отдельно в качестве сувениров представлены баночки с «Удмуртской грязью», которую позиционируют в качестве шуточного бренда республики. На втором этаже - «Территория», где находится условный «Дом» с коврами, люстрами и столом, исписанном цитатами и афоризмами. А третий этаж посвящен «Планете». Там из разрезанной на кусочки карты Удмуртии возникает дополненная реальность - если скачать со стены специальный QR-код и навести смартфон на любой из кусочков, будут возникать рисунки, созданные детьми из удмуртской деревни Сеп. Всего на выставке экспонируются работы более 30 художников, большинство из которых представляют Удмуртию.

Открытие выставки «Земля Музъем» в Перми было приурочено к подписанию соглашения о сотрудничестве между министерствами культуры Пермского края и Удмуртии.

- Сейчас на нас смотрит весь Приволжский федеральный округ, потому что подобные соглашения в сфере культуры интересуют многие регионы, к примеру, коллеги из Башкирии также хотели бы принять участие в совместной работе, - отметил перед подписанием документа министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. - Такое культурное сотрудничество очень важно для людей. Мы живем в соседних территориях и зачастую не знакомы с культурой соседей, не знаем, что там происходит.

Начало культурному сотрудничеству между нашими регионами было положено в мае во время всероссийского театрального марафона, когда на сцене Театра-Театра состоялись гастроли глазовского театра «Парафраз».

- В прошлый раз я был в Перми в мае, когда передавал Символ Всероссийского театрального марафона министру культуры Пермского края Вячеславу Торчинскому, - рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев. - И вот теперь мы встретились вновь, чтобы подписать соглашение. У нас много точек соприкосновения с Пермским краем. Это не только географическая близость, общая граница, но и по духу мы близки. Сейчас мы ожидаем, что появится более тесная связь между нашими профессиональными коллективами. В частности, ведем переговоры, что в рамках фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» к нам приедет Пермский театр оперы и балета, который также носит имя Чайковского.

Будущий год станет годом 180-летнего юбилея Петра Ильича Чайковского, чье имя тесно связано и с Пермью, и с Удмуртией, напомнил Вячеслав Торчинский.

- На 2020 год у нас серьезные планы, - рассказал министр культуры Прикамья. - В честь юбилея Чайковского пройдет немало событий и в Пермском крае, и в Удмуртии. Думаю, мы будем совместно участвовать в этих программах, и в дальнейшем сделаем наши взаимные гастроли и профессиональных, и любительских коллективов постоянными.

В тот же день было подписано еще одно соглашение о сотрудничестве - между Министерством культуры Удмуртии и Пермским государственным институтом культуры. В рамках этого соглашения будет организован целевой прием в пермский вуз абитуриентов из Удмуртии.

- Надеемся, что после окончания института они вернутся в республику и станут хорошими профессионалами, - отметил Владимир Соловьев. - У нас в Удмуртии много певцов, режиссеров, хореографов, которые учились в Перми. Я сам, кстати, тоже окончил ПГИИК. У этого соглашения хорошие перспективы, тем более в рамках нацпроекта «Культура» Пермский институт культуры выбран базовым учебным заведением для ПФО.